Besser als Netflix: Im Archiv von «Les Videos» gibts 35'000 Filme

Heimkino «Wir haben viel mehr Filme als Netflix»: Dieser Laden mitten in Zürich macht Filmliebhaber glücklich Gegen das Archiv von «Les Videos» mit seinen 35'000 Filmen hat selbst Netflix keine Chance. Doch der Zürcher Laden bietet mehr als eine grosse Auswahl; er überzeugt mit einem charmant menschlichen Algorithmus.

Eine grössere Sammlung als bei Netflix und Co: Filmwissenschafterin und Les-Videos-Mitarbeiterin Baiba Bondare. Bild: Eva Meienmberg

«Kannst du mir einen guten Film empfehlen?» Baiba Bondare sitzt seit sieben Jahren hinter der Theke von «Les Videos» im Zürcher Niederdorf und die ständig wiederkehrende Frage der Kunden ist ihr Albtraum. Les Videos ist vermutlich die grösste Videothek in Europa. Um Archive ähnlichen Ausmasses durchstöbern zu können, muss man schon nach Paris (Videoclub de la Butte) oder nach Berlin (Filmgalerie) reisen. «Wir haben viel mehr Filme als Netflix, Sky, Amazon Prime und Co. Und alle Filme sind hier physisch vorhanden», sagt die Filmwissenschafterin.

Wer sucht der findet - elektronisch

Trotzdem lässt sich das Filmreich natürlich auch elektronisch erkunden: Die Suchfunktion auf Lesvideos.ch ermöglicht Recherchen nach Titeln, Regisseuren oder Schauspielern. Den Weg an die Zähringerstrasse, ein paar Meter vom Zürcher Hauptbahnhof entfernt, kann man sich ebenfalls sparen: Les Videos schickt ihren Kunden die DVD’s oder Blue-Rays ohne Aufpreis zu. Nicht nur zur Freude von Cinéasten in entfernteren Regionen sondern auch zur Erleichterung der Stammkundschaft, die den Service während der Corona-Lockdowns rege in Anspruch genommen hat.

Der Laden ist es aber auf jeden Fall wert, besucht zu werden. Schon in der Auslage des Schaufensters präsentiert sich eine sorgfältig kuratierte Auswahl: etwa Filme zum Thema Schnee oder alle Filme mit dem jüngst verstorbenen Jean-Paul Belmondo – natürlich in Originalsprache mit deutschen Untertiteln oder auch synchronisiert, wenn nötig.

Wer stöbert der findet - physisch

Im Inneren der Videothek fallen die Dreh-Spindeln ins Auge. Besonders beliebt ist diejenige mit den Favoriten der Mitarbeitenden. Auf ihnen klebt das «Les-Video»-Gütesiegel: Mickey-Mouse-Daumen nach oben. Hoch im Kurs ist auch die Spindel mit den kürzlich zurück gebrachten Filmen der Kundschaft.

Die Filmtipps von Baiba Bondare vom Les Videos für lange Winterabende Gold Rush (USA, 1925) mit Charlie Chaplin On dangerous ground (USA, 1951) von Nicholas Ray und Ida Lupino Licht im Winter (Originaltitel auf Schwedisch Nattvardsgästerna) (SE, 1963) von Ingmar Bergman Tokyo Godfathers (JP, 2003) von Satoshi Kon North Water (GB/USA, 2021) TV Miniserie von Andrew Haigh

Natürlich funktioniert auch die Suche nach Genre. Im Erdgeschoss hat es Kinderfilme, neueste Serien, spezielle Arthouse-Filme, Horror, Western und Science-Fiction. «Aber richtig geht die Welt im Untergeschoss auf», schwärmt Baiba Bondare. Da kann man nach Ländern, Regisseurinnen, nach thematischen Dokumentarfilmen suchen. Auch Porno-Fans kommen im Sous-Sol auf ihre Kosten.

Aber warum ist die Frage nach dem einen guten Film so schlimm? «Wir sitzen hier auf 35’000 Filmen», sagt Baiba Bondare und zuckt nur die Schultern. Doch die Kunden mit der Qual der Wahl allein zu lassen ist bei Les Videos keine Option. «Wir sind wie eine Wetterstation oder wie eine Apotheke», erklärt Baiba Bondare.

Der Mensch ist der Algorithmus

«Zuerst bestimme ich die Wetterlage.» Ist die Stimmung der Kundin heiter oder wolkig? Phase zwei beinhaltet ein lockeres Gespräch über Filmvorlieben und Interessen der Kundin. Schliesslich folgt die Testphase: Baiba Bondare schlägt ein paar Filme vor. Je nach Reaktion der Kundin kommt man der finalen Auswahl schnell näher. Baiba Bondare spielt auf die Konkurrenz der Streamingportale an und sagt:

«Wir bieten einen menschlichen, physischen Algorithmus.»

Empfiehlt und rät ab, fast wie eine Apothekerin: Baiba Bondare. Bild: Eva Meienberg

Und wie war das mit der Apotheke? «Wenn jemand mit Bauchschmerzen kommt, gebe ich ihm nichts, was seine Schmerzen verschlimmert könnte», erklärt Baiba Bondare. «Wenn jemand deprimiert ist, empfehle ich ihm sicher keinen Horrorfilm.» Die Film-Apothekerin macht übrigens auch Fernbehandlungen – Filmberatung geht auch per Telefon und E-Mail.

Wenn die DVD herausspringt ist der Filmabend zu Ende - gut so!

Die Videothek wird nicht nur von privaten Filmfans genutzt. Filmdozentinnen, Lehrer, Altersheimleiterinnen, Arthouse-Kino-Betreiber und Kunststudentinnen gehören zum Kundenstamm. Nicht zu vergessen die Eltern, die ihren Kindern eine Filmperle aus der eigenen Kindheit zeigen möchten. Oder der Vater, der seine Söhne in den Ferien mit besonderen Filmabenden überraschen will. Da gibt es einen «Rocky Balboa», natürlich den ersten. Oder Louis de Funes’ «Grosse Sause», die vom Primarschüler bis zum Teenager funktioniert. Oder das «Cinema Paradiso», das die Herzen aller erobert. Oder die «Party» mit dem legendären Peter Sellers, die selbst Depressive zum Lachen bringt. Die Netflix gewohnten Kinder sind anfänglich frustriert über die kleine Auswahl an Filmen, die wir mitnehmen in die Ferien. Aber dann läuft halt doch dieser eine Film und der wird zu dem, wofür er gemacht ist: zum einmaligen Ereignis.

Eine Institution in Zürich: Das Les Videos im Niederdörfli. Bild: Eva Meienberg

Der Slow-Food-Bewegung ähnlich

Les Videos ist ein Verein. Alle Mitglieder, die sich ihre Passion einen Franken pro Tag kosten lassen, sind automatisch Mitglieder. Mit 365 Franken kann man sich jeden Tag fünf verschiedene Filme ausleihen. Es gibt keine Leihdauer, die eingehalten werden muss. Ausser man holt sich die neueste DVD, auf die alle scharf sind. Les Videos schafft so eine Art Basisbewegung des Films – vergleichbar mit Slow Food im kulinarischen Bereich: Es gibt ein allgemeines Recht auf gute Filme, aber auch eine Verpflichtung, die Diversität des Angebots zu pflegen.

