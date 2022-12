Hip-Hop Der Rapper Tommy Vercetti bringt die Kritik am System zum Tanzen Tommy Vercetti ist der Giftstachel des Schweizer Raps. Treffsicher haut er diesen in die Wunden des Kapitalismus. Dieses Mal ist das sogar sehr mehrheitsfähig serviert. Michael Graber Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Kaum ein anderer Schweizer Rapper verpackt so viel Message in so viele Zeilen wie Tommy Vercetti. Janosch Abel

Die grosse Kunst in diesen Tagen ist es, hässig zu bleiben. Sich von Krise zu Krise nicht in den Resignationsmodus schütteln zu lassen. «Warum syt dir so truurig?» von Mani Matter wäre Ende 2022 «Warum syt dir so glichgültig?». Immer wenn «Es chont de scho wies chont» das Hirn einzulullen droht, lohnt es sich dringend, ein paar Tommy-Vercetti-Tracks zu hören.

Der Berner bleibt auch auf auch «Sympathie für Hyäne» der angenehm Unangenehme der Schweizer Rapszene. Kurz vor Weihnachten ohne viel Ankündigungsschnicknack erschienen, macht die Platte enorm viel Spass. Noch immer bohrt Vercetti seinen Giftstachel in sämtliche offene Wunden des Kapitalismus und streut sein lyrisches Salz darüber. Links. Aber locker. Dabei bezieht sich das «locker» nicht auf den Inhalt (der wäre mit «radikal» besser beschrieben), sondern auf die Vortragsweise.

Von der Brasserie Lorraine zur Welt

Wo Tommy Vercetti, eigentlich Simon Küffer, 41, sich früher zuweilen in der Rolle des wortgewaltigen Welterklärers fast zu fest gefiel, lässt er nun der Musik mehr Platz. Noch immer sind das unglaublich viele Zeilen, die sich erst nach dem siebten Durchgang komplett aufschlüsseln lassen, aber sie wirken so leicht gerappt, dass die ganzen Gedankengänge der Entstehungsgeschichte dahinter verborgen bleiben. Mindestens der Idealzustand für Rap mit Gehalt. Die Kritik am System beginnt hier tatsächlich zu tanzen.

Und: Die verbalen Ohrfeigen wirken auch deutlich stärker, wenn sie aus dem Nichts zu kommen scheinen. «I gse Milliarde hie, gse Milliarde det/ u vilech fäuht mir nur d Geduld fürne Wiisse mit Dreads/ mir si au links und mir gäbe üs Müeh/ doch hei im Läbe z’viu u zäme z’wenig z tüe.» In gerade mal vier Zeilen spannt Vercetti hier den Bogen von Musk und Co. zur Brasserie Lorraine (Remember: Lauwarm) bis zur allgemeinen Lebensüberforderung.

Zwischen trippig und trappig

Ein paar Takte weiter arbeitet er sich dann an der linken (und auch bitz eigenen) Selbstgefälligkeit ab: «Dinn vergisst me d Lohnarbeit bi Reggaeton und House/ u mis Dahei isch vilech da, und i binech nid bös/ doch mit sich erlöst füehle, isch no niemer befreit.» Ablenkung. Weltflucht. Verdrängen. Wo bitte war noch einmal dieser Krieg?

Es gibt keinen Zwang, mit allen Inhalten von Vercetti einig zu sein, um zu den Tracks zu schwofen. Die Musik macht’s möglich. Durchaus divers tanzen die Beats auf den 16 Songs. Mal trippiger, mal trappiger oder wie auf «Obladi-Oblada» jazz-poppig. «Gib mer d Hand u mir tanze uf dr Strass/ singet: Obla-di-bla-do-bla-da.» Doch selbst dieses Tanzen ist vergiftet: «Mir zahle aui dr Priis für ihri Gier/ u si mit jedem Tanz ä chli me tot.»

Immer wieder rüttelt Tommy Vercetti gar nicht unbedingt an der Welt, sondern an der Bequemlichkeit von uns allen, die das Rütteln an ebendieser Welt vergessen haben. «Ey fuck – dir gset mir au zu gschläcket us/ mis Unbehage blüeht im Krawatte-Waud», rappt Vercetti in «Nur No Nei» (was für ein grandioser Beat). Die etwas zu eng gebundenen Krawatten der Alltagsuniformen rauben der Individualität den Schnauf. Natürlich: Musik für bereits Bekehrte, die auch darum Genugtuung finden, weil sie endlich mal verstanden werden.

«Ich vermiss di immer scho»

Wem all das politisch Aufgeladene auf die Nerven geht, sei an dieser Stelle der Track «Für aui Kids» sehr nah ans Herz gelegt. Zusammen mit dem Solothurner Rapper Manillio berichtet Vercetti so rührend übers Kinderhaben, dass selbst hartgesottenste Neoliberale zumindest ein kleines Tränchen verdrücken müssen: «Hüt rönnsch mit mir dürs Viertu, scho morn wotsch vilich zügle/ I vermiss di immer scho, weni dir grad no Tschüss säg», singt Manillio. Es ist ein eindringliches Plädoyer für mehr Durchschnitt. Für Leute, die keinen «Marathon rönnen und Mountainbike hassen». Die Vaterrolle bedarf keiner Selbstoptimierung.

Tommy Vercetti: Sympathie für Hyäne

