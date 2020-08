Porträt «Ich bin stolze Appenzellerin»: Chemeli Marieta Kiptalam hat in Zürich die Fotoausstellung «Black Art Matters» organisiert

Die in Trogen aufgewachsene 44-Jährige setzt sich für schwarze Künstlerinnen und Künstler ein. Lange war die gebürtige Kenianerin hin- und hergerissen zwischen Afrika und der Schweiz. Nun ist sie endlich angekommen.

Christina Genova 15.08.2020, 05.00 Uhr

Mit Chüeligurt und Kopftuch: Chemeli Marieta Kiptalam. Bild: Josefine Tischendorf

Chemeli Marieta Kiptalam, für Freunde Mary, sagt von sich: «Ich bin stolze Appenzellerin.» Auf die Frage, woher sie komme, antwortet sie jeweils: «Aus dem Appenzellerland.» Und versichert im nächsten Atemzug, sie habe immer Appenzeller Käse im Kühlschrank. So klar zu wissen, wer sie ist, war aber für die 44-Jährige lange nicht selbstverständlich.

Für das Treffen in der Zürcher Maag-Halle hat die attraktive, ganz in Schwarz gekleidete Kiptalam, die schon als Jugendliche als Fotomodell gearbeitet hat, ihren Chüeligurt angezogen. Das kunstvoll um den Kopf geschlungene Tuch passt perfekt dazu – es ist eine Hommage an ihre nomadischen Vorfahren.

Unter dem Kopftuch trägt Kiptalam die Haare kurz geschoren, bis vor einer Woche hatte sie noch eine voluminöse Afrofrisur: «Ich wollte nicht auf meine Haare reduziert werden», nennt sie als Grund für ihren neuen Kurzhaarschnitt.

Als «Drecksneger» beschimpft

Kiptalam kam im Alter von elf Jahren, nach dem Tod ihrer Mutter, ins Kinderdorf Pestalozzi nach Trogen. Dort lebte sie, bis sie 18 Jahre alt war. Heute wohnt sie in Zürich. Nach der Schule machte die junge Frau in der Globus-Kinderabteilung in St.Gallen eine Lehre als Verkäuferin, kürzlich hat sie eine Pflegeausbildung abgeschlossen.

Die Zeit im Ausserrhodischen war für Kiptalam prägend: «Es war wie im Paradies.» Einzige Kritik: Nach ihrem Auszug hätte sie sich eine Begleitung durch das Kinderdorf gewünscht:

«Es hiess: Entweder du schaffst es, oder du schaffst es nicht.»

Rassismus hingegen hat Kiptalam in Trogen nie gespürt. Heute erlebt sie ihn im Alltag jedoch immer wieder. Wie kürzlich, als sie mit ihrem zwölfjährigen Sohn im Bus unterwegs war, und mit «Drecksneger» beschimpft wurde.

Chemeli Marieta Kiptalam in der von ihr mitorganisierten Ausstellung «Black Art Matters». Bild: Josefine Tischendorf

Zusammen mit Michel Pernet, dem Mitinhaber der Kulturmanagement Agentur Blofeld, hat Kiptalam in der Maag-Halle die Fotoausstellung «Black Art Matters» organisiert, die dort noch bis am 23. August zu sehen ist. Beteiligt sind über 70 schwarze Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt.

Chemeli Marieta Kiptalam an der «Black Lives Matter»-Demo in Zürich. Bild: Elaine Pringle Schwitter

Die neusten Fotos stammen von den «Black Lives Matter»-Demos, auch aus Zürich: Auf einem der Bilder sieht man Kiptalam, wie sie kämpferisch die Faust in die Luft reckt. Jeder sei verpflichtet, aufzustehen und für seine Rechte zu kämpfen, sagt sie. Doch sie müsse die Diskriminierung nicht jeden Tag rausschreien:

«Es ist wichtig, etwas für die schwarzen Leute zu tun.»

Wie zum Beispiel ihr Ausstellungsprojekt. Sie hat beobachtet, dass «Black Art Matters» bei den schwarzen Besuchern starke Emotionen auslöst.

Gespalten zwischen Schweiz und Afrika

Chemeli Marieta Kiptalam mit ihrem zwölfjährigen Sohn Noah, dem jüngsten Teilnehmer von «Black Art Matters». Noah Kiptalam

Geboren wurde Kiptalam in Kenia, ihren Vater hat sie nie kennen gelernt. Mit acht Jahren holte ihre Mutter sie in die Schweiz zu ihrem Schweizer Partner nach Mönchaltorf. Es war Winter, kalt und das kleine Mädchen ziemlich verwirrt. Afrika, Zürcher Provinz, Appenzellerland – über die kleine Marieta wurde einfach bestimmt:

«Mir hat nie jemand etwas erklärt, ich hatte keine Ahnung, was mit mir passiert.»

Lange wusste Kiptalam nicht, wohin sie gehört, war hin- und hergerissen zwischen Afrika und der Schweiz. Bis sie vor einem Jahr die bewusste Entscheidung traf: «Ich bin Schweizerin.» Dazu gehört, dass sie auch den Schweizer Pass beantragen will, das Formular dazu hat sie schon ausgefüllt.

Die Ausstellung «Black Art Matters» passt zum Zeitgeist, doch Kiptalams Engagement für Schwarze Kunst begann schon vor dem Tod George Floyds: Eine erste kleine Präsentation von Arbeiten schwarzer Fotografen haben sie und Pernet bereits im Januar an der «Photo Schweiz» realisiert.

Zuvor lancierten sie die Onlineplattform «Black Culture Movement», wo Künstler mit afrikanischem Background die Möglichkeit erhalten, ihr Schaffen zu präsentieren: «Viele Schwarze haben Minderwertigkeitskomplexe», sagt Kiptalam.

«Ich will zeigen, dass wir gut sind.»

Chemeli Marieta Kiptalam setzt sich für schwarze Künstlerinnen und Künstler ein.

Black Art Matters, bis 23. August, Maag-Halle Zürichwww.blackculturemovement.com