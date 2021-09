Ranking: Das sind die 50 wichtigsten Intellektuellen der Schweiz

Grosses Ranking Sie formen die Meinungen des Landes: Das sind die 50 wichtigsten Intellektuellen der Schweiz Grafik: mia Mit einer grossen Datenanalyse haben wir die wichtigsten Denkerinnen und Denker des Landes gesucht. Schriftstellerinnen und Künstler, die sich in die politische Debatte einmischen. Kulturredaktion CH Media 0 Kommentare 04.09.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Welche Autorinnen, Künstler und Philosophen mischen sich in die politische und gesellschaftliche Debatte ein? CH Media hat nach den wichtigsten Intellektuellen der Schweiz gesucht. Und dafür den Intellektuelle-Index entwickelt. Er fusst auf einer wissenschaftlichen Datenanalyse im Web und einem Jury-Urteil der Kulturredaktion.

1. Sibylle Berg, Schriftstellerin

In einer ihren Kolumnen auf «Spiegel Online» schrieb Sybille Berg (Jg. 1968) kürzlich: «Kunst im Kontext politischer Kritik ist selten genug und selten gut.» Bei Berg selbst ist sie häufig und so gut wie immer gut. Etwa ihr dystopischer Roman «GRM – Brainfuck», in dem sie den Überwachungsstaat anprangert und die tief liegenden strukturellen Probleme der Digitalisierung an die Oberfläche zerrt.

Als besorgte Bürgerin hat sich Berg für ein Nein zum «Antiterrorgesetz» eingesetzt, über welches das Schweizer Stimmvolk im Frühling abgestimmt hat. Berg ist eine Intellektuelle, die sich in die Debatten einbringt. Das gilt auch für soziale Medien wie Twitter, wo sie zu den drei aktivsten Schweizer Intellektuellen gehört. Auf Wikipedia wird ihr Eintrag am häufigsten aufgerufen und ist am besten mit anderen relevanten Einträgen verlinkt. Ausserdem gehört sie zu den meistgesuchten Intellektuellen auf Google und den meistzitierten in den traditionellen Medien. (ras)

2. Milo Rau, Regisseur

L’art pour l’art ist nun wirklich nicht seine Sache. Kein Schweizer Künstler hat je in so jungen Jahren derart viele internationale Preise erhalten wie der Theater- und Filmregisseur Milo Rau (Jg. 1977). Etwa den wichtigen Konstanzer Konzilspreis für europäische Begegnungen 2015. Hoch politisch und brisant waren schon seine dokumentarischen Reinszenierungen von Schauprozessen in Ruanda, Moskau, Bukarest und im Kongo.

Mit seiner theatralen Befragung der Festung Europa in der Flüchtlingskrise, in der Zusammenarbeit mit der Behinderten-Theatergruppe Hora zum Thema Abtreibung oder mit seinem semidokumentarischen Evangelium-Film mit ausgebeuteten Flüchtlingen in Italien ist er in seiner Kunst auf der Höhe der politischen Zeitthemen. Dass er sich neben seinem Aktivismus auch als Kolumnist für Zeitungen und Literaturkritiker im Schweizer Fernsehen zu Wort meldet, macht ihn zu einem der sichtbarsten Intellektuellen der mittleren Generation. (hak)

3. Lukas Bärfuss, Schriftsteller

Wenn ein Schweizer Schriftsteller und viel gespielter Theaterautor den Büchnerpreis erhält, ist das allein schon eine grosse Sache. Dass derselbe Mann seit Jahren sich mit scharf formulierten Essays und Kommentaren auch in die Schweizer Politik einmischt, macht ihn zum Parade-Intellektuellen. Lukas Bärfuss (Jg. 1971) steht deshalb zu Recht auf dem Siegerpodest unseres Rankings.

