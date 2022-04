Grosses Interview Schweizer Star-Dirigent Lorenzo Viotti zweifelt am Klassikbetrieb: «Wozu machen wir das Ganze?» Der 31-jährige Schweizer Dirigent Lorenzo Viotti erklimmt die Karriereleiter spielend, er dirigiert in Mailand und Berlin. Auf Instagram zeigt er seinen nackten Oberkörper, im Interview seine Bedingungslosigkeit und seine verletzliche Seite. Christian Berzins Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Der Schweizer Dirigent Lorenzo Viotti im Opernhaus Zürich. Bild: Karin Hofer / NZZ

Treffpunkt 14 Uhr beim Künstlereingang Mailänder Scala in der eleganten Via Filodrammatici: Pünktlich kommt Lorenzo Viotti, eine Einkaufstasche am Arm in einem langen, modischen Mantel daher. Alsbald sitzt man in der Sala Rossa und aller Glanz Mailands und des Lebens ist vergessen. Viotti mag sich auf Instagram inszenieren, im Gespräch wird klar: Er ist ein besessener Klang- und Qualitätssucher.

Ihre Schwester Marina ist Sängerin, Sie Dirigent. Hätte es auch umgekehrt kommen können: Marina die Dirigentin, Sie der Opernsänger?

Lorenzo Viotti: Ich könnte Sänger sein, meine Schwester aber nie Dirigentin: Sie hat nicht die Disziplin, die eine Dirigentin braucht. Das ist nicht böse gemeint (lächelt).

Bei «Romeo und Julia» stand sie in Mailand auf der Bühne, Sie dirigierten: Der kleine Bruder war ihr Chef. Geht das gut?

Sehr gut sogar. Wir haben ziemlich oft zusammen gearbeitet, ich bin immer so stolz, weil sie auch aus einer total anderen Welt kommt, sie war Death Metal-Sängerin, weiss, wie das ist, vor 50 000 Leuten zu singen und ins Publikum zu springen. Jetzt kann sie das nicht mehr machen. Sie ist manchmal mit dem Rhythmus sehr frei – und sie weiss es, und weiss, dass ich es weiss…

Und Sie weiss, dass Sie trotz Ihrer Jugend ein extrem selbstkritischer Dirigent sind. Und wenn jemand in ihrem Arbeitsumfeld nicht so kritisch ist, wird es schwierig.

Objektiv zu sein, ist etwas Schwieriges, aber es ist das Wichtigste. Wenn ich in einer berühmten Institution arbeite und ich und das Orchester nicht die gleiche Sprache reden, wenn da keine Chemie zwischen mir und dem Management ist, wir zwei keine gemeinsame künstlerische Vision haben, frage ich mich: Wozu machen wir das Ganze? Warum zwei Monate in einer schrecklichen Atmosphäre verbringen? Dafür ist das Leben zu kurz. Ich will in diesem Beruf nicht unglücklich werden.

Wenn Sie vor die berühmten Orchester treten, wäre es dann nicht einfacher, nicht so selbstkritisch zu sein, die Musiker spielen zu lassen?

Ja, es wäre viel einfacher, aber ich kann das nicht. Vor zwei Jahren hörte ich hier in Mailand fast auf, Opern zu dirigieren. Meine Mutter half mir aus diesem Loch zu kommen. Ich hatte ihr klar gesagt: «Das ist nichts für mich!»

Was war denn geschehen?

Die ganze Spannung, alles, was wir in den langen Proben aufgebaut hatten, ging wegen eines Sängers kaputt: Er lieferte bloss eine Show ab. Das Schlimmste: Das Publikum liebte diese Show. Und ich musste ihm folgen, gerade weil da ein Publikum sass. Doch da dachte ich: «Was bin ich doch für ein Scharlatan!» Ich gebe das Gefühl, dass wir da höchste Kunst bieten, aber wir lieferten nur Mittelmass.

Und die Leute denken, es sei höchste Kunst…

…das geht nicht. Ähnlich Schlimmes geschah an einem berühmten Festival: Ich unterzeichnete einen Vertrag und merkte bald, dass ich keine Proben mit dem Orchester haben würde. Ich bin aber nicht dieser Typ von Dirigent, der das macht, dann werde ich unglücklich. Eine Opernwiederaufnahme an einem berühmten Haus ohne Probe? Nie wieder in meinem Leben.

