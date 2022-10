Überraschungsgast am Backstreet-Boys-Konzert in Zürich: Plötzlich stand am Donnerstag der Schweizer Musiker DJ Bobo im Hallenstadion auf der Bühne. Damit aber nicht genug: Die Amerikaner schlugen dem Aargauer Popstar auch noch eine gemeinsame Tournee vor.

Silja Hänggi 28.10.2022, 08.53 Uhr