Abschiedsbrief an den verstummten Bruce Willis

Hollywood-Rücktritt Lieber verstummter Bruce Willis Wegen Sprachstörungen bricht der Action-Held Bruce Willis («Pulp Fiction», «Die Hard», «The Sixth Sense») seine Karriere abrupt ab. Ein Abschiedsbrief. Marlène von Arx 31.03.2022, 19.17 Uhr

Bruce Willis 2019 bei einer Filmpremiere in New York. Charles Sykes / AP

Lieber Bruce – was für eine Woche in Hollywood! Die Ohrfeige an den Oscars ist noch nicht verhallt und schon folgt ein weiterer Schlag: Deine Ex-Frau Demi Moore hat im Namen Deiner Familie bekannt gegeben, dass Du Dich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Filmgeschäft verabschiedest. Du leidest an Aphasie, einer Sprachstörung, die üblicherweise nach einem Schlaganfall entsteht.

Der Traum vom vitalen Alter ist plötzlich dahin

Als wir uns zum letzten Mal trafen, hast Du von Eli Wallach und seinem Auftritt mit 94 Jahren in «Wall Street: Money Never Sleeps» geschwärmt. So hast Du Deine Zukunft auch gesehen: Vital bis ins hohe Alter und immer noch Schauspieler. Jetzt bist Du gezwungen, mit 67 Jahren in Pension zu gehen. Allein letztes Jahr hast Du in acht Filmen mitgewirkt. Und jetzt ist plötzlich Schluss. Das ist hart und schade, hast Du auf der Leinwand das Publikum doch immer wieder überrascht.

Bruce Willis in seiner Paraderolle als John McClane in «Die Hard». Getty Images / Hulton Archive

Du wurdest mit der Detektiv-Serie «Moonlighting» in den achtziger Jahren berühmt und mit dem Action-Blockbuster «Die Hard» zum internationalen Star. Fünfmal hast Du als John McClane ein Muskel-Shirt übergestreift und Dich gegen die Bösen durchgeboxt. Mit Schwarzenegger und Stallone führtest Du in den 1990er Jahren nicht nur die Kino-Hitlisten an. Ihr ward auch die ersten Hollywood-Stars, die eine Restaurant-Kette (Planet Hollywood) eröffneten.

Längst nicht nur Action-Rollen

Du hast auch in neue Talente investiert: Du hast mitgeholfen, die Karrieren von Quentin Tarantino mit «Pulp Fiction» und M. Night Shyamalan mit «The Sixth Sense» weltweit zu lancieren. Zudem hast Du als Musiker Gas gegeben: Mit der Mundharmonika hast Du so manche TV- und Premieren-Auftritte zum besonderen Erlebnis gemacht. Wer Dich nur als Action-Held wahrnahm, hat nicht aufgepasst: Nach den Dreharbeiten zur Action-Komödie «RED» hast Du Deine Manager instruiert, Rollen zu finden, in denen Du mal keinen Polizisten oder pensionierten CIA-Typen spielen musstest – was innovative Filme wie «Looper» und eine Zusammenarbeit mit Wes Anderson («Moonrise Kingdom») hervorbrachte.

Er war immer mehr Vater als Schauspieler

So gern und oft Du auch vor der Kamera standest: Du hast Dich immer mehr als Vater gesehen denn als Schauspieler. Auch die erwachsenen drei Deiner fünf Töchter (zwei mit seiner zweiten Frau Emma Heming) wollen noch Zeit mit Dir verbringen. Darauf bist Du stolz, denn Du kennst genügend Patchwork-Familien, bei denen das nicht so ist. Mögest Du sie weiter geniessen! Wir sagen Danke, dass wir mit Dir ein paar Stunden den Alltag vergessen durften. Für uns bleibst Du Red, also retired, aber Extremely Dangerous.