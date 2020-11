Headbangen nur noch im Sitzen: Das «bandXost»-Finale findet als geschlossene Gesellschaft für ein Streaming-Publikum statt Der Bandwettbewerb «bandXost» präsentiert sich dieses Jahr als Streaming-Event. Das habe auch Vorteile, sagt die neue Projektleiterin Nadine Schwizer. Am 28. November geht das Finale in St.Gallen über die Bühne. Dabeisein geht nur online. Roger Berhalter 21.11.2020, 05.00 Uhr

Nur Bands und Veranstalter als Publikum: Einblick in die «bandXost»-Qualifikation im Zak in Jona vom 7. November. Bild: PD/Andoni Lopez

Es dürfte ein interessanter Abend werden, auch wenn die Ausgangslage paradox ist. Am 28. November spielen acht Bands im Finale des diesjährigen «bandXost». Einerseits ist es der wohl härteste und lauteste Konzertabend in der Geschichte des Bandwettbewerbs, da gleich mehrere Metalbands auftreten. Anderseits tun sie dies wegen Corona vor so wenig Publikum wie noch nie.

Nur 50 Personen sind zugelassen, es handelt sich um eine geschlossene Gesellschaft aus lauter Beteiligten: Bands, Medienvertreter und Jurymitglieder. Das allgemeine Publikum kann die Konzerte nur im Livestream verfolgen.

Nadine Schwizer, Projektleiterin von «bandXost». Bild: PD

Irgendwann habe sie sich entscheiden müssen, sagt Nadine Schwizer, Projektleiterin von «bandXost»: Soll sie den Wettbewerb durchführen, an dem jedes Jahr rund 60 Nachwuchsbands aus den Ostschweizer Kantonen sowie aus dem Fürstentum Liechtenstein teilnehmen? Für junge Bands aus der Region ist «bandXost» das Sprungbrett, um eine Musikkarriere zu starten. Eine professionelle Jury ist bei allen Auftritten dabei und gibt den Bands Feedback. Sollte dies wegen Corona dieses Jahr ausfallen?

Im ersten Jahr auf jeden Fall durchführen

«Im Frühling haben wir eine Vereinssitzung einberufen und uns gefragt: Sollen wir’s machen?», erinnert sich Schwizer. Die 27-jährige Werdenbergerin ist erst seit Februar bei «bandXost» dabei und löst die bisherige Projektleiterin Céline Fuchs ab. Ihre Meinung sei klar gewesen:

«Natürlich will ich den Wettbewerb in meinem ersten Jahr durchführen!»

Schwizer kommt beruflich aus der TV-Produktion und kennt sich mit Kameras und Filmdrehs aus – eine Kompetenz, die ihr zugutekommt in einem Jahr, in dem Streaming so gefragt ist wie noch nie. Ohnehin habe sie «bandXost» digitaler ausrichten und in den sozialen Medien stärker verankern wollen.

Also begann Schwizer, Locations zu buchen und Termine festzulegen, während sich die Coronasituation in der Schweiz allmählich entspannte. Doch just zu Beginn der zweiten Welle im Herbst starteten die Livekonzertabende und parallel zu den Verschärfungen des Bundes und der Kantone traf auch Schwizer Massnahmen.

Dabei waren die «bandXost»-Organisatoren immer etwas strenger als der Staat. «Wir gingen mit gutem Beispiel voran», sagt Schwizer:

«Wir wollten auf keinen Fall, dass einer unserer Qualifikationsabende zum Superspreader-Event wird.»

Maskenpflicht zehn Tage früher als der Bund

So weit kam es auch nicht, doch wurden die Konzertabende innerhalb eines Monats in reine Streaming-Events umgewandelt, wie die Chronologie der Qualifikationen zeigt:

– 26. September in Vaduz: Die Konzerte finden vor 100 Leuten statt, ohne Maskenpflicht. «Wir haben die Leute gebeten, das Schreien und Jubeln zu unterlassen, aber das liess sich schlecht umsetzen», sagt Schwizer. Das «bandXost»-Team (Juroren, Moderatoren, Produktionsleiter und Fotografen) trägt Maske.

– 3. Oktober in Altnau: Nur noch 50 Personen sind zugelassen, ohne Maskenpflicht. Das «bandXost»-Team trägt durchgehend Maske.

– 10. Oktober in Buchs: Das «bandXost»-Team trägt Maske, die meisten Zuhörer nicht, was mit steigendem Alkoholpegel zu verbalen Pöbeleien geführt habe, sagt Schwizer: «Da entschieden wir, die Maskenpflicht einzuführen, zehn Tage bevor der Bund das tat.»

– 17. Oktober in Frauenfeld und Chur: Die Konzerte finden vor maskiertem Publikum statt.

– 24. Oktober in Wil und Herisau sowie 7. November in Jona und Rorschach: Die Bands spielen in (fast) leeren Hallen, die Konzerte werden als Livestream übertragen.

Die Jury ist weniger abgelenkt

Konzerte ohne Publikum, ohne jubelnde Fans und ohne Applaus: Es klingt wie ein Albtraum für jede Band, die so auftreten muss. Doch Nadine Schwizer sieht auch Vorteile:

«Ein gutes Livevideo ist heute für eine Band das A und O. Und dank des Streamings bekommen sie das von uns.»

Zudem könne die Jury besser auf das Bühnengeschehen fokussieren: «Es gibt weniger Ablenkung.»

Auch in Zukunft wolle man die Konzerte streamen, sagt Schwizer. «Damit ermöglichen wir den Bands, ein noch breiteres Publikum zu erreichen.» Seit Wochen veröffentlicht sie Videoclips auf Instagram und Facebook. Wird «bandXost» nun zum reinen Social-Media-Event? «Nein, natürlich vermissen wir die Liveatmosphäre. Dass die Leute zusammenkommen, um Musik zu hören.»

Doch die Bands hätten verstanden, dass es bei «bandXost» um mehr gehe als darum, ein gutes Konzert abzuliefern. «Wir wollen die Bands voranbringen, dafür bieten wir auch in diesem Jahr eine Plattform – wenn auch ein bisschen anders.»