Linke und rechte Satiriker kämpfen um Publikum: Wer ist lustiger?

Lustig zu sein, sei keine seiner Kernkompetenzen, hatte Markus Somm vor zwei Jahren gegenüber dem Medienportal «Persoenlich.com» erklärt. Der rechtsliberal verortete Somm, dem eine Nähe zur SVP nachgesagt wird, kaufte 2020 mit potenten Investoren im Rücken den «Nebelspalter». Als Chefredaktor und Verleger wollte er das älteste Satiremagazin der Schweiz neu ausrichten.

Seiner künftigen Leserschaft versprach er einen neuen Online-Auftritt, einen «Mix aus Comedy, Humor und Cartoon – kombiniert mit seriösen Recherchen und Kommentaren» nach dem Vorbild der investigativ arbeitenden französischen satirischen Wochenzeitung «Le Canard enchaîné».

Die Vision von einem kulturellen Offspace, an dem lustvoll gegen die übermächtige linke Kulturszene ausgeteilt wird, die fest im Sattel von Kulturhäusern und Fachgremien sitzt und Steuergelder an elitäre Kunstprojekte verteilt, hat sich noch nicht erfüllt. Dabei wäre es laut Somm an der Zeit, sich mehr über die Linken lustig zu machen, denn die seien im Kulturbereich klar in der Mehrzahl.

«Witze über Reiche sind zuletzt in den 1970er-Jahren lustig gewesen», findet er. Er ist deshalb überzeugt, dass ein Grossteil der linken ­Comedians bald aussterben werde, weil sich diese Berufsgruppe mit ihrer politischen Korrektheit selbst ans Messer liefere.

Zwei Jahre später ist auf der Online-Ausgabe des «Nebelspalters» sehr viel politische Meinung und sehr wenig Humor. «Wir müssen den Menschen klarmachen, wofür wir als Marke stehen», sagt Somm und benennt ein Problem, das auch schon anderen Comedy-Formaten – ob linksliberal oder konservativ – zum Verhängnis wurde: die Vermischung von seriöser Information mit ­Satire.

Marco Rima fehlte die Zeit für ein Video-Comedyformat. René Tanner / fetshalter

Das Video-Comedyformat «Rima-Spalter» wurde vor längerem wieder eingestellt – Marco Rima habe wegen seines Bühnenprogramms schlicht die Zeit dafür gefehlt, lautet die Begründung. Ein belangloses Nachrichtensendungs-Comedy-Format mit Beat Schlatter hatte eine Lebenszeit von gerade mal 10 Folgen.

Einzig Moderatorin und «Weltwoche»-Kolumnistin Tamara Wernli spöttelt noch manchmal in Rollenspielen gegen Political Correctness und die Anliegen des Feminismus. Lustig ist sie dabei selten. Ihre roboterhaften Dialoge sind rhetorisch ausgefeilte Lehrfilme zum Thema Liberalismus für Anfänger. Die Kommentare unter den Videos bestätigen das: Gefeiert wird Wernli für ihre Haltung, nicht für ihren Humor.

Humorlose Zeiten?

Die Humorwüste auf dem «Nebelspalter»-Portal lässt keine andere Folgerung zu: Sollte Markus Somms Voraussage des Untergangs der linken Komik tatsächlich eintreffen, würde wir auf ziemlich humorlose Zeiten zusteuern. Denn summa summarum bleibt da: fast nichts.

So weit wird es nicht kommen. Die Gründe, warum Somm für sein Projekt kaum fähige Satirikerinnen und Satiriker rekrutieren kann, kennt der Politologe Tim Holleman nur zu gut. Holleman forschte an der Universität Luzern über den Einfluss politischer Satire. In einer Umfrage unter politischen Satirikerinnen und Satirikern aus der Schweiz fand er heraus, dass eine erschlagende Mehrheit sich und die Szene als linksliberal einstuft.

Überraschend ist das nicht. Auch wenn viele Vertreter des Humorfachs ihre politische Haltung lieber für sich behalten, um keine Publikumsgruppen zu verprellen: Die verschwimmenden Grenzen zwischen Bühnenfigur und Privatperson in den sozialen Medien bindet jede auf der Bühne gemachte Aussage stärker an die Person zurück.

Patti Basler macht sich für die Frauenquote stark. Tibor Nad

Keine Haltung zu haben, ist unmöglich geworden. So macht sich Comedian Michael Elsener neben der Bühne auch für die Anliegen der LGBT+-Bewegung stark. Die deutsche Komikerin Carolin Kebekus oder auch Patti Basler setzen sich in ihren Shows oder mit ihren Aktionen für Frauenquoten ein, und das deutsche Comedyduo Joko und Klaas schenkte kürzlich iranischen Aktivistinnen seinen Instagram-Account, damit sie ihre Reichweite um zwei Millionen Followerinnen und Follower vergrössern können. Die Liste liesse sich noch lange fortsetzen.

Denn auch die alten Hasen des Kabaretts standen vor Jahrzehnten schon engagiert für ihre Anliegen ein – man denke an Franz Hohler und sein Lied «Worum sit dir so unerschütterlich», getextet zur Tschernobyl-Katastrophe, oder an den Liedermacher Aernschd Born, den «Haussänger» der Schweizer Anti-AKW-Bewegung.

