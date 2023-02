Banksy: Wer ist der erfolgreichste Street-Artist wirklich?

Hintergrund Banksy ist der erfolgreichste Street-Art-Künstler unserer Zeit – Doch niemand weiss, wer hinter dem Pseudonym steckt. Die Gerüchte überschlagen sich Graffiti-Guerilla Banksy macht die Kunstwelt verrückt: Seine unautorisierten Ausstellungen wie jene jetzt in Zürich begeistern die Massen. Seine Identität ist das grösste Geheimnis der zeitgenössischen Kunst. Alles nur ein Trick? Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Das ist Banksy. Nun ja, vielleicht. Zumindest inszeniert sich der Street-Art- Künstler so im Film «Exit Trough The Gift Shop» (2010). Imago

Ein Mann spricht in die Kamera. Sein Kapuzenpullover ist schwarz. Sein Gesicht verdeckt ein Schattenwurf. Sein linker Unterarm trägt ein Tattoo, seine Hautfarbe ist weiss. Die Stimme aus der Tiefe der Kapuze macht ein Verzerrer unkenntlich. Er sagt: «Das Urheberrecht ist eine Sache für Verlierer.» Copyright is for Losers. Wir hören einen englischen West-Country-Akzent. Der Mann im Schatten ist der am meisten gesuchte Künstler der Welt. Er ist ein Phantom. Er ist die Revolution. Er nennt sich Banksy.

Seit über zwanzig Jahren spielt ein anonymer Sprayer mit der Kunstwelt Katz und Maus. Die zahllosen Versuche, seinen Decknamen zu lüften: jeder ein Schlag ins Wasser. Banksys Statements in seinem Film «Exit to the Gift Shop» (2010) hat die Suche noch heisser gemacht. Derweil erreichen seine Bilder auf Auktionen Millionenwert. Von wegen Katz und Maus. Banksys Maskottchen ist die Kanalratte. Rat, Art, drei Buchstaben in der englischen Sprache, die man so oder anders lesen kann. Zum Beispiel: Rat is Art.

Ist der Fall Shakespeare ein Fall Banksy?

«Who the hell is Banksy?» Wer ist das erfolgreichste Phantom der Street-Art? Steckt dahinter ein mit allen Wassern gewaschener Marketing-Coup? Oder hockt im Kopf des Maulwurfs eine Gang weiblicher Kunst-Guerilleras? Ist’s gar ein zeitgeistiges Shakespeare-Phänomen? Die Shakespeare-Urheberschaft dreht sich seit dem 18. Jahrhundert um die Debatte, ob das Werk von Shakespeare dem Autor oder in Wahrheit anderen oder sogar mehreren zugeschrieben wird. Das Aktenzeichen «Banksy» führt den historischen Diskurs weiter.

So oder so. Zur Identität von Banksy ist seit Ende der 1990er-Jahre das Krudeste und das Banalste behauptet worden. Und davon auch das Gegenteil. Die BBC gab bekannt, der grosse Unbekannte heisse Robert Banks und sei 1973 in Bristol geboren worden. Der «Guardian» steckte den Gesuchten in Rapperklamotten und verpasste ihm artgerecht einen silbernen Zahn. Die «Mail on Sunday» taufte ihn Robin Gunningham und publizierte zur Enthüllung (s)ein Porträt.

Doch die Identität von Banksy ist ein Rätsel, bei dem vom Paparazzi bis zum Kunst-Papst bisher jeder durch die Finger sieht. Wer ihn jagt, jagt einen Robin Hood des 21. Jahrhunderts. Drei wilde Theorien halten sich besonders zäh. Eine eher unglaubwürdige Geschichte stammt aus England vom September 2020, ein Post von «Scouseman» trat sie los. Er machte die Welt verrückt. Banskys Identität ist gelüftet! Die Wahl fiel dieses Mal auf Neil Buchanan, den britischen Moderator der Bastel-Show «Art Attack», die in den 1990er-Jahren bis 2007 auf dem Kanal von Disney ausgestrahlt wurde.

Moderiert das Phantom eine TV-Bastelshow für Kids ?

Buchanan brachte Kindern bei, wie man aus Alltagsgegenständen Kunst macht. Obwohl die Beweislage gegen sie sprach und trotz Buchanans sofortigem Dementi halten Banksy-Fans bis heute eisern an «Sousemans» Theorie fest. Eine Richtigstellung verlangte auch der Lokalpolitiker William Gannon: «I’m not Banksy!» steht auf dem Sticker, den der in Wales lebende Gannon trägt, sobald er das Haus verlässt. Denn auch er steht im Ruf, Banksy zu sein. Wieso er diese Ehre hat, ist aus der Ferne nicht ergründbar.

Doch augenscheinlich haben ihm die jahrelangen Verdächtigungen derart zugesetzt, dass er sein politisches Amt zurückgab – und jetzt tatsächlich als Künstler arbeitet. In Ganonns Stadt Pembroke Dock gibt es kein Graffiti von Banksy, sehr wohl aber ganz in der Nähe, in Port Talbot: Es zeigt ein Kind, das im vermeintlichen Schnee steht, der in Wahrheit ein Ascheregen ist. Es waren Banksys «Season’s Greetings» und wurden umgehend von Vandalen entfernt – und zu Geld gemacht. .

Oder spielt er in der Band Massive Attack?

Die coolste Theorie zur Identität von Banksy stellt im September 2016 der britische Investigativ-Journalist Craig William auf. Er glaubt zu wissen: Banksy ist Robert Del Naja, Gründungsmitglied der Band Massive Attack. Denn einer hatte sich verplappert. Goldie, ein in Grossbritannien bekannter DJ und Drum-and-Bass-Produzent, erwähnte ihn in einem Interview über Banksy mit dem Namen «Robert». Und William, nicht dumm, zählte eins und eins zusammen. Dieser Robert ist niemand anders als Robert Del Naja.

Die saftige Story scheint auf den ersten Blick weit hergeholt. Doch wer sich mit der These beschäftigt, stösst auf bizarre Parallelitäten. Banksy und Robert Del Naja sollen miteinander befreundet sein, beide sind in Bristol geboren – so viel gilt für das Phantom B. gesichert –, und beide sind heute Ende 50. Doch das schlagende Argument liegt tiefer. Wie Banksy hat auch Del Naja auf der Strasse begonnen: Er prägte unter dem Pseudonym 3D in den 1980er-Jahren die Graffiti-Szene in Bristol und London. Und wer hatte damals zum ersten Mal von sich reden gemacht, in Bristol und in London? Banksy.

Doch «hot stuff» ist: Der Tourneeplan von Massive Attack deckt sich auffallend oft mit dem Auftauchen der Werke des Phantomkünstlers. Als die Band 2006 in Los Angeles performte, öffnete Banksy drei Wochen vor dem Konzertdatum seine grosse Ausstellung. 2008 drehte Robert Del Naja in New Orleans einen Dokumentarfilm über den Hurrikan «Katrina», und Banksy überzog in dieser Zeit die Stadt mit seinen Stencil-Sprayereien. Alles Zufall? In San Francisco spielten Massive Attack am 25. und am 27. April 2010; am Morgen des 1. Mai tauchten sechs Banksys in der Gegend auf.

Doch Del Naja, befragt zu seinem Doppelleben, weist den Verdacht stets weit von sich. «Wie können nur zwei Hände so viel Kunst rund um den Globus schaffen», winkt er ab. Ein Einwand, der die Suche nach dem Phantom auf eine weitere Spur führt.

Hinter dem Phantom Banksy steckt inzwischen möglicherweise ein «System Banksy»: In der Sprache der Kunst meldet sich eine Graswurzelbewegung, die aus Pflastersteinen keine Mauern machen. Sie öffnet auf Mauern Fenster des Protests. Banksy ist viele. Es ist der vereinte Künstlerarm, der zur Dose greift gegen die Zumutungen dieser Welt.

Ausstellung: The Mystery of Banksy – A Genius Mind, Halle 622b, Zürich Oerlikon, 24.02. bis 31.05.