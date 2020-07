«Hey Riccardo, wo ist das Schlafzimmer?»: Was Theaterleute im St.Galler Paillard-Bau an skurrilen und einprägsamen Szenen erlebten Ein ganzes Theater muss umziehen: Weil der in die Jahre gekommene Paillard-Bau saniert werden muss, weichen Konzert und Theater St.Gallen in ein Provisorium aus. Bevor der grosse Auszug ansteht, erinnern sich Mitarbeitende von auf und hinter der Bühne an prägende Momente. Christina Genova, Bettina Kugler, Julia Nehmiz, Martin Preisser 11.07.2020, 05.00 Uhr

Wuchtig und markant, jetzt muss es saniert werden: Das Theater St.Gallen, entworfen von Architekt Claude Paillard, wurde 1968 eröffnet.

Bild: Benjamin Manser / Michel Canonica

Ob der typische Theatergeruch, den sich der relativ junge Paillard-Bau in den letzten Jahren seit seiner Eröffnung 1968 mühsam erarbeitet hat, auch nach der Sanierung noch bleibt? Schauspieler Bruno Riedl hofft es. Für Tenor Riccardo Botta ist der Paillard-Bau eine riesige, vertraut-verwinkelte Zweitwohnung – auch wenn so mancher auf der Drehbühne schon die Orientierung verloren hat. Und Christoph Vogel vom Hausdienst erinnert sich mit Freuden daran, was er beim Saubermachen des Zuschauerraums schon alles fand. Sechs Liebeserklärungen an ein Haus, die so nur das Theater schreiben kann.

Riccardo Botta, Tenor Bild: Jos Schmid

(bk.) Für Tenor Riccardo Botta, seit 2008 Mitglied des Opernensembles, ist der Paillard-Bau eine riesige, vertraut-verwinkelte Zweitwohnung, so wie die Kollegen über die Jahre hinweg zu einer Art Familie geworden sind. Kein Wunder, wenn man die Garderobe miteinander teilen muss. «Einsingen konnte man sich da nicht wirklich», sagt er. Dass der Theaterfamilie in diesem Haus nichts verborgen bleiben würde, bekam Botta gleich am ersten Arbeitstag zu spüren. «Ich hatte gerade erst die Schlüssel meiner Wohnung bekommen und von der Reise noch etwas Abfall; den steckte ich vor der Tür gedankenlos in einen Sack. Leider muss irgendwo auf den Papieren mein Name gestanden haben, und so kam die Polizei ans Theater, das Künstlerische Betriebsbüro rief mich raus. Ich wurde dann aber nur verwarnt.»

Riccardo Botta als Menelaos in Jacques Offenbachs Operette« Die schöne Helena», die am 7.12.2019 in St.Gallen Premiere feierte. Bild: Andreas J. Etter

Er lacht, wie er auch oft auf der Bühne lachen muss, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Etwa in «Don Carlo», wo eine Kollegin mit dem langen Rocksaum unter einer Stellwand feststeckte und sich eine Arie lang nicht vom Fleck rühren konnte, nur hilflos herumrudern. Oder auf der Drehbühne von «Lucrezia Borgia»: Da verlor Gastbariton Paolo Gavanelli kurzzeitig die Orientierung in der Wohnungskulisse. «Ich sollte gerade ein Requisit hinter der Bühne holen, als Gavanelli mir zurief: Hey Riccardo, wo ist das Schlafzimmer?» Auch den Dirigenten könne man da schon einmal genau im falschen Moment aus dem Blick verlieren.

Riccardo Botta mag das Haus, auch wenn es in die Jahre gekommen sei. «Anfangs war es ein seltsames Raumgefühl», erinnert er sich, «irgendwie rechts anders als links, auch akustisch.» Daran hat er sich gewöhnt – nicht aber an den Getränke- und Speisenautomat vor der Kantine, die wegen Corona nach wie vor geschlossen ist. «Den werde ich sicher nicht vermissen», sagt er. Will aber natürlich nichts gesagt haben.

Gergana Geleva, Sopranistin Bild: Jos Schmid

(map) Die bulgarische Sopranistin Gergana Geleva singt seit 2005 am Theater St.Gallen. Drei Spielzeiten als Solistin und seit 2011 im Theaterchor. «Das Gebäude ist aus Beton, aber für mich war es immer gemütlich und irgendwie immer in Bewegung», sagt die Sängerin. Unfälle und Pannen habe sie nie miterlebt, sondern eigentlich nur «wunderschöne Premieren und viele Momente voller Festlichkeit».

