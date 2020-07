«Ich bin büchersüchtig»: Ein Rundgang mit Roman Signer durch die Ausstellung in der St.Galler Kantonsbibliothek Vadiana, die Bilder aus seiner Büchersammlung zeigt

Über 4000 Bücher befinden sich in der Bibliothek des international renommierten St.Galler Künstlers und jede Woche kommen neue dazu. Unter dem Titel «The Library of Marvels» gewährt er nun Einblick in seine Sammlung. Der 82-Jährige erzählt von den Büchern seiner Kindheit, welches Buch in seiner Sammlung noch fehlt und nach welchen Themen man in seiner Bibliothek vergeblich sucht.

Christina Genova 18.07.2020, 05.00 Uhr

Roman Signer gibt in der St.Galler Kantonsbibliothek Vadiana unter dem Titel «The Library of Marvels» Einblick in seine umfangreiche Büchersammlung.

Michel Canonica

Roman Signer zeigt auf«Napoli pirotecnica»: «Das ist mein Lieblingsbuch.» Ausgestellt ist es in einer der beiden Vitrinen beim Eingang zur Vadiana, der St.Galler Kantonsbibliothek, es geht darin um Neapels Feuerwerkskultur. Der international renommierte St.Galler Künstler hat die beiden Schaukästen mit Büchern aus seiner umfangreichen Sammlung bestückt. Er sagt von sich:

«Ich bin büchersüchtig.»

Roman Signers Lieblingsbuch «Napoli pirotecnica» ist 2002 beim kleinen Verlagshaus Edizioni Intra Moenia erschienen und mittlerweile vergriffen.





Nik Roth

Typisch, dass Signers Wahl auf ein Buch über Feuerwerke fällt, könnte man denken. Setzt doch der 82-Jährige bei seinen Ereignissen, wie er seine Skulpturen auf Zeit nennt, gerne Feuerwerkskörper oder gar Sprengstoff ein. Doch seine Interessen gehen weit darüber hinaus: In der Vitrine liegen auch ein spanisches Buch über Sputniks, ein französisches über Vulkane oder der Bildband «Frozen History» mit Fotos aus den Basislagern der Polarforscher Scott und Shackleton.

Auf Island gibt es keine Blitze

Die Ausstellung besteht aus einen Paravent, der an ein riesiges Leporello erinnert. Bilder zu 22 Themengebieten sind darauf zusammengestellt, dazu kommen vier Trompe-l'oeil-Bücherregale mit allen Büchern der «Bibliothèque des Merveilles».



Nik Roth

Schon diese kleine Auswahl zeigt, dass in Signers Bibliothek all das Eingang findet, was die Welt an Merkwürdigem und Staunenswertem zu bieten hat. Welche Themen fehlen in seiner Sammlung? «Theologie und Buchhaltung», antwortet der Künstler mit einem verschmitzten Lächeln beim gemeinsamen Besuch der Ausstellung «The Library of Marvels» – die Bibliothek der Wunder – im Ausstellungssaal der Vadiana. Sie wurde von der britischen Kunsthistorikerin Rachel Withers erarbeitet.

Das Bild einer Atomexplosion stammt aus Theo Lobsacks «Atome der Erde» (1957) und ist auf dem Panel «Das fantastische Universum des Atoms» abgebildet. Verschieden Arbeiten Roman Signers untersuchen die Dynamik und Ästhetik von Rauchringen.

PD

Der Titel bezieht sich auf die populärwissenschaftliche Reihe «Bibliothèque des Merveilles», die von 1865 bis 1956 erschien und aus welcher Signer zahlreiche Bände besitzt. Es ist bis auf die Vitrinen beim Eingang keine Bücher-, sondern eine Bilderausstellung: Withers hat Illustrationen aus Signers Büchern, die ihre Aufmerksamkeit packten, vergrössert und nach 22 Themengebieten zusammengestellt – von «Himmlische Wunder» bis zu «Die Tiefen des Ozeans». Die Themen entsprechen Titeln der «Bibliothèque des Merveilles». Präsentiert werden Withers Collagen auf einem Paravent, der einem riesigen Leporello gleicht.