Egal, ob Georg Christoph Lichtenberg, ob Goethe und Schiller, ob Heinrich Heine, Wilhelm Busch, Joachim Ringelnatz, Christian Morgenstern, die Dadaisten, Erich Kästner oder Mascha Kaléko: «Immer sind es Linke in den Tendenzen ihrer Zeit gewesen, die sich für individuelle Freiheiten und gegen autoritäre Strukturen zur Wehr gesetzt haben», ist auch der deutsche Germanist Stefan Neuhaus überzeugt, der sich unter anderem mit Kurt Tucholskys Einfluss auf die Satire der Gegenwart befasst hat.

Diese Häufung linksliberaler Ansichten im Satirefach ist in der Wissenschaft als «liberal bias» bekannt. Die US-amerikanische Politologin Alison Dagnes nennt in ihrem 2012 erschienenen Buch «A Conservative Walks Into a Bar» Gründe für dieses Ungleichgewicht, das nicht nur mit einer Kulturszene zu tun hat, die andere Ansichten unterdrücke, wie von vielen Bürgerlichen behauptet, sondern schlicht mit dem fehlenden Nachwuchs rechts der Mitte.

Für Menschen, die sich konservativen Werten zugewandt fühlen, sei eine Arbeit in einem so schlecht bezahlten und unberechenbaren Umfeld unattraktiv, so Dagnes. Hinzu komme, dass jemand, der den Status quo gutheisse und die Welt nicht verändern wolle, die für die Satire so wichtige Schere zwischen dem Jetzt- und dem Idealzustand für bissige Spässe gar nicht für sich zu nutzen wisse.

Dass Satire seit ihrem Bestehen nicht nach unten tritt, sondern nach oben, dass zum Erfolg von guter Satire mit dazugehört, die eigenen Schwächen offenzulegen und eine Bereitschaft über sich selbst zu lachen, ist für Bürgerliche eine grosse Herausforderung.

Aber auch manche Linke haben damit ihre Probleme. Dass Jan Böhmermann sein Projekt Weltverbesserung mit einer so extremen missionarischen Verbissenheit angeht, kommt gemäss einer von der «Zeit» in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage bei zwei Dritteln der Deutschen überhaupt nicht gut an.

In den Worten des Godfather der Satire, Kurt Tucholsky, der mit seinem Klassiker «Was darf die Satire?» ihre Grenzen bis heute definiert, sind die Linken «gekränkte Idealisten» und wohl deshalb trotzdem unterm Strich die besseren Satiriker.

Als Opfer macht sich besser Satire

Interessant ist, dass dieser Typus des gekränkten Satirikers heute fast mehr bei den Bürgerlichen anzutreffen ist als bei den Linken. Die Bürgerlichen haben den Opferstatus für sich entdeckt. Als Opfer wettern sie gegen Political Correctness wie der deutsche Comedian Dieter Nuhr.

Umstritten: Der deutsche Comedian Dieter Nuhr. Christoph Hardt / imago

Und das funktioniert, solange es niemandem auffällt, dass hier kein Opfer spricht. Denn Satire wirkt vor allem dann stark, wenn sie wahr ist und gut recherchiert. Vor zwei Jahren blamierte sich der deutsche Comedian Dieter Nuhr mit einer Fernsehnummer über das Buch «Was weisse Menschen über Rassismus nicht hören wollen – aber wissen sollten» der Journalistin und Podcasterin Alice Hasters.

«Das Buch war in den USA ein Riesen­renner», sagte der Mann, der sich einen Rechtsliberalen nennt und sich, stellvertretend für sein Publikum, auf einem Feldzug gegen die Cancel Culture befindet. Nuhr bezeichnete den Titel als Rassismus gegen Weisse. Die Krux: Die Autorin war Deutsche und das Buch nie auf Englisch übersetzt worden.

Vielleicht aber ist Humor einfach eine Frage des Geschmacks. Der Psychologe Willibald Ruch, der viele Jahre am Psychologischen Institut in Zürich einen Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik innehatte, ist ein Experte auf dem Gebiet des Humors. Seit den 1980er-Jahren forscht er darüber, was die Humorvorliebe über eine Persönlichkeit aussagt und um­gekehrt.

Ruch führte seine Versuche an Durchschnittsbürgerinnen und Durchschnittsbürgern durch. Herausgefunden hat er, dass Konservative Witze bevorzugen, welche zunächst eine Spannung aufbauen, die in einer Pointe wieder aufgelöst wird. «Konservative sind weniger flexibel im Denken», sagt er. Das habe nichts mit fehlender Intelligenz zu tun. Es bedeute lediglich, dass konservative Menschen es bevorzugen, Komplexität und Unsicherheit zu vereinfachen, wohingegen Menschen, die Neuem aufgeschlossener gegenüberstehen, so genannte Nonsense-Witze bevorzugen. Die lassen sich gar nicht oder nur halb auflösen.

Damit liesse sich zumindest erklären, warum ein Spassmacher wie alt Bundesrat Ueli Maurer auf die Idee kam, zur Unterhaltung einer Herrenrunde Frauen mit «Gebrauchtgegenständen» zu vergleichen. Doch Achtung: Willibald Ruch hat Konservatismus in seiner Forschung nicht als politische Haltung verstanden, sondern lediglich als einen Charakterzug. Einen, den Markus Somm heute eher den Linken zuschreiben würde. «Wer heute links ist, ist stockkonservativ», so Somms Überzeugung.

Spannend sind Willibald Ruchs Beobachtungen dennoch, weil sie mehr Verständnis für den scheinbar unüberbrückbaren Humor-Gap bieten, der linke und rechte Humorvorstellungen trennt. Nicht nur bei Ueli-Maurer-Flachwitzen, sondern auch bei der Frage, warum Witze mancher Linker auf Konservative elitär und witzlos wirken.