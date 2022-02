Hotspot Abseits der Pisten: Wer im Engadin durch Galerien flaniert, trifft Kunst im Weltformat Bild: Stalla Madulain /

Im Engadin kann man natürlich auch Ski fahren. Man macht damit nichts falsch. Aber wer zwischen St. Moritz und Susch die erstklassigen Galerien und Museen durchstöbert, bekommt im Urlaub mehr für sein Geld. Denn der Eintritt kostet – meistens – nichts.

Jetzt fliegen sie wieder! In der Luft das Geräusch der Privatjets, auf der Via Maistra das Knirschen von Schnee, wenn Privatlimousinen mit abgedunkelten Scheiben vorüberschweben. Es herrscht wieder courant normal in der 5-Sterne-Welt von Sankt Moritz, wo sich die Schönen und Reichen in einer oscarwürdigen Naturkulisse unter­gehakt zum Shopping treffen.

Der Buchungsstand der Hotels ist ähnlich hoch wie in den 1980er-Jahren. Man flaniert, man diniert. Man ist amüsiert. Auf die Gäste wirkt ein Schaufenster augenscheinlich besonders ­ma­gnetisch. Hinter den Scheiben der Via Maestra 37, gegenüber des legendären Kulm Country-Club, sonnt sich das Ebenbild einer Prominenz: Mona Lisa.

Sie ist neu im Dorf, doch von ihrer Anwesenheit wissen alle. Die schönste Frau der Welt ist sogar mit Begleitung eingeflogen. Nicht weniger als zwei Dutzend Da-Vinci-Kopien beherbergt Vico Schnabel in seiner Galerie.

Der New Yorker Kunsthändler ist der Sohn des bekannten Malers und Filmemachers Julian Schnabel, und seine ­Lisas sind selbstredend allesamt Originale – natürlich nicht von da Vinci selbst, aber vom Oscar-Preisträger und US-Tausend­sassa Gus van Sant («Good Will Hunting»). Der ­Regisseur in der Rolle eines Malers ist mit einer Soloshow Gast in Schnabels teuerst umgebauten Engadinerhaus. Allein der Gewölbekeller als ­Galerie-Raum, ein Kleinod.

Gus Van Sants «Mona Lisa #4,» . Photo: Flying Studio/courtesy the artist and Vito Schnabel Gallery.

Mit augenscheinlichem Talent zum grossen Tableau hat von Sant Farb­flächen aneinandergesetzt, die aus abertausend emsig aufgetragenen Pastellkreide-Punkten bestehen. Die Inspiration dafür – Lego-Klötze. Und so subversiv geklotzt wie der Maler-Regisseur hat in Sankt Moritz – selbst am Suvretta-Hang, dem fünfteuersten Bauplatz der Welt – lange keiner mehr.

Ein M besser: Money, Moonboots und Monet

Die Welt der Wenigen, die sich in Clubs und Hotels verlustieren, hält auch für Normalsterbliche einen Zugang bereit. Kunst heisst die legale Hintertür zur ­Finanz- und Gesellschaftselite. Im Engadin existiert eine Dichte von erstklassigen Galerien und weltführenden ­Museen. Und hier kauft die Klientel, was zum Mobiliar ihrer Villen passt. Zur Garderobe oder zu den Wandaktien, die man schon besitzt. So jedenfalls lauten die Klischees.

Doch auch, wer nichts kaufen will, kann die Kunstorte ohne jede Voranmeldung und ohne jeden Dresscode ­besuchen. Kind und Kegel sind zugelassen, Moonboots werden abgenickt, ­Pelze durchgewinkt, freundliche Hemdsärmeligkeit ist der Ton des Tales und seiner Gastgeber.

Denn so selbstverständlich wie in Ischgl Jäger-Tee getrunken wird, gibt es in diesem Landstrich der 320 Sonnentage zum Après-Ski: Kunst. Ob mit den Brettern, die die Welt bedeuten in der Hand – man kann sich der (Langlauf)-Ski erst kurz vor dem Eingang entledigen – ob mit Kloben an den Füssen, der Wintertourist ist in den Galerien in ­jeder Kostümierung willkommen.

Fotografie von Albert Steiner: Hütte auf dem Schafberg, in der der Maler Giovanni Segantini starb. Bild: Segantini-Museum/ St. Moritz

Das besondere Licht und die dramatische Landschaft machen das ­Engadin für Kunstschaffende seit je ­attraktiv. Alberto und Giovanni Giacometti, Ferdinand Hodler, Giovanni Segantini und der Fotograf Albert Steiner lebten und arbeiteten hier. Am Ufer des Silvaplanersees soll Friedrich Nietzsche seine Eingebung für «Also sprach Zarathustra» erhalten haben; und der stilbildende polnische Star-Balletttänzer und Choreograf Vaslav Nijinsky tanzte 1919 im Hotel Suvretta House, dem Wahnsinn schon näher als der geistigen Gesundheit.