Gergana Geleva hat in der Nähe von Barcelona bei einer bulgarisch-jüdischen Professorin studiert und in der katalanischen Hauptstadt die Kunst von Antoni Tàpies entdeckt und lieben gelernt. Und daher mag die Sängerin natürlich auch die Stoffinstallation von Tàpies im Theater.

Das Kunstwerk «Gran Esquin- çal» von Antoni Tàpies sorgte 1971 für einen Kulturskandal. Bild: Ralph Ribi

«Das ist ein wunderschönes, plakatives Kunstwerk eines grossen Künstlers, das mit seinen roten Stoffbahnen auch wie eine Flagge für die Kunst wirkt.»

Sie hofft, dass dieses Kunstwerk, das 1971 einen Kulturskandal in der Stadt auslöste, auch nach der Renovation dort hängen bleiben wird.

Michel Rosset, Oboist Bild: Jos Schmid

(map) Die berühmte Sopranarie in Bellinis «Norma»: Ein recht ungewöhnlicher Moment, wenn plötzlich eine alte Dame im Publikum anfängt mitzusingen, ganz laut und ohne Hemmungen. Michel Rosset, Oboist im Sinfonieorchester St. Gallen, erinnert sich an diesen Augenblick: «Wir im Orchester haben weitergespielt und die echte Norma auf der Bühne hat freundlich zugehört und der alten Dame am Schluss noch ein Bravo zugerufen.»

Rosset stiess 1981 zum Orchester und hat jetzt seine letzte Saison vor sich. Der Orchestergraben im Theater wurde vor 25 Jahren zwar ein wenig vergrössert, aber für Rosset war der Graben niemals so befriedigend wie der Konzertsaal.

Bei der jüngsten Rusalka-Inszenierung, die am 21.9.2019 am Theater St.Gallen Premiere feierte, kam es zu keinem Eklat zwischen Regie und Dirigent – dies passierte einige Jahre zuvor. Bild: Iko Freese

An eine «interessante Konfliktsituation» erinnert er sich anlässlich einer «Rusalka»-Inszenierung. Bis zur Generalprobe hatte der Regisseur geheim gehalten, dass die Tänzerinnen an einer bestimmten Stelle der Dvorak-Oper ihre Röcke heben und ihre nackten Hintern zeigen mussten. Im Orchestergraben sah Rosset nichts davon. Aber der damalige Chefdirigent Jiri Kout stoppte und schrie: «Das akzeptiere ich nicht. Wenn diese Szene so bleibt, dirigiere ich die Premiere nicht.»

Michel Rosset erinnert sich gerne an das tiefgehende Musizieren Kouts und freut sich auch heute noch, dass die Regie die Szene streichen musste. «Es war einer der seltenen Momente, in denen ein Dirigent gegen die Regie gewann.»

Bruno Riedl, Schauspieler Bild: Jos Schmid

(miz) Als Bruno Riedl vor 31 Jahren am Theater St.Gallen anfing, fehlte ihm etwas: «Der Geruch! Alle Theater, an denen ich vorher spielte, hatten diesen typischen, muffigen, wunderbaren Theatergeruch.» Die alten Häuser hätten sich diesen jahrzehntelang hart erarbeitet, sagt Riedl, diese unverwechselbare Mischung aus Kostümschweiss, Kellermief, Kulissenstaub, die in der Scheinwerferhitze verstärkt werde. «Dieser Geruch macht das Theater nahbar und fassbar», sagt Riedl. «Die Bühne wird eingerichtet, und dann riecht es!»

In St.Gallen aber, dem relativ jungen Haus, roch es neutral. In den letzten Jahren habe auch der Paillard-Bau diesen typischen Geruch langsam angenommen. «Ich hoffe, dass der nach der Renovierung nicht wieder verschwunden ist.»

Bruno Riedl als eitler Mime Josef Tura in «Sein oder Nichtsein», die Komödie nach dem Filmklassiker von Ernst Lubitsch feierte am 27.9.2019 Premiere in St.Gallen. Bild: Tanja Dorendorf

Wenn Riedl an seine lange St.Galler Karriere zurückdenkt (aktuell arbeitet er unter dem sechsten Schauspieldirektor), fällt ihm ein prägender Moment ein: Sein erster «Generalhänger». Er lacht. «Das war so arg, ich trete im Stück «The Family» selbstbewusst auf die Bühne, schaue meinen Kollegen an, denke ‹ja also wenn du den Text nicht sagst, ich kann gut warten›.» Er wartete, und wartete, schaute sich um – da flüsterte die Souffleuse von der Seitenbühne den Text ein, und Riedl durchfuhr es wie ein Blitz: «Das war ja meiner!» Nicht der Kollege hatten einen Hänger, sondern er. Er habe nach der Vorstellung einige Biere in der Kantine ausgegeben, um sich zu entschuldigen.

