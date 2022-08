Heitere Open Air: Was Rag'n'Bone Man lernen kann

Heitere Open Air Weshalb Weltstar Rag'n'Bone Man von Schweizer Musikerinnen und Musikern lernen kann Der Engländer gehört zu besten neuen Sängern des Pop. Doch die Schweizer Acts Dabu Fantastic und Joya Marleen müssen sich am ersten Abend in Zofingen überhaupt nicht verstecken. Stefan Künzli 13.08.2022, 00.58 Uhr

Rag'n'Bone Man bei den Brit Awards 2021 in London. Die Bilder vom Konzert am Heitere Open Air sind noch vom Management blockiert. Sie werden nachgereicht, sobald sie genehmigt sind. Ian West / AP PA

Als der gegen zwei Meter grosse Hüne Rory Graham, heute weltbekannt unter dem Namen Rag ‹n› Bone Man, vor sechs Jahren am Jazzfestival Montreux seine Karriere startete, sang er eine Art Überwältigungs-Pop. Breitleinwandsound mit viel Pathos. Eine Musik, in der seine Monsterstimme perfekt zur Geltung kam, aber spätestens nach einer halben Stunde ermüdete und langweilte. In seinem Nachfolgealbum kam die abrupte Kehrtwende, Rag'n'Bone Man suchte eine intime, kammermusikalische Stimmung. Nur folgten ihm dabei seine Fans nur bedingt.

Am Heitere Open Air haben wir abermals einen neuen Rag'n'Bone Man erlebt. Sein Programm war gespickt von Up-Tempo-Nummern, einmal rockig, einmal funkig, aber meist treibend. Ganze 25 Minuten dauerte es bis er die erst Ballade anstimmte. Sogar in seinem bombastischen Welthit «Human» hat er die Temposchraube losgelassen. Klar, der Sänger lebt von seiner Erdbebenstimme. Die ist immer wieder eindrücklich. Doch irgendwie hat man das Gefühl, dass Rag'n' Bone Man immer noch auf der Suche ist. Nach dem passenden Groove, dem passenden Sound, der passenden Mischung.

Der groovende Sound passt ins Live-Konzept. Die Spannung hält bis zum Ende des Konzerts an. Grosse Abstriche muss sich der 120-Kilo-Koloss bei der Kommunikation gefallen lassen. Das Konzert war gut, aber zwischen Frontmann und Publikum blieb eine unüberwindbare Distanz.

Rag'n'Bone sollte sich ein Beispiel an Dabu von Dabu Fantastic nehmen. Dabu Bucher ist ein sehr durchschnittlicher Sänger und kann Rag'n'Bone Man auf diesem Terrain in keiner Weise das Wasser reichen. Doch wie der singende Frontmann Dabu Bucher die Brücke zum Publikum schlägt, es animiert, antreibt, und dabei selbst immer noch authentisch, frisch und sympathisch wirkt, ist grosse Klasse. Der Mann hat eine natürliche Ausstrahlung.

Dabu Bucher von Dabu Fantastic heizt dem Publikum ein. Henry Muchenberger

Überhaupt: Die Entwicklung von Dabu Bucher vom hippen Rapper, der gelegentlich auch singt, zum Sänger, der gelegentlich auch noch rappt, ist eindrücklich. Es ist der Weg vom vom hippen Rand der Musikszene in den Mainstream. Und zwar ohne Qualitätseinbusse. Das ist eine Meisterleistung: Dabu Fantastic wird immer volkstümlicher und helvetischer, aber auch immer besser. Willkommen in der Mitte der Schweiz. Willkommen in der ersten Liga des Schweizer Pop.

Sonniger Shootingstar Joya Marleen

Diese Ausstrahlung, diese Natürlichkeit und Herzlichkeit zeichnet auch Joya Marleen aus, die am frühen Freitagabend das Heitere Open Air in der prallen Sonne so richtig lanciert hat. Nein, sie braucht keinen Sonnenschutzfaktor. Die Unbekümmertheit der sonnigen 20-jährigen Sängerin macht Freude und ihre Freude ist ansteckend. Die St. Gallerin, die in diesem Jahr drei Swiss Music Awards gewann, besticht aber auch als Sängerin: Mit ihrem Stimmumfang, ihrer Ausdrucksstärke, ihrer Wärme und Emotionalität. Joya Marleen ist ein Juwel.

Joya Marleen in der prallen Sonne am Heitere Open Air in Zofingen. Henry Muchenberger