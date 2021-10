Die französische Sängerin Zaz: "Ich dachte, ich mus Zaz killen"

Pop Die französische Sängerin Zaz hat ihre Sinnkrise überwunden: «Ich dachte, ich muss Zaz killen» Der riesige Erfolg im Popbusiness ist auch bei der französischen Sängerin Zaz nicht spurlos geblieben. Jetzt meldet sie sich zurück und singt ein Duett mit dem Rammstein-Sänger Till Lindemann. Interview: Steffen Rüth Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zaz ist wieder da: Konzert vom 24. September in Paris. David Wolff - Patrick / Redferns

Der Bisou ist wieder da. Küsschen links, Küsschen rechts, man macht es jetzt wieder, zumindest, wenn man in einem Berliner Hotel auf Zaz trifft, die eigentlich Isabelle Geffroy heisst. Es gibt viel zu besprechen. Gut zehn Jahre nach ihrem Riesendurchbruch mit dem Song «Je Veux» hat sich die französische Pop-Chanson-Jazz-Was-auch-immer-Sängerin zuletzt intensiv um ihr eigenes Wohlergehen gekümmert. Eine Zeit lang dachte die 41-jährige gar darüber nach, die Karriere zu beenden. Hat sie glücklicherweise doch nicht, und stattdessen das herzerwärmende neue Album «Isa» eingespielt.

Zaz, Sie gelten als rastlose Weltenbummlerin und Abenteuerin. Wie sind die vergangenen Jahre für Sie gelaufen?

Zaz: Seit drei Jahren bin ich kaum noch unterwegs gewesen. Ich lebe in einem Häuschen etwas ausserhalb von Paris, mit einem schönen Garten. Dort habe ich viel Zeit verbracht, und zwar auch schon in dem Jahr vor Corona. Ich lebte also schon freiwillig im Lockdown, bevor die anderen ihn aushalten mussten. Ich war wie eine Bärin in ihrer Höhle und habe sehr intensiv nach innen geblickt. Ich habe mich und mein Leben unter die Lupe genommen. Dementsprechend introspektiv ist die Platte geworden. Und deshalb konnte sie nur «Isa» heissen. Das ist mein richtiger Name.

Warum war die Auszeit so wichtig für Sie?

Ich hatte mich in all den aufregenden Jahren seit «Je Veux» viel zu wenig um mich selbst gekümmert. Ich bin einfach müde geworden von den Wirbelstürmen in meiner Karriere und in meinem Leben. Ich brauchte eine Pause von Zaz, und ich musste einige Veränderungen in meinem Leben vornehmen. Für eine Weile dachte ich sogar, ich müsse Zaz killen. Ich hatte eine sehr starke Abneigung gegenüber Zaz entwickelt und wollte, dass sie stirbt. Ich habe sie dann doch am leben gelassen (lacht).

Womit haben Sie sich konkret beschäftigt?

Ich bin 40 geworden und fand mich in einer Welt wieder, in der ich eine Haltung entwickeln wollte gegenüber MeToo, Black Lives Matters, feministischen Fragen. Ich hatte auch endlich die Chance, mich um mein Privatleben zu kümmern. Menschen sind aus meinem Leben gefallen, andere sind neu dazugekommen. Es gab einfach so viele neue Erkenntnisse.

Wie stehen Sie denn zum Feminismus oder zu Fragen der Diversität?

Positiv! Ich bin voller Hoffnung und Vertrauen, dass die Gesellschaft in zehn Jahren freundlicher und inklusiver ist als heute. Veränderung geht immer einher mit Chaos, aber ich denke, die Veränderung ist nicht aufhaltbar. Wenn ich wetten sollte, ob uns die Hölle bevorsteht oder ein grosser Sprung nach vorne, dann wähle ich den Sprung.

War es für Sie ganz persönlich ein positiver Sprung, 40 zu werden?

Ich würde sagen, dass ich in einer neuen Jahreszeit meines Lebens angekommen bin. Es geht nicht ums Altern oder eine bestimmte Zahl, sondern eher um ein besseres Verständnis und ein stärkeres Bewusstsein mir selbst und der Welt an sich gegenüber. Früher wollte ich die Welt retten. Heute bin ich nicht mehr ganz so grössenwahnsinnig und möchte dazu beitragen, dass die Welt ein respektvoller, fairer und ausgeglichener Ort ist. Ich werde mich weiterhin engagieren, aber ich bin nicht mehr so kämpferisch und radikal wie früher.

Sie sagen, Sie möchten die Welt nicht retten, doch Stücke wie «Imagine» oder «De couleurs vives» handeln von Ihren Utopien und Visionen für eine bessere, gerechtere Welt.

Das stimmt. Ich kann nicht anders. Entweder bist du negativ und denkst, du kannst sowieso nichts ändern. Oder du entscheidest dich für die positive Alternative, die viel Mut, Energie und Willen erfordert. Aber ich glaube daran, dass die Dinge besser werden und ich blocke die Informationen ab, die nur Angst schüren.

Wie war Ihr Tagesablauf als Bärin in der Höhle?

Ich habe Gesangsunterricht genommen, Theaterunterricht, Tanzunterricht und habe eine Schreibwerkstatt besucht. Und ich habe ein Experiment begonnen.

Was für ein Experiment?

Gleich ganz am Anfang hatte ich Corona, und sobald ich mir eine Zigarette anzündete, dachte ich, ich muss krepieren. Ich bekam keine Luft mehr und konnte nicht mehr rauchen. Als es mir nach einigen Tagen wieder besser ging, entschied ich: Das bleibt jetzt so. Ich bin ein Mensch, der den Exzess und die Extreme liebt, und vor Corona habe ich meine zwei bis drei Päckchen Kippen am Tag geraucht. Ich hatte mich ein bisschen gehenlassen. Und so entschied ich mich, drei Tage lang komplett zu fasten. Kein Essen, kein Alkohol, kein Kaffee, kein Nikotin. Nach drei Tagen habe ich mit dem Fasten einfach weitergemacht und nach zehn Tagen beschlossen, wieder zu essen. Aber keine Tierprodukte mehr.

So eine extreme Fastenkur kann gefährlich sein.

Wir waren zu zweit, mein Freund und ich. Nach dem ersten Tag dachte ich auch, na hoffentlich wirst du morgen früh wieder wach, aber ich merkte schnell, dass mir der Körper schon mitteilt, was er braucht und worauf er verzichten kann. Das Fasten hat mir mehr Klarheit und auch mehr Klarsicht gebracht. Ich hatte irgendwann das Gefühl, ich kann mich auch von Farben ernähren.

Wie sieht es aktuell aus mit deiner Ernährung?

Immer noch keine Zigaretten, kein Alkohol, so gut wie keine Tierprodukte, vor allem kein Käse. Dabei habe ich immer viel und gerne Fleisch gegessen. Und du musst dir vorstellen, früher gab es wenig Schöneres als eine Flasche Rotwein, Kippen und dazu einen guten Camembert. Es führt auch teilweise zu seltsamen Reaktionen, wenn man auf Partys oder Treffen mit Freunden plötzlich nichts mehr trinkt. Aber ich fühle mich definitiv jetzt besser und gesünder.

Welcher Verzicht fällt dir am schwersten?

Eindeutig Kaffee. Der Entzug war krass. Anfangs hatte ich richtig Kopfschmerzen. Ich konnte nicht einmal mehr gescheit denken. Dabei hatte ich mich selbst schon eingeschränkt und mir morgens nur noch drei doppelte Espresso erlaubt. Jetzt hat sich mein Körper daran gewöhnt, und ich trinke Mate-Tee. Der ist sowieso besser fürs Immunsystem.

Was bedeutet deine Lebensumstellung nun konkret für das Album «Isa»?

Die neuen Lieder sind weicher und auch leiser. Sie haben mehr Nuancen. Auf dem neuen Album gibt es mehr Wohlwollen und mehr Zärtlichkeit, weniger Kampf und Rebellion. Die Wut, die ich lange in mir trug, war wichtig für meine Entwicklung und meine Kunst. Aber ich glaube, ich brauche dieses Werkzeug, das mich oft gerettet hat, jetzt nicht mehr. Ich bin an einem anderen Punkt. Ich habe gelernt, mich selbst zu lieben, mich anzunehmen und wertzuschätzen. Und ich muss nicht mehr ständig mit dem Kopf durch die Wand.

Um welchen jungen Menschen geht es im Lied «Ce que tu es dans ma vie»? Man könnte fast meinen, du bist Mutter geworden, wenn man den Text hört.

In einer gewissen Weise bin ich das auch. Der Song handelt von meiner Stieftochter. Sie ist 13 Jahre alt und die Tochter meines Partners, der vor drei, vier Jahren in mein Leben getreten ist und dieses wunderbare Mädchen mitgebracht hat. Unsere Beziehung ist etwas Einzigartiges. Ich habe mir immer gewünscht, Kinder zu haben, und nun hat sich dieser Traum ganz anders erfüllt als gedacht. Es ist nicht dasselbe, als ich sie kennengelernt habe, war sie schon neun, aber zwischen uns gibt es ganz viel Liebe.

«Le chant des grives» ist ein überraschendes Duett mit Rammstein-Sänger Till Lindemann. Wie kam es denn dazu?

Wir sind Freunde, Till und ich. Mein ehemaliger Pianist hat uns vor Jahren bekanntgemacht. Als Ich Till vor einem Konzert in Paris in seiner Garderobe besuchte und zum ersten Mal traf, tanzte er in seinem Gladiatoren-Outfit zu «Je Veux». Seitdem sind wir uns einige Male begegnet. Ich liebe seine Art. Auf mich wirkt Till wie ein grosses Kind.