Das ist die St. Moritzer Champagnerluft

Als vor drei Jahren eine der reichsten Frauen Polens, die Unternehmerin und Sammlerin Grazyna Kulczyk, auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei in Susch ein Museum für zeitgenössische Kunst eröffnete, war klar: Der Wahnsinn, der in der hiesigen Champagnerluft liegt und der Menschen offensichtlich dazu bringt, Geld in Kunst ­umzumünzen, lebt weiter. Kulczyk hat in den letzten Jahren nicht nur eine der beiden Dorfhälften aufgekauft und zu einem Kunstzentrum weiterentwickelt. Ihr ist es auch zu verdanken, dass der Name Susch, der mit dem Bau des ­Vereina-Tunnels von der Schweizer Karte getilgt war, inzwischen wie ein polierter Edelstein auf internationalen (Kunst-)Landkarte funkelt.

Kulczyk ist eine Nachfolgerin des Pioniers, der Kunst und Berge miteinander zu verschwägern wusste – der Schweizer Galerist und Kunsthändler Bruno Bischofberger. Er war der Erste, der vor 50 Jahren seine Villa in St. Moritz öffnete und seine Pop-Art- Künstler mit in die Berge nahm. Jean-Michel Basquiat etwa schätzte die Bündner Höhensonne. Die Ortsansässigen erhielten Unterricht in zeitgenössischer Kunst nebenbei auf der Strasse, oder man sass mit dem Bischofberger-Pulk an derselben Bar.

Inzwischen sind es dreissig, vielleicht vierzig Galerien und ein paar ­wenige Museen, die sich zwischen St. Moritz und Susch dem Inn entlang auffädeln. Sie lassen sich ohne Aufwand eine nach der anderen anfahren. Etliche Häuser sind sogar sonntags ­offen.

Im Engadin schafft Kunst nackte Tatsachen

In diesen Tagen entdeckt man allein in Sankt Moritz an der Via Serlas Helmut Newtons umstrittene «Musen». Barbusige Dominas, die so fotografiert sind, dass man nicht genau weiss, ob die weiblichen Männerfantasien echt sind oder ausgestopft. Mitten im Dorf, in der ältesten Galerie des Orts, die der ­Kölner Kunsthändler Carsten Greve betreibt, sind «Grand Masters» zu besichtigen. Grosse Nachkriegskunst von Louise Bourgeois, Cy Twombly oder dem Schweizer Louis Soutter.

Zeitzeugen erinnern sich an Helmut Newton. Letztes Jahr wäre der Fotograf 100 Jahre alt geworden. Quelle: Staatliche Museen Berlin

In der Dorfkirche lancieren die Mailänder «Robilant + Voena» einen Coup. Die Kunsthändler, die bis vor kurzem im Norman Fosters blasenförmiger Chiesa Futura eine eigene Galerie unterhielten, stellen Lucio Fontanas Schlitzbilder gemeinsam mit gotischen Sakralbildern aus.

Es ist eine Kombine, vor der selbst Gruppenreisende, die aus dem Bus mit italienischem Kennzeichen geworfen und durch die Kirche geschleust werden, andächtig sind. Ihre Kunsttour führt später in die Stalla in Madulain. Im edelsanierten Heustadel wirkt die hochgejazzte Künstlichkeit des Modefotografen ­Peter Knapp, der Preisträger des Grand-­Prix für Design 2021, atonal und laut.

Peter Knapp: Skimode-Werbung war nie knalliger als in den 70er-Jahren. Der Gewinner des Grand Prix Design 2021 macht die Scheune, die Stalla in Madulain, zum Catwalk. Bild: Stefan Altenburger

Der Boden für Kunst ist fruchtbar im Engadin, die Zahl der Galerien ist in den letzten 20 Jahren explodiert. Die Entwicklung ruft auch Kritiker auf den Plan, es sind die langjährigen Kenner des Orts und seiner Veränderungen.

Das Basler Urgestein Mikos von Bartha, der seit 14 Jahren auch in ­S-chanf ein Lokal betreibt, ist ihr Sprachrohr: «Heute glaubt jeder, der eine Garage, einen Stall und dazu ein paar Bilder, Nägel und einen Hammer hat, er kann eine Galerie eröffnen. Darum sind die meisten Engadiner Galerien auch nichts wert.» Der 76-Jährige urteilt hart, wenn er sagt: «Die heutigen Kunsthändler sind die Wander­huren des Mittelalters. Sie tauchen dort auf, wo Geld vorhanden ist.»

Der St. Moritzer Gemeinde­präsident und selbst Künstler, Christian Jott Jenny, sieht das gelassener, notwendigerweise, denn auch sein Berufsstand steht in der Kritik. Überzeugt von der blühenden Zukunft seines schönen Sprengels meint er lässig: «Kunst und Kultur sind der neue Schnee.»

Schnee mag schmelzen, Fantasie bleibt. An ihr hat es den Menschen im diesem Tal noch nie gemangelt.