The Library of Marvels – Die Bibliothek der Wunder

Einblick in Roman Signers Bibliothek Die Ausstellung «The Library of Marvels» wurde erstmals 2015 in London gezeigt und ist nun auf grossen Wunsch Roman Signers im Rahmen der Reihe «Kulturraums S4» des St.Galler Amts für Kultur in einer erweiterten Form in St.Gallen zu sehen. Die Kunstkritikerin Rachel Withers, welche die Ausstellung zusammengestellt hat, schreibt seit rund 20 Jahren über das Werk Roman Signers. 2011 startete sie ein Projekt zur Erforschung seiner Bibliothek. Zur Ausstellung ist ein Begleitheft erschienen, auch eine Website ist dazu in Planung. Vom 8. September bis 10. Oktober wird «The Library of Marvels» am 8. Salon in Hamburg gezeigt. (gen)



«Es ist eine Lustbibliothek», sagt Roman Signer über seine Sammlung, die über 4000 Exemplare umfasst, und bei ihm zu Hause einen ganzen Raum einnimmt. Es sei schwierig, etwas zu finden: «Es gibt keine Ordnung, es ist alles gemischt.» Nur seine Bücher über Vulkane befinden sich in einem gesonderten Regal. Seine Bibliothek dient ihm nicht zur Recherche, sondern zur Entspannung. Doch dem Künstler bleibt nur wenig Musse, um sich mit seinen Büchern zu beschäftigen:

«Ich dachte, ich käme dazu, wenn ich alt bin. Aber jetzt bin ich alt, und mir fehlt immer noch die Zeit.»

Gibt es ein Buch, das Signer in seiner Sammlung fehlt? Der Künstler weist auf eine Illustration. Sie zeigt das von Feuerkanälen durchzogene Innere der Erde und stammt aus dem 1664 erschienenen Buch «Mundus subterraneus» von Athanasius Kircher: «Das hätte ich gerne, kann es mir aber nicht leisten.»

Im Eingangsbereich ist Roman Signers digitalisierter Super-8-Film «Bücher» von 1984 zu sehen. Dabei wirft der Künstler einen Stapel Bücher in den Steinach-Tunnel und zieht sie am anderen Ende wieder aus dem Wasser.

Michel Canonica

Etwas länger bleiben wir bei der Tafel «Blitz und Donner» stehen. Auf einem Bild sieht man das Sankt-Elms-Feuer an den Masten eines Schiffes auf hoher See. Es sei ein Phänomen, das man auch beim Säntis beobachten könne, erzählt Signer: «Man sieht eine blaue Flamme und es summt.» Überhaupt sei der Alpstein eine Blitzgegend. «Erhalt üs Gott und d’Muettergottes», habe seine Mutter jeweils gebetet, wenn in Appenzell wieder ein Gewitter aufzog. In Island hingegen gebe ausser auf Vulkanen keine Blitze. «Wissen Sie warum? Es ist zu kalt.»

«Herr Signer, ich habe etwas Interessantes für Sie»

Roman Signer kauft oft mehrmals wöchentlich Bücher.

Michel Canonica

An das erste selbstgekaufte Buch kann sich Roman Signer nicht erinnern. Aber an die Bücher seiner Kindheit: «Robinson», «Die Turnachkinder» und «1001 Nacht». Besucht der Künstler auf seinen Reisen eine Stadt, geht er dort auch in Antiquariate. Zwei Drittel seiner Bücher hat er gebraucht gekauft. «Augenmensch» Signer wählt sie nicht nur nach dem Inhalt, sondern auch nach den Illustrationen aus. Er erzählt von Neapel, wo es eine ganze Strasse mit Antiquariaten gebe. Und von Louis Ribaux, dem legendären St. Galler Antiquar, der ihn jeweils mit den Worten begrüsste: «Herr Signer, ich habe etwas Interessantes für Sie.»

Bis 23.8.; Mi bis Sa, 13–18 Uhr, Mehr Infos und Rahmenprogramm unter: sg.ch/kultur