Nicht alle mögen ihn. Und wenn Bärfuss in seiner typisch überlauten Rhetorik den Schweizer Buchpreis abschaffen will, weil da vermeintlich geklüngelt werde, oder wenn er dem Bundesrat vorwirft, mit seiner Coronapolitik Eugenik zu betreiben und die Alten zu opfern, kann man über solche Empörungsreden den Kopf schütteln. Aber immer wieder trifft er wunde Punkte: Dass er etwa regelmässig den EU-Beitritt fordert, stört erfrischend den eingeschlafenen Konsens der Schweizer Politik in dieser Frage. Seine Aufregung sollte man deshalb als Anregung annehmen. (hak)

Wie die Rangliste zustande kam Der Intellektuellen-Index der «Schweiz am Wochenende» gibt Aufschluss. Der Index fusst auf zwei Pfeilern: auf einer quantitativen Datenanalyse im Internet und auf einem qualitativen Juryurteil. Für die Datenanalyse haben wir mit dem Schweizer Netzwerkforscher Peter Gloor, der am Massachusetts Institute of Technology in Boston und an der Universität Köln lehrt, sowie mit einer Gruppe von Studierenden zusammengearbeitet. In die Analyse ist die Präsenz in den traditionellen Medien (gemessen auf Google News) innerhalb der letzten zwölf Monate, die Aktivität auf Twitter innerhalb der letzten zwölf Monate sowie die Nutzung und Verlinkung des Wikipedia-Eintrags eingeflossen. So wurde ein Web-Index errechnet, der maximal 500 Punkte beträgt. Parallel dazu hat die siebenköpfige Kulturredaktion der «Schweiz am Wochenende» eine Rangliste ihrer 50 wichtigsten Intellektuellen erstellt. Mit dem Jury-Index konnten wieder maximal 500 Punkte erzielt werden. Die Punktzahl der beiden Indexe (quantitative Datenanalyse und qualitatives Juryurteil) wurde zusammengezählt. Daraus ergibt sich die Gesamtpunktzahl des Intellektuellen-Indexes, die maximal 1000 beträgt. Die Schriftstellerin Sibylle Berg führt den Web-Index an und wurde von der Jury auf den dritten Platz gewählt, was sie zur Gesamtsiegerin macht. Der von der Jury zum wichtigsten Intellektuellen gekürte Lukas Bärfuss hat es im Web-Index nur auf Platz 10 geschafft, wohingegen die Satirikerin Hazel Brugger (Jury-Index Platz 22) dank ihrer Internet-Präsenz (Web-Index Platz 2) auf den vierten Platz vorrückt. (ras)

4. Hazel Brugger, Comedienne

Man nennt sie oft die «böseste Frau der Schweiz». Charme und Scham liegen auf ihrer Klaviatur dicht beieinander. Meist zynisch, sicher aber scharf und pointiert blickt sie auf das, was sie umgibt. Die gut gemeinten Gemeinheiten, die Brugger (Jg. 1993), etwa als Aussenreporterin für die «heute-show» (ZDF), grauen Politikerinnen oder als Comedienne ihren Nächsten entgegenhält, offenbaren erschreckend viel Wahrheit – und die schmerzt bei Hazel Brugger eben. Publikum und Kritiker lachen trotzdem, Deutscher Comedypreis, Swiss Comedy Award und Salzburger Stier belegen es. (ray)

5. Jörg Scheller, Kunstwissenschafter

Offiziell list Jörg Scheller (Jg. 1979) Kunstwissenschafter, Journalist und Musiker, bisweilen kuratiert er Ausstellungen (in Zürich etwa über Bodybuilding, sein Spezialgebiet), und er lehrt an der Hochschule der Künste in Zürich. Der Deutsche gibt seine Meinung zu den grossen Debatten – und lanciert sie bisweilen selbst. Schellers Stärke ist sein unglaublich breites Wissen und vielfältiges Tun: Da besteht keine Gefahr, dass er bloss für einen kleinen Kreis denkt beziehungsweise schreibt. Wer Schellers Aufsätze, Reden oder Bücher zitiert, wird im intelligenten Tischgespräch immer glänzen. (bez)

