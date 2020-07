«Ich wollte niemandem wehtun»: Ein Besuch bei der Vorarlberger Autorin Monika Helfer, der mit einem Roman über ihre Grossmutter ihr erster Bestseller gelungen ist

Die 72-Jährige hat bereits über 100 000 Exemplare von «Bagage» verkauft und wird dafür in Feuilletons, Frauenzeitschriften und Radiosendungen gefeiert. Im Zentrum der literarischen Verarbeitung ihrer Familiengeschichte steht Maria Moosbrugger, der ihre Schönheit zum Verhängnis wird. Am 11. Juli liest Monika Helfer in St.Gallen.

Bettina Kugler 09.07.2020, 05.00 Uhr

Monika Helfer isst Trägerin des Solothurner Literaturpreises 2020. Bild: Ralph Ribi

Gelassen steht Monika Helfer auf dem Treppenabsatz des kleinen Einfamilienhauses im vorarlbergischen Städtchen Hohenems. Seit langem wohnt sie hier mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Michael Köhlmeier; ihn wird man in der nächsten Stunde zwischendurch die ausgetretene Treppe hochgehen hören, doch er schaut nicht vorbei. Besuch von Journalistinnen hatte die Monika in letzter Zeit oft genug. «Ja, es ist nicht leicht, uns zu finden», sagt sie nur kurz und serviert dann eine wunderbare selbstgemachte Limonade zur Erfrischung. Alles, was sie macht und äussert, hat eine ruhige Selbstverständlichkeit.

Just an diesem Tag ist über sie und ihr aktuelles Buch, «Die Bagage», ein seitenfüllender Text in der «Zeit» erschienen – nur einer von vielen während der ersten Jahreshälfte. Ob in Feuilletons, Frauenzeitschriften, ob in Magazinen oder Radiosendungen: Die 72-jährige mit dem in Schönheit gereiften Gesicht wird überall gefeiert wie eine vielversprechende Newcomerin. Dabei schreibt sie schon, seit sie denken kann, Erzählungen, Romane, Theatertexte, Kinderbücher. Jeden Mittwoch erscheint in den «Vorarlberger Nachrichten» eine ihrer Kolumnen, kleine Gelegenheitsgeschichten, über 600 sind es inzwischen.

Ihr neuer Roman heisst «Die Bagage». Bild: Ralph Ribi

«Die Bagage» freilich ist mit mehr als 100 000 verkauften Exemplaren ihr erster Bestseller. Ein später Erfolg, der sie nicht aus dem Häuschen gebracht hat, buchstäblich nicht: Rund 50 angefragte Lesungen sind coronabedingt ausgefallen. Nun sagt sie wieder hier und da zu: So wird sie am Samstag auf Einladung von Bibliothek und Literaturhaus Wyborada St. Gallen im Raum für Literatur zu Gast sein. Noch lieber steht sie frühmorgens auf und schreibt, stundenlang. «Ich setze mich einfach hin und fange an», sagt sie. «Ich muss mir nicht erst Mut machen mit Ersatzhandlungen wie Stiftespitzen. Ich schreibe, jeden Tag. Was nicht gut ist, kann man am Computer ja leicht wieder löschen.»

Sechs Jahre Schreibblockade

Erinnerungsstücke in Monika Helfers verwunschenem Salon.

Bild: Ralph Ribi

Das war auch schon anders. Nach dem Unfalltod ihrer Tochter Paula 2003 brachte sie keinen Satz mehr zustande, sechs lange Jahre hindurch. «Der Michael sagte mir immer: Schreib, dann geht es dir wieder besser.» Geholfen hat es nicht. Als sie irgendwann wieder anfing, sei es gewesen, wie wenn man nach langer Zeit wieder auf Skiern steht: wacklig und ungelenk. Doch längst hat sie wieder den Bogen heraus. Den Solothurner Literaturpreis 2020, den Monika Helfer erst nächstes Jahr wird in Empfang nehmen können, hat sie mehr als verdient; ein weiterer Preis für ihr Gesamtwerk wird demnächst publik werden. «Na endlich!» - der Titel des «Zeit»-Porträts trifft die Stimmung an diesem schwülwarmen Julinachmittag in mehrfacher Hinsicht. Draussen zieht gerade ein Gewitter auf.

Nach einer längeren Odyssee durch verwinkelte Quartierstrassen mit Musikernamen von Schubert bis Beethoven, von Carl Millöcker bis Johann Strauss, sitzen wir zusammen in ihrem verwunschenen, Salon, einer Anderswelt wie in einem romantischen Kunstmärchen, einer Schreibwerkstatt wie aus dem Wimmelbuch. Bald rauscht der Regen vor den rundum zugewachsenen Fenstern. Als Besucherin könnte man hier Stunden nur mit Schauen verbringen und hätte sich währenddessen viel über Monika Helfer, ihre Familie, ihren Mann zusammengereimt. Sie gehe nicht oft hinaus, sagt sie. Sie sei am liebsten hier.

Monika Helfer ist umgeben von Dingen, die Geschichten erzählen, die ihr am Herzen liegen.

Bild: Ralph Ribi

«Hier», das sind Wände voller Erinnerungsstücke, Fotos, Zeichnungen, Zeitungsausschnitte, ein Sammelsurium an Dingen, die Geschichten erzählen, die der Schriftstellerin am Herzen liegen. In den Corona-Wochen hat sie nichts vermisst, ebenso wenig wie in den vielen Jahren, in denen sie Buch um Buch geschrieben hat – wenn auch keines, das derart eingeschlagen hätte wie «Die Bagage»: eine bäuerliche Familiengeschichte zu Zeiten des Ersten Weltkrieges. Monika Helfer verarbeitet darin ihre eigene Herkunft literarisch; eine Tante hat ihr zögernd davon erzählt, dabei vielleicht das eine oder andere erfunden: Wahrheit ist subjektiv und wandlungsfähig.

Jedes Wort, jeder Satz hat Gewicht

Faszinierendes Kraftzentrum des Romans ist die allseits argwöhnisch beäugte, ungewöhnlich schöne Maria Moosbrugger; mit ihrem Mann Josef und den Kindern lebt sie armselig am schattigen Ende des Dorfes: «Bagage» eben. Der Josef macht mit dem Bürgermeister «Geschäftchen», im Gegenzug soll dieser nach der Mobilmachung auf die schöne Maria aufpassen. Mit der kleinen Grete, Monika Helfers Mutter, die während des Kriegs zur Welt kommt, wird Josef zeitlebens kein Wort sprechen.

Der Stoff beschäftigt sie seit langem. Doch sie hat sich geduldet, bis alle, die darin vorkommen, nicht mehr am Leben waren, zumal es ihr mehr um literarische Glaubwürdigkeit ging denn um Fakten und Details. «Ich wollte niemandem wehtun», sagt sie. «Die Menschen sind so empfindlich.» Einmal habe eine wildfremde Frau bei ihr angerufen und ihr gedroht, sie zu verklagen. «Sie meinte, ich hätte ihre eigene Geschichte erzählt; dabei kannte ich sie überhaupt nicht.» Schreibend jedoch trägt sie mit am Lebensgepäck anderer. Ein schmales, ein federleichtes Buch ist daraus geworden, in dem gleichwohl jedes Wort, jeder Satz Gewicht hat:

«Mehr als sonst habe ich mich nach dem Wie gefragt. Ich wollte nicht chronologisch erzählen, so wie man Wäsche auf die Leine hängt.»

Stattdessen hat Monika Helfer das Erinnern und Erzählen, das Erfinden und Ausmalen in den Text integriert. Er erinnert dadurch an das Hin und Her eines lebhaften Gesprächs bei einem Familientreffen. Vielleicht auch an die Gespräche, die sie mit ihrem Mann führt, ihren konstruktiv-kritischen Leser. «Wir sind beide solide Handwerker», sagt Monika Helfer mit der ihr eigenen Unaufgeregtheit. «Wir können miteinander über unsere Arbeit reden wie Schreiner.» Wobei der Michael, das gibt sie neidlos zu, ein Meister sei in Sachen Dramaturgie. Er war es, der nicht locker liess, der ahnte, wieviel Potenzial in ihrer Familiengeschichte steckt – so viel, dass sie schon fleissig daran weiterschreibt.

