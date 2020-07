«Ich durfte nicht mit meinen schwarzen Freunden spielen»: Die Goldacherin Sandra Rubin erzählt von ihren Rassismuserfahrungen in Südafrika Die Goldacherin Sandra Rubin wuchs in Kapstadt während der Apartheid auf. Als Kind dachte sie sich nichts dabei, dass sie in der Schule rassistische Lieder singen musste. Erst als sie von Nelson Mandela hörte, begann sie das einseitige Gedankengut der Weissen zu hinterfragen. Mirjam Bächtold 21.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von Kapstadt nach Goldach: Sandra Rubin hat ein Buch über ihre Rassismuserfahrungen geschrieben. Bild: Benjamin Manser

Eigentlich trinkt Sandra Rubin nur morgens einen Kaffee. Aber jetzt macht sie eine Ausnahme, wie manchmal auch für ihren Mann, und schaltet am Nachmittag noch einmal die Kaffeemaschine ein. Sie legt ein spiralgebundenes Buch auf den Tisch, von dessen Cover ein schwarzes Kind lächelt. «Botzi» steht daneben. Es ist die Geschichte von einem Jungen in Südafrika, der wie alle Schwarzen unter der Apartheid leidet. Seine Mutter arbeitet als Nanny für die weisse Familie von Lorraine.

Grossgezogen von einer schwarzen Nanny

Auch Sandra Rubin hatte eine schwarze Nanny. Sie ist 1947 in Kapstadt geboren und während der Apartheid in Südafrika aufgewachsen. Rubin, die seit 1969 in der Ostschweiz lebt, erinnert sich:

«Ich habe meine Nanny geliebt. Sie hat mich praktisch grossgezogen. Wenn sie einmal frei hatte, war meine Mutter verloren.»

Auch ihre Nanny hatte Kinder, mit denen Rubin als Mädchen spielte. Aber die Mutter verbot ihr, sich mit den Kindern draussen sehen zu lassen: «Sie sagte, dann würde die Polizei kommen. Ich verstand nicht, warum ich nicht mit meinen Freunden spielen durfte.»

Die Geschichte von «Botzi» hat Rubin vor vier Jahren geschrieben. Sie ist erfunden, könnte aber so passiert sein und steht für viele Schicksale während der Apartheid. Der Junge Botzi verliert seine Mutter und rennt weg aus dem Township. Schliesslich findet ihn ein weisser Mann und nimmt ihn verbotenerweise bei sich auf.

Botzi wächst bei seinen neuen Eltern auf und erhält die Möglichkeit zu studieren. An der Universität trifft er Lorraine wieder, mit der er früher gespielt hat. Sie verlieben sich und heiraten. Ein Happy End, wie es wahrscheinlich die wenigsten Schwarzen erlebt haben.

Nelson Mandela grüsst im Treppenhaus

In ihrem Buch schreibt Sandra Rubin auch von Nelson Mandela und davon, was er erreicht hat. «Erst dank ihm habe ich verstanden, weshalb ich nicht mit meinen schwarzen Freunden spielen durfte», sagt sie. Als sie ein Kind war, galt einfach das, was die Eltern sagten. Etwa, die Schwarzen seien nicht auf demselben Level wie die Weissen. Sie hätten nichts gelernt, sie seien dumm:

«Ich habe so viel Negatives über die Schwarzen gehört, dass ich irgendwann Angst bekam. Kein Kind ist von Geburt an rassistisch. Aber in der Schule mussten wir Lieder singen wie ‹Catch A Nigger By His Toe› (Pack einen Neger am Zeh).»

Erst als sie von Nelson Mandela hörte, begann Rubin, das einseitige und negative Gedankengut zu hinterfragen. Sie ist begeistert vom ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas und hat sein Bild als Wandteppich im Treppenhaus aufgehängt. Er lächelt ihr jedes Mal zu, wenn sie die Wohnung verlässt.

Jugendliche sensibilisieren

Nach den jüngsten rassistischen Vorfällen in den USA will Sandra Rubin einen Beitrag leisten zur Bekämpfung des Rassismus. «Es gibt ihn überall, auch in der Schweiz. Hier in Goldach sind es nicht unbedingt die Schwarzen, die ihn zu spüren bekommen, aber die Menschen aus Ex-Jugoslawien», sagt sie.

Sie möchte mit ihrem Buch, das sie in ihrer Muttersprache Englisch verfasst hat, Jugendliche in Schulklassen für das Thema sensibilisieren. «Ich möchte, dass sie erfahren, wer Nelson Mandela war und wie er gewaltlos für die Schwarzen gekämpft hat. Ich hoffe, ich kann ihnen auch vermitteln, dass alle Menschen gleich viel wert sind, egal welche Hautfarbe sie haben oder welche Nationalität.»

Anfragen für Schulklassen: sandyrh@bluewin.ch