Interview «Ich finde, wir müssen Theater machen, so lange es geht»: Wie die Freundschaft zweier Ausserrhoder Theaterfrauen mitten in der Coronakrise zu einem ungewöhnlichen Projekt führt Ihre Theaterleidenschaft verband sie schon als Schülerinnen. Dann verliessen sie ihren Heimatort Heiden und wurden erfolgreiche Theaterschaffende. Jetzt arbeiten die beiden Ausserrhoderinnen Danielle Fend-Strahm und Jeanne Devos erstmals in einem Theaterstück zusammen. Wie funktioniert das? Julia Nehmiz 05.11.2020, 05.00 Uhr

Schauspielerin Jeanne Devos (links) und Regisseurin Danielle Fend-Strahm im Bühnenbild von «Pakete, Pakete». Die neue Produktion von Danielle Fend-Strahms Theatergruppe Café Fuerte feiert am 13.November in Trogen Premiere. Bild: Florian Wagner

In der Sekundarschule sind sie sich begegnet, seitdem verbindet sie eine tiefe Freundschaft: Regisseurin Danielle Fend-Strahm (38) und Schauspielerin Jeanne Devos (36). In Heiden aufgewachsen, zog es beide zum Studium und an die Theater weg aus dem Appenzellerland. Jetzt arbeiten sie erstmals an einem gemeinsamen Projekt: «Pakete, Pakete» thematisiert das ausbeuterische System der Lieferdienste. Geprobt wird im Vorarlbergischen Hittisau, dort lebt Fend-Strahm, und dort ist auch ihre Theatergruppe Café Fuerte beheimatet. Die Vorarlberger Premiere und sämtliche Vorstellungen dort wurden wegen des Lockdowns in Österreich abgesagt. In Trogen darf kommende Woche gespielt werden.

Sie beide sind seit Schulzeiten befreundet, arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich im Theater, aber jetzt zum ersten Mal gemeinsam. Wie läuft es?

Danielle Fend-Strahm: Es ist momentan eine schwere Situation rundherum. Corona, Lockdown, Terroranschlag in Wien. Aber mit unserer Produktion sind wir wie in einer Arbeitsblase gelandet. Mit Jeanne zu arbeiten ist sehr schön. Da ist ein tiefes Vertrauen da. Es ist wunderbar, sie im Team zu haben. Das können wir gerne wiederholen.

Jeanne Devos: Gerne! Und ja, es ist wirklich ein grosses Vertrauen zwischen uns. Was zur guten Arbeit dazukommt: Ich finde es schön, jemanden, den ich schon so lange kenne, dabei zu beobachten, wie sie ihre Arbeit tut.

Und, wie tut sie ihre Arbeit?

Devos: Mich hat ja schon immer an Danielles Arbeiten interessiert, wie sie hergestellt werden. Ich fand ihre Inszenierungen immer fein und genau. Und jetzt erlebe ich, wie das entsteht! Danielle hat eine total genaue Vorstellung davon, wie etwas sein könnte. Sie ist unglaublich gut vorbereitet, und trotzdem sehr offen für Ideen von uns Spielerinnen und Spielern. Ich bin erstaunt, wie sie über diese grosse Leichtigkeit, diese Freiheit zu dieser Genauigkeit kommt.

Fend-Strahm: Und umgekehrt ist das Arbeiten mit Jeanne total angenehm. Sie ist unglaublich professionell und verlässlich.

In Heiden aufgewachsen, seit der Sek beste Freundinnen: Regisseurin Danielle Fand-Strahm (links) und Schauspielerin Jeanne Devos. Bild: miz

Sie beide kennen sich seit über 20 Jahren. Mögen Sie aus dem Nähkästchen erzählen?

Fend-Strahm: Ich glaube, weil ich ein bisschen älter bin als Jeanne, ist es schon unüblich, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Wir kennen uns seit der Sek.

Devos: Wir haben uns spät kennen gelernt, aber von da an immer die Pausen in der Schule zusammen verbracht. Wir waren wie zwei Magnete, die sich getroffen haben. Da kam niemand anderes dazwischen.

Fend-Strahm: Beide haben wir unabhängig voneinander in der Theatergruppe der Kanti Trogen mitgespielt, und später in der Beleuchtung am Stadttheater St.Gallen ausgeholfen.

Devos: Aber obwohl wir sehr eng waren, haben diesen Punkt wie ausgespart.

Wir haben nicht übers Theater gesprochen, es war klar, jede muss ihren Weg für sich selber gehen.

Und wie hat dieser Weg Sie nun wieder zusammengeführt?

Fend-Strahm: Ich wusste immer, was Jeanne macht, wo sie spielt. Jetzt hat sich endlich die Gelegenheit ergeben.

Devos: Ich habe mir in den letzten Jahren einige Café-Fuerte-Produktionen angeschaut. Auch ich habe Danielle nie aus den Augen verloren.

Tobias Fend hat mit «Pakete, Pakete» ein absurdes Theaterstück über das ausbeuterische System der Lieferdienste geschrieben. Bild: PD/Café Fuerte

Jetzt proben Sie in Hittisau. Das ist ziemlich abgelegen.

Devos: Ich musste während der Probenzeit fast jedes Wochenende für Vorstellungen in die Schweiz fahren. Ich war immer wahnsinnig froh, wieder zurück nach Hittisau zu kommen. Es ist gerade ein guter Ort zum Sein. Die Welt scheint dort noch heil, die Leute normal. In Zürich sieht man wie zwei Lager. Da sind die Leute, deren Angst vor Covid man riecht. Und dann sind da die, die sich so verhalten, als gäbe es kein morgen.

Fend-Strahm: Bei uns da oben auf dem Land proben wir wie in einer eigenen Seifenblase, das Drumherum wird fast schon unwirklich.

Aber von Corona sind auch Sie unmittelbar betroffen. Ihre Premiere in Vorarlberg kann nicht stattfinden.

Fend-Strahm: Uns trifft der Lockdown wirklich schwer, weil wir mitten in einer Produktion stecken.

Die abgesagten Vorstellungen waren sehr gut verkauft, diese Einnahmen fehlen uns jetzt. Wir wollen und müssen unsere Angestellten bezahlen.

Devos: Die Politik verurteilt uns zum Schweigen. Und die Situation bleibt ja schwierig: Viele Theater haben derzeit keine Position für Gastschauspieler, und das wird vielleicht nächstes Jahr auch noch so sein. Davon bin ich als freischaffende Schauspielerin sehr betroffen.

Trotz der schwierigen Umstände: Sie freuen sich auf die Trogner Premiere?

Fend-Strahm: Absolut! Es ist wunderbar, dass wir in der Schweiz spielen können. Bis wir in Österreich wieder auftreten dürfen, wird es, fürchte ich, noch lange dauern. Und jetzt merkt man doch mehr denn je, wie wichtig ein Theaterabend ist, wie wichtig ein Austausch ist, wie wichtig es ist, Leute mit Theater anzuregen.

Ich finde, wir müssen Theater machen, so lange es geht.

Devos: Und unser Stück «Pakete, Pakete» ist hochaktuell. Denn gerade in Pandemiezeiten, wo man sonst fast nichts mehr machen darf, investieren die Leute viel Zeit im Internet, um Sachen zu bestellen. Tobias Fend hat ein absurdes Stück geschrieben, wie unglaublich dieses System eigentlich ist.

«Pakete, Pakete»: mit Jeanne Devos, Tobias Fend, John Kendall, Gregor Weisgerber; Regie Danielle Fend-Strahm; 13./14./22.November, jeweils 20 Uhr, Parkplatz hinter dem Palais Bleu, Trogen. Tickets und Infos: cafefuerte.ch