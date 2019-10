Die Kuratorinnen der Kunsthalle Wil hören auf: «Wir gönnen der Halle eine neue Ära»

Die Walliser Künstlerin Maria Ceppi interessiert sich für die Beziehung zwischen Natur und Künstlichkeit. In der Kunsthalle Wil zeigt sie die Installation «Chute d’eau» (Wasserfall). Sie besteht aus rund 40 transparenten Plastikschläuchen, die sich vom Obergeschoss ins Erdgeschoss ergiessen und ganz oder teilweise mit Luft gefüllt sind. Anstatt des tosenden Rauschens der Wassermassen hört man das Dröhnen der Ventilatoren, welche die Schläuche mit Luft versorgen. Deren Auf- und Abschwellen lässt an einen atmenden Organismus denken, obwohl es ein gänzlich künstliches «Atemsystem» darstellt. Auch anderen Bezüge zur Natur bieten sich an: So erinnert die transparente Hülle an eine Haut oder einen Kokon, die Installation als Ganzes an Strukturen aus Eis oder Kristall. (gen)

Vernissage, Samstag, 2.11., 18 Uhr, Kunsthalle Wil; bis 15.12.