Als er einige Zeit später in «Nathan der Weise» auf der Bühne plötzlich nicht mehr weiterwusste, drehte er sich lässig zum Portal, hinter dem die Souffleuse sass, und sagte «Was wollte ich noch sagen?». Er bekam den Text, spielte weiter, und nicht mal alle Kollegen hätten gemerkt, dass er einen Hänger hatte. Und Riedl hat gemerkt, dass sogar ein Hänger Spass machen kann.

Christoph Vogel, Mitarbeiter Hausdienst Bild: miz

(miz) Sein Lieblingsort im Theater? Eindeutig der Zuschauerraum. Seit 32 Jahren putzt Christoph Vogel (54) diesen, wie auch das Foyer, den Ballettsaal, die Schneiderei, den Keller oder die Kantine. «Wenn die Leute nach einer Vorstellung beglückt rauskommen, das ist ein tolles Gefühl», sagt Vogel. Für ihn fängt am nächsten Morgen die Arbeit an. Was er nicht alles findet nach einer Aufführung, vom Gebiss übers Hörgerät, Geld oder Schmuck – er gibt alle Fundstücke bei der Kasse ab.

Vor vielen Jahren meldete sich eine Frau Doktor, sie habe vor zwei Wochen ihren Ehering verloren, irgendwo im Theater. Christoph Vogel durchsuchte stundenlang den Inhalt des riesigen Staubsaugerbeutels minutiös mit der Pinzette, und fand den Ring. Warum ihm das nicht beim Einsaugen aufgefallen war, wollte die Dame wissen. «Im Winter saugt man so viele Kieselsteinchen ein, da rattert es ständig», sagt Vogel.

Schön, aber da fehle ein Edelsteinchen – Vogel suchte nochmal mit der Pinzette, und fand sogar auch den. Das Kassenpersonal verlieh ihm daraufhin den Übernamen «Sherlock Holmes».

Der Zuschauerraum ist Christoph Vogels Lieblingsort im Theater St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Gerne erinnert er sich auch an die Star-Sängerin, die sich weigerte, auf dem Stuhl in der Garderobe zu sitzen, davon bekomme sie Rückenschmerzen. Vogel ging mit ihr in den Keller, wo sie sich einen pompösen Königsthron aussuchte. Den platzierte Vogel fortan vor ihren Auftritten immer in ihrer Garderobe. Nein, einen anderen Arbeitsort könne er sich nicht vorstellen, sagt Vogel, der gelernter Gärtner ist und früher auch in der Küche eines Pflegeheims gearbeitet hat. Längst habe es ihm «den Ärmel reingezogen» in die Theaterwelt.

Annette Kaim, Leiterin Maske Bild: PD

«Das Theater platzte aus allen Nähten», sagt Annette Kaim, Leiterin der Abteilung Maske. «Am Schluss hat jeder um jeden Quadratmeter gekämpft.» Zwar habe man sich an die beengten Verhältnisse gewöhnt, die Sanierung und Erweiterung des Theaters sei nun aber ein Befreiungsschlag: «Jetzt endlich!»

Die Maskenabteilung profitiere sehr, man erhalte 1000 Quadratmeter zusätzlich: «Wir haben zu 100 Prozent bessere Arbeitsbedingungen.» Vor allem bei grossen Produktionen wie Musicals oder bei den Festspielen sei man Grenzen gestossen: «Die Chöre schminkten wir an Biertischen.» Als vor 50 Jahren das Theater gebaut wurde, seien die Ensembles kleiner gewesen, man habe anders gespielt. Während in den 1970er-Jahren die Maskenabteilung noch aus einem Ehepaar bestand – er schminkte die Männer, sie die Frauen – leitet Annette Kaim heute ein Team von zehn bis zwölf Leuten plus drei Aushilfen.

Hier werden die Sängerinnen, Schauspieler, Tänzerinnen und Statisten für die Vorstellung zurecht gemacht: Blick in die Maske am Theater St.Gallen. Bild: Susann Basler

Die 59-Jährige ist mit einem kurzen Unterbruch von vier Jahren seit 1988 bei Konzert und Theater St.Gallen angestellt. Claude Paillards Sichtbetonbau und dessen Zeitlosigkeit hat die Maskenbildnerin, deren Vater Architekt war, immer fasziniert. Doch im alltäglichen Gebrauch habe sich der sechseckige Grundriss als unpraktisch erwiesen, jeder Raum sei anders. Einen Vorteil jedoch sieht Kaim:

«Die prekären Bedingungen haben uns aber zusammengeschweisst.»