Interview «Ich war ganz aus dem Häuschen»: Die Liechtensteinerin Martina Morger erhält den St.Galler Manor-Kunstpreis 2021

Als «unbeirrt und kompromisslos» bezeichnet die Jury die Arbeitsweise der 31-Jährigen. Im Interview erzählt die Künstlerin, die in Zürich und Balzers lebt, wie sie während des Lockdowns in Paris für eine Performance Schaufenster ableckte.

Christina Genova 18.09.2020, 08.39 Uhr

Die Liechtensteiner Manor-Preisträgerin Martina Morger. Wei Zhang

Wie haben Sie reagiert, als Sie vom Manor-Preis erfahren haben?



Ich war sehr überrascht und ganz aus dem Häuschen. Ich kannte zwar den Preis, hätte aber nicht damit gerechnet, da ich erst letztes Jahr meinen Master in Fine Arts Practice in Glasgow abgeschlossen habe.

Der Manor-Kunstpreis ist nicht nur mit 15 000 Franken dotiert, sondern auch mit einer Einzelausstellung im Kunstmuseum St.Gallen verbunden. Es erscheint eine Publikation und die Stifterfirma erwirbt eines Ihrer Werke. Worauf freuen Sie sich am meisten?



Ich freue mich über alles, aber am meisten über die Ausstellung. Dass meine Werke fast ein halbes Jahr im Kunstmuseum zu sehen sein werden, ist der absolute Hammer. Die Ausstellung ist für das Untergeschoss vorgesehen, in dessen postmoderne Architektur ich mich schon länger verliebt habe. Besonders gefällt mir die Rampe, die vom Erdgeschoss nach unten führt, das hat etwas sehr Theatralisches.



Martina Morger während einer Performance 2018 im St.Galler Stadtpark im Rahmen des ersten Performancefestivals.

Urs Bucher

Ist die Ausstellung im Kunstmuseum Ihre erste Einzelausstellung?

Ich hatte schon mehrere Soloshows in kleineren Institutionen, die nächste ist im Dezember in einem Off-Space in Bregenz zu sehen. Aber eine derart grosse Ausstellung mit soviel Öffentlichkeit hatte ich noch nie.



Macht es Ihnen Angst?

Angst habe ich keine. Es ist sicher sehr herausfordernd, ich freue mich auch darauf, neue Räume mit neuen Werken zu bespielen. Ich bin schon jetzt am Planen.



Wissen Sie schon, was Sie in St.Gallen ausstellen werden?

Aufbauen auf meine Performance «Lèche-Vitrine» die diesen Frühling während des Lockdowns in Paris stattfand, möchte ich neue Werke zeigen.

Martina Morger während ihrer Performance «Lèche-Vitrines». Lukas Zerbst

Worum geht es bei dieser Performance?

Es geht um die Illusion, dass uns Konsum heilt und guttut. «Lécher» heisst auf Französisch «lecken», «Lèche-Vitrines» ist ein Schaufensterbummel. Während der Performance schlendere ich durch die beinahe menschenleeren Strassen des Pariser Marais-Quartiers und immer dort, wo ich in einem Schaufenster etwas Begehrenswertes entdeckte, fahre ich mit der Zunge über das Glas.



Habe Sie dabei keinen Ekel empfunden?

Am Anfang schon, dann aber bin ich ganz in die Performance eingetaucht.

Während des Lockdowns harrten Sie als Stipendiatin von Visarte Ostschweiz in der Cité des Arts in Paris aus. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?



Genau zwei Wochen vor dem Lockdown kam ich in Paris an und Visarte stellte es mir frei, in die Schweiz zurückzukehren und den Atelieraufenthalt zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Da ich keine Mühe habe, mit schwierigen Umständen umzugehen, entschloss ich mich zu bleiben und nicht zurück in die bequeme Schweiz zu reisen. Frankreich habe ich als Polizeistaat erlebt: Man durfte dort nur während einer Stunde pro Tag nach draussen und dies auch nur, wenn man zuvor ein Formular ausgefüllt hatte. Auf der Strasse gab es häufig Kontrollen.



Manor-Kunstpreis Engagement für Nachwuchskünstlerinnen und -künstler

Der Manor-Kunstpreis ist der wichtigste Förderpreis für junge Schweizer Kunstschaffende und wurde 1982 von Philippe Nordmann ins Leben gerufen. Er wird in verschiedenen Regionen der Schweiz von einer Fachjury verliehen, in St.Gallen alle zwei Jahre. Zu den früheren Preisträgerinnen und Preisträger gehören Peter Kamm, Alex Hanimann, Pipilotti Rist, Marcus Geiger, Patrick Rohner, Christoph Büchel, Lutz/Guggisberg, Caro Niederer, Yves Mettler, Christian Vetter, Alexandra Maurer, Francisco Sierra, Beni Bischof, Georg Gatsas und Sebastian Stadler.



Sie selbst begaben sich nach Ihrer Performance in Selbstquarantäne.

Ich wusste ja nicht, ob ich mich angesteckt hatte. Ich hab mir während der Performance den Mund mit Schnaps gespült, danach mehrere grosse Schlucke davon getrunken und mir zweimal die Zähne geputzt.

Sie verfolgen nicht nur eigene künstlerische Projekte sondern organisieren und kuratieren auch zusammen mit andern das Performancefestival Stereoskop und ab Januar neu auch das Festival Perrrformat in Zürich. Sind Sie ehrgeizig?



In gesundem Mass. Ich möchte gute Arbeit leisten und das stösst zum Glück auf ein Echo. Das Wichtigste im Leben sind für mich aber die Familie, Freunde und die Liebe.

Filmstill aus «Lèche-Vitrines». Lukas Zerbst

Warum habe Sie sich auf Performances spezialisiert?

Mir gefällt, dass man bei einer Performance ganz bei sich sein muss und dass sie zeitlich begrenzt ist. Es ist spannend, etwas direkt mit dem Körper zu machen. Eine einfache Geste wie das Lecken löst etwas aus. Mich interessiert auch die Frage, was ein Körper ist. Ich, als weisse Weisse ohne sichtbare oder unsichtbare Behinderung, muss mir darüber oftmals nicht ganz so viele Gedanken machen. Im Moment noch ist es ein kapitalistischer Körper, damit spiele ich.

Was macht eine gute Performance aus?

Eine gute Performance macht etwas mit einem, lässt einen nicht mehr los, als Zuschauerin und Zuschauer, und als Performerin. Ich kann mich zum Beispiel noch immer an den süsslichen Geschmack erinnern, den ich während «Lèche-Vitrines» auf der Zunge hatte – eine Mischung zwischen Fensterputzmittel und Abgasen. Jede Vitrine schmeckte sehr ähnlich.



Das Video der Performance «Lèche-Vitrines» ist im Schaufenster der Goldschmiedin Gabriela Frei an der Marktgasse in St.Gallen zu sehen, im Rahmen des Kunstprojekts «Another long Evening».