6. Regula Stämpfli, Politologin

Kolumnisten und Kolumnistinnen können noch so viel schreiben: Ihre klugen Worte leiden daran, als allzu leicht angesehen zu werden. Schreibt Regula Stämpfli (Jg. 1962), sitzt jeder Satz nach der Lektüre tief im Kopf. Sie weiss, wie die Schweiz funktioniert, weiss, wie sie funktionieren soll, Gedankenschwenker zu Donald Trump liegen allemal drin. Und wer sie nicht ernst nimmt, dem zeigt sie gleich die kalte Schulter: So geschehen, als sie SRF beziehungsweise Roger Schawinski schon vor der Talk-Sendung davonlief. (bez)

7. Jonas Lüscher, Schriftsteller

Zu Recht wird beklagt, dass die Intellektuellen zur Pandemie wenig zu sagen haben. Auf Lüscher (Jg. 1976) trifft das nicht zu. Der Schriftsteller, der selber schwer an Covid erkrankte, berichtete nicht nur eindrücklich über seine Nahtoderfahrung, sondern kritisierte auch die Corona-Politik in der Schweiz und Deutschland scharf. Zuvor schon machte er sich gegen den Populismus stark und hat mit «Kraft» einen wunderbar kritisch-philosophischen Roman über die Allmachtsfantasien der Tech-Gurus verfasst. (ras)

8. Pedro Lenz, Schriftsteller

Verlieren ist interessanter als Gewinnen – psychologisch und ästhetisch. Das ist nicht nur eine Grundregel in der Literatur, sondern auch im Sport. Die Romane des Schriftstellers Pedro Lenz (Jg. 1965) erzählen davon. Weit über die Literatur hinaus ist er auch ein origineller, sanftmütiger Denker und feinsinniger Beobachter. Das beweist er in vielen Kolumnen über Sport, Sprachmoden, Stammtisch, Musik und vieles mehr. Mit seinem Stil und seiner Menschenfreundlichkeit erinnert er in seinen Kolumnen ein wenig an Peter Bichsel. (hak)

9. Rolf Dobelli, Denker

Rolf Dobelli (Jg. 1966) weiss nichts mehr und nichts weniger, als wie wir denken sollen. Einst schrieb er Romane, dann folgte sein Bestseller «Die Kunst des klaren Denkens». Alsbald war es «Die Kunst des klugen Handelns», das alle lasen oder sich schenkten. Das Werk wurde jedenfalls auch in Japan ein Hit. Dobelli doziert, plaudert und hilft den Menschen liebevoll – und er gibt kräftig an. Mit «Die Kunst des digitalen Lebens» (2019) traf er den Denk-Puls der Zeit erneut. Denken ist für Dobelli ein Spiel, ein kinderleichtes. (bez)

10. Philipp Sarasin, Historiker

Diskursanalyse, Monografie zu Michel Foucault – das schmeckt nach Elfenbeinturm. Der Historiker Sarasin (Jg. 1956) hat solche akademischen Bücher geschrieben. Aber kürzlich auch «1977», eine so originelle wie aufwühlende, leicht lesbare Studie über jenes Jahr, in dem Weichen für unsere Gegenwart mit vielen aktuellen Problemen gestellt wurden. Mit engagierter Twitterpräsenz und dem Online-Projekt «Geschichte der Gegenwart», das öffentliche Debatten anfeuert, platziert sich der Historiker weit vorn auf unserer Liste. (hak)

11. Patti Basler

Die Satirikerin (Jg. 1976) und Standup-Comedienne hat während des Lockdowns im Internet ihre Bühne gefunden und sorgt für politische Pointen.

12. Thomas Hürlimann

Der Schriftsteller (Jg. 1950) bringt kontrovers-konservative Positionen in die Debatte ein, so schrieb er etwa: «Toleranz ist ein anderes Wort für Feigheit.»

13. Mario Botta

Der Architekt (Jg. 1943) ist nicht nur mit seinen Bauwerken in den Städten präsent, sondern auch gern gesehener Gast in Debatten. Hoher Web-Index!

14. Barbara Bleisch

Die Philosophin (Jg. 1973) und Moderatorin der «Sternstunde Philosophie» bringt sich insbesondere in Diskussionen zu Familie und Verantwortung ein.

15. Adolf Muschg

Die Bücher des Schriftstellers (Jg. 1934) gelten als überladen. Der Mann hat viel zu sagen und machte mit einem Auschwitzvergleich von sich reden.

16. Jean Ziegler

Der Soziologe (Jg. 1934) ist womöglich der bekanntste Globalisierungsgegner der Schweiz und wird nicht müde, den Raubtierkapitalismus anzuprangern.

17. Sophie Hunger

Die Musikerin (Jg. 1983) hat sich auch schon als Autorin und Kolumnistin betätigt und macht nicht bloss L’art pour l’art.

18. Katja Gentinetta

Die Philosophin (Jg. 1968) macht sich öffentlich Gedanken zu Geld und Geist und wird bei Wirtschaftsfragen gerne zu Rate gezogen.

19. Charles Lewinsky

Der Schriftsteller (Jg. 1946) überblickt in seinen Romanen die grossen Bögen und ist ein scharfsinniger Interviewpartner in Zeitungen.

20. Miriam Meckel

Die Medienwissenschafterin (Jg. 1967) macht sich in Kolumnen und Büchern Gedanken zu allen Facetten des digitalen Wandels.

21. Tommy Vercetti

Rap ist eigentlich eine gute Sparte, um Sozialkritik zu äussern. Doch kaum einer kann das so gekonnt wie Vercetti (Jg. 1981).

22. Peter von Matt

Der Germanist (Jg. 1937) besticht immer wieder durch seinen scharfsinnigen Blick und seine unaufgeregt-fundierten Gesellschaftsanalysen.

23. Jürg Halter

Der Dichter (Jg. 1980) teilt auf Facebook pointiert und prononciert linke Gedanken und rückt sie in Essays in grössere Zusammenhänge.

24. Güzin Kar

Die Filmemacherin (Jg. 1971) studiert unser Sozialverhalten mit Kamera oder Stift in der Hand.

25. Ludwig Hasler

Der Philosoph (Jg. 1945) beklagt die Passivität der Senioren und schlägt neue Modelle für das Leben im Alter vor. Auch sonst hat er viel zu sagen.

26. Martin Meyer

Als NZZ-Feuilleton-Chef galt der Publizist (Jg. 1951) nicht als Schreibturbo. Nun hat er aber den schnellsten Coronaroman verfasst. Aktueller geht kaum.

27. Peach Weber

Als Komiker (Jg. 1952) mag man ihn mässig lustig finden. Doch seine Kolumnen sind brillant überzeichnete Gesellschaftsanalysen.

28. Elisabeth Bronfen

Die Kulturkritikerin (Jg. 1958) wird herangezogen, wenn es die USA zu analysieren gilt. Sie hat darüber hinaus weit mehr Spannendes zu sagen.

29. Petra Volpe

Die Filme der Regisseurin (Jg. 1970) sind scharfsinnige Kommentare zur Schweiz. Gesellschaftskritik, die ungemein unterhaltsam daherkommt.

30. Peter Bichsel

Auch wenn der Schriftsteller (Jg. 1935) keine Kolumnen mehr schreibt: In seinen Interviews über die Schweiz landet er immer noch Volltreffer.

31. Peter Stamm

Der Schriftsteller (Jg. 1963) hält seine Romane absichtlich unpolitisch. Ab und zu protestiert er: Etwa gegen die Mäkelei der NZZ gegenüber der Klimajugend.

32. Thomas Maissen

Wenn es darum geht die Rolle der Schweiz in der politischen Gegenwart zu verstehen, wird der Historiker (Jg. 1962) herangezogen. Konzis und kompetent!

33. Stephan Eicher

Seit 30 Jahren steht der Liedermacher (Jg. 1960) auf der Bühne. Doch seine Liedtexte wirken weit darüber hinaus in die Gesellschaft hinein.

34. Patricia Kopatchinskaja

Die Geigerin (Jg. 1977) spielt barfuss, um den Bezug zur Erde herzustellen. Den Bezug zu ihrem Publikum hat sie auch.

35. Milena Moser

Die Schriftstellerin (Jg. 1963) bezeichnet sich als Optimistin und Romantikerin und bringt in ihren Kolumnen erfrischend Erfahrungen aus den USA ein.

36. Tobias Straumann

Als Wirtschaftshistoriker (Jg. 1966) vereint er Geschichtswissen und ökonomische Beschlagenheit, was ihn zum Liebling der Krisenerklärung gemacht hat.

37. Annemarie Pieper

Die Philosophin (Jg. 1941) versteht es, Philosophie so zu praktizieren, dass sie alle etwas angeht und alle verstehen.

38. Dieter Meier

Der Musiker und Universalunternehmer (Jg. 1945) hat nicht nur den Elektropop salonfähig gemacht, sondern auch den Genuss von Schokolade zum Wein.

39. Miriam Cahn

Brutal emotional malt Cahn (Jg. 1949) das Mensch- und Frausein. Eine Künstlerin, die aktiv aufbegehrt gegen patriarchale Kunsttraditionen.

40. Martin R. Dean

Für Fragen zu Migration und Identitätspolitik hat sich der Schriftsteller mit indisch-karibischen Wurzeln (Jg. 1955) als pointierte Stimme etabliert.

41. Chris von Rohr

Der Musiker (Jg. 1951) hat sich längst auch als Autor und Kommentator einen Namen gemacht. Seine teils konservativen Positionen polarisieren.

42. Katja Rost

Die Soziologin (Jg. 1976) ist eine begehrte Gesprächspartnerin, wenn es um den gesellschaftlichen Wandel geht.

43. Madeleine Schuppli

Als Kuratorin (Jg. 1965) ist sie eine Pionierin. Bei Pro Helvetia bringt sie, etwa an der Biennale, drängende Themen aufs internationale Parkett.

44. Jacques Herzog

Der Architekt (Jg. 1950) hat Basel zur Welthauptstadt der Architektur gemacht und gezeigt, dass es kein Sakrileg sein muss, in China Aufträge anzunehmen.

45. Endo Anaconda

Der Singer-Songwriter und Schriftsteller (Jg. 1955) ist auch ein Politaktivist, dem die Bühne zu schnell zu eng ist; seine Kolumnen sind eine Lesereise mit exotischem Ziel.

46. Pipilotti Rist

In der Schweiz kennt sie jeder. Sie (Jg. 1962) scheut sich nicht, mit ihrer schrillen, bunten, keineswegs lieblichen Kunst (öffentlichen) Raum einzunehmen.

47. Zora del Buono

Mit Reportagen erklärt die Schriftstellerin (Jg. 1961) Architektur aus Weltgeschichte – so inspirierend wie ihr feministischer Politroman «Die Marschallin».

48. Ruth Schweikert

Die Schriftstellerin (Jg. 1965), Politaktivistin und Schreibcoach ist eine skeptische Feministin und Gegenwartsanalytikerin.

49. Manuel Stahlberger

Der Comiczeichner und Liedermacher (Jg. 1974.) schildert alltagsklug und hintersinnig-poetisch, wie sehr die Welt aus den Fugen ist.

50. Dirk Helbing

Der Soziologe (Jg. 1965) beschäftigt sich nicht nur als Forscher mit dem digitalen Wandel, sondern warnt auch vor dessen unbedachten Folgen.