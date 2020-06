«Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich freischaffend leben kann als Schriftsteller»: Wie sich der Rapperswiler Frédéric Zwicker als Autor etabliert Vor vier Jahren hat Rapperswiler Autor Frédéric Zwicker mit seinem Erstlingswerk einen grossen Erfolg gefeiert. Jetzt schreibt er an seinem dritten Roman «Radost» – und erhält einen Werkbeitrag. Bettina Kugler 09.06.2020, 05.00 Uhr

Feilt schon an Ideen für den dritten Roman: Frédéric Zwicker. Bild: PD

Tiefblau lockt der Zürichsee; am liebsten würde man hineinspringen, aber der Morgen ist noch frisch. Frédéric Zwicker kommt dennoch in kurzen Hosen zum Bahnhof Rapperswil, die Sonnenbrille in den Locken, und freut sich aufs Gespräch: So sieht Work-Life-Balance aus. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich freischaffend leben kann als Schriftsteller und Musiker», wird Zwicker später bei einem Glas Latte macchiato sagen und sehr zufrieden wirken. Nicht einfach selbstzufrieden – denn der 1983 in Lausanne geborene, in Rapperswil-Jona aufgewachsene Autor ringt beim Schreiben durchaus mit sich.

Ob er an einem Songtext für seine Band Knuts Koffer oder an einem Romanmanuskript sitzt: Es bleibt selten bei der ersten Fassung. Er arbeitet gründlich, geht notfalls Umwege. Sein Leben insgesamt fühlt sich gerade gut und richtig an: Das sieht man auf den ersten Blick und hört es immer wieder deutlich heraus.

Erst kürzlich hat Frédéric Zwicker vom kantonalen Werk­beitrag erfahren, den er 2020 erhält: Damit wird er einen ­neuen Roman schreiben können. Sein vor vier Jahren erschienener Erstling «Hier können Sie im Kreis gehen» wurde aus dem Stand ein Erfolg. Die St.Gallische Kulturstiftung ­setzte mit einem Förderpreis 2017 grosse Hoffnungen in den «politisch hellwachen Autor», einen «Frechdachs».

Frédéric Zwicker bei der Preisverleihung der St. Gallische Kulturstiftung 2017. Bild: Urs Bucher

Vom Altersheim aufs Velo und bis nach Sansibar

Er hatte in seinem Début nicht nur mit journalistischem Gespür profitiert vom Einblick als Zivildienstleistender in den Betrieb eines Altenheimes. Sondern zudem eine spezielle Perspektive gewählt: die eines 90-jährigen Misanthropen, der vorgibt, unter Demenz zu leiden. Ein Schelmenstück, das Lust auf mehr machte. Doch Zwicker liess sich Zeit.

Zunächst arbeitete er gut zwei Jahre lang als Reporter und Redaktor für das Kulturmagazin «Saiten», dann wollte er sich mit Haut und Haar in die Recherche für seinen zweiten Roman stürzen – und dafür auf Reisen gehen. Denn dieser Roman, der nun im Herbst endlich erscheinen wird, schweift in die Ferne. «Radost», so sein Titel, erzählt von einem Roadtrip mitten ins Leben, von einem jungen Lokaljournalisten, der auf Sansibar einen Sonderling aus der Heimat kennen lernt und später per Velo dessen Lebensgeschichte erfährt, von der Schweiz bis nach Zagreb. Der Titel ist doppeldeutig: ein Spiel mit der Bewegungsrichtung des Romans; zugleich ist «Radost» das kroatische Wort für «Freude».

Dem Balkan verbunden

Zwickers Verbindung ins ehemalige Jugoslawien reicht zurück bis in die Schulzeit an der Kanti Wattwil. Als Geiger reiste er 2002 mit dem Orchester Il Mosaico nach Kroatien und knüpfte Freundschaften, die heute noch bestehen. Er mag die Kultur und auch die konsonantenreiche Sprache; «fast schlagzeugartig» sei sie, ganz anders als Schweizerdeutsch mit seinem i-Gewimmel. Er sagt:

«Es soll ja angeblich gute Laune machen, weil man dabei lächelt. Das merkt man aber kaum.»

Er selbst braucht keine i-Diminutivli, um die Stimmung aufzuhellen. Musik machen, mit Freunden aufs Ruderboot, für das sie gerade kurz vor dem Lockdown einen Liegeplatz bekommen haben; zur rechten Zeit den Auftrag für ein Drehbuch, dazu den Werkbeitrag und gute Ideen für Roman Nummer drei: So hat er die letzten Wochen gut genutzt. Und wird nun ein neues Kapitel aufschlagen – diesmal aus der Sicht einer jungen Frau.