Lorenzo Viotti lässt auf Instagram die Muskeln spielen. Bild: Instagram

Sind solche Geschehnisse nicht Teil der Lehrjahre?

Ich mache diesen Beruf erst acht Jahre, das ist eine Tatsache, und ich bin am Lernen. Aber acht Jahre sind nicht wenig, es ist jedenfalls lang genug, um selbstkritisch zu sein: Man muss als Dirigent seine Visionen bewahren. Deshalb nahm ich die Chefposition in Amsterdam an, dort habe ich Carte Blanche und ich arbeite zwei Monaten lang mit den gleichen Orchestermusikern an einer Opernproduktion.

Sie verstehen Oper als Gesamtereignis, als Verschmelzung von Graben und Bühne. Geht das ohne Kompromisse?

Wenn ich nicht glaube, was die da oben machen - als Schauspieler, als Sänger -, wie können dann die Leute im Zuschauerraum diese Oper verstehen? Ich kann nicht an einem unglaublichen Pianissimo arbeiten, wenn das Licht oder die Farbe des Kostüms das nicht charakterisiert. Aber leider gibt es nur sehr selten eine Beziehung zwischen Dirigent und Regisseur.

Wer ist schuld daran?

Ich verstehe immer noch nicht, warum die Intendanten dieses Teamwork nicht vorher organisieren. Es geht doch nicht darum, ob ich «Thais» an der Scala dirigieren will, sondern was ich und der Regisseur zusammen darüber denken. Wir müssen dieselbe Idee haben. Im Kino macht man Castings, warum machen wir das nicht in der Oper? Wir sind in einer speziellen Zeit. Es ist klar, dass wir so nicht mehr lange funktionieren können.

Sie meinen: Die Opernhäuser können nicht mehr lange so tun, als ob alles toll sei?

Genau. Leute haben mir sehr oft gesagt, ich solle die Musik geniessen, meine Augen schliessen: Aber Oper ist ein Spektakel für Aug’ und Ohr. Es ist die reichste Kunst, hier kommen alle Künste zusammen: Man kann nicht die Ohren oder die Augen schliessen. Aber wann war da alles eins: Licht, Schauspiel, Musik?

Selten… Aber vor allem nicht an grossen Bühnen. Dann singt der Tenor für die Galerie. Der Regisseur macht sein Ding…

Das ist das Ende der Kunst. Das habe ich dem Scala-Direktor vor zwei Jahren auch gesagt.

Jetzt sind sie wieder hier in Mailand… Konnten Sie nun andere Bedingungen vorfinden?

Ja, aber ich hatte Angst. Die italienische Mentalität ist kompliziert, man braucht Geduld und ein grosses Vertrauen, diese Scala-Orchestermusiker sind stolz. Aber wenn da Liebe ist, dann erreichen Sie viel.

Was ist dieses «viel»?

Sie erreichen einen eigenen Klang, jene Klangfarben, die «Thais» braucht. Das benötigt viel Arbeit. Dauernd haben wir uns gefragt: Ist das dieser Klang? Im Forte, im Piano… Das war neu für diese Musiker. Das Wichtigste: Die Orchestermusiker müssen nach dem Konzert zufrieden sein. Vielleicht war die Probe lang, mal kurz, manchmal schlecht. Aber im Konzert hörten diese Musiker den Unterschied. Dann gewinnt ein Dirigent den Respekt als Musiker, dann beginnt das Vertrauen.

Noch mit 25 lehnten Sie Angebote von grossen Orchestern ab, sagten auch, dass Sie Zeit hätten, Karriere zu machen. Doch mit 26 ging es los: Concertgebouw Amsterdam, Mailänder Scala bis Berliner Philharmoniker… Wurden Sie ungeduldig?

Überhaupt nicht. Beim Concertgebouw dirigierte ich ein Programm fern ihres Stammrepertoires, wusste, dass ich nicht mit Mahler oder Bruckner antreten sollte. Der Scala sagte ich zwei, drei Mal ab, dann meinte Direktor Alexander Pereira: «Sie haben Carte Blanche.» Also dirigierte ich Wagner und Skrjabin, da konnte ich etwas einbringen. Zugegeben: Bei den Berliner Philharmonikern war es Mahlers 3. Sinfonie… Und ich war erst 28.

Eben.

Ist das falsch? Ich hatte Mahler Dritte fünf Mal