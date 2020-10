Porträt «Ich möchte Filme machen, die Alternativen bieten»: Die St.Gallerin Morena Barra dreht feministische Pornos und ergründet mit der Kamera ihre italienischen Wurzeln

Die 29-jährige Videojournalistin wagt den Schritt hin zur Kunst und zeigt im November eine ihrer Videoinstallationen im Rahmen des Kunstprojekts «Another long evening».

Roger Berhalter 21.10.2020, 12.00 Uhr

Die St.Galler Filmemacherin Morena Barra arbeitet als Videojournalistin und freischaffende Künstlerin.



Ein Plastikstuhl am Rand von Neapel hat es Morena Barra angetan. Gerade im August war sie wieder drei Wochen in der italienischen Stadt und filmte mit der Kamera an einem Strand an der Peripherie, wo Badeverbot herrscht und keine Touristen hinkommen. Dort steht der Plastikstuhl, dem ein Bein fehlt, und den stattdessen ein Stück Holz im Gleichgewicht hält. «Das ist sinnbildlich für Neapel», sagt Barra. Vieles sei dort zusammengeflickt wie dieser Stuhl ­– ein Ausdruck der Lebenskunst der Neapolitaner.

Barra kannte Neapel lange nur von Verwandtenbesuchen. Ihre Eltern stammen von dort, sie selbst ist dort geboren. Als sie sechs Monate alt war, zog die Familie in die Schweiz nach Ebnat-Kappel. Jetzt kehrt Barra wieder mit der Kamera zurück und entdeckt Neapel neu, allein, ohne Verwandte. die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin sagt:

«Ich möchte einen eigenen, frischen Blick auf die Stadt finden.»

Ihre Herkunft beschäftigt sie als Künstlerin, und sie versucht, ihr mit der Kamera näher zu kommen. Also filmt sie den geflickten Stuhl, die Möwen über dem Wasser, die Schaumkronen der Wellen im Sand.

Noch weiss sie nicht, was daraus wird, ob ein einzelner Film oder ein Langzeitprojekt. Eine Kostprobe wird die 29-Jährige aber bald in St.Gallen zeigen. Im Rahmen des Kunstprojekts «Another long evening» wird Barra voraussichtlich im November ein Schaufenster in der Marktgasse bespielen.

Vom Journalismus zur Kunst

Mit der Videoinstallation in der St.Galler Altstadt macht Morena Barra den nächsten Schritt vom Videojournalismus zur Videokunst. Ihr Handwerk lernte die St.Gallerin zunächst als rasende Videoreporterin bei verschiedenen Medien. Zuletzt bei Tele Top in Winterthur, wo sie Politiker, Wirtschaftsvertreter und andere Menschen interviewte, «die ich sonst nie getroffen hätte». Es sei eine gute Schule gewesen und eine interessante Zeit. Doch der Zeitdruck beim Fernsehen ist hoch, oft habe sie einen Beitrag «raushauen» müssen, ohne dass sie das Thema habe vertiefen können.

Dieses Vertiefen lernte sie dann im Filmstudium an der «F + F Schule für Kunst und Design» in Zürich. «Dieses Studium hat mir den Geist geöffnet», sagt sie. Sie habe gelernt, eigene Ideen zu verfolgen und auch gemerkt, dass sie nicht beim Film bleiben, sondern auch installativ arbeiten möchte. Als Abschlussarbeit verwirklichte sie eine solche Installation: Die Projektion «Cose dell’altro mondo» war an der Museumsnacht 2019 in St.Gallen zu sehen.

Zwei Frauen praktizieren japanische Fesseltechnik

In jüngster Zeit beschäftigt sich Barra intensiv mit der feministischen Pornoszene, inspiriert von der schwedischen Regisseurin Erika Lust. Diese forderte, dem dominierenden «männlichen Blick» in Erotikfilmen etwas Neues entgegenzusetzen. «Das sprach mich an, denn ich möchte Filme machen, die Alternativen bieten», sagt Barra.

So wie ihr Erotik-Kurzfilm «Mach mich fliegen», der 2018 am Ostschweizer Kurzfilmwettbewerb prämiert wurde: Er zeigt ohne Worte zwei Frauen, welche die japanische Fesselkunst Shibari praktizieren. Man sieht intime Zweisamkeit voller Vertrauen, Kommunikation und Respekt, und man hört die Töne, welche die Frauen von sich geben, vor Schmerz und vor Lust. Eine sinnliche Seh- und Hörerfahrung, jenseits des Penetrationssex’ im Mainstream-Porno.

Aber auch die Kunst anderer setzt Morena Barra gerne in Szene. Als freie Mitarbeiterin des Online-Kulturfernsehens «Art TV» macht sie regelmässig Filmbeiträge aus Ateliers und Museen in der ganzen Schweiz. «So bin ich immer up to date, was in der Kunstwelt passiert», sagt sie. Und sie möge es, in den Interviews herauszuspüren, was andere Künstler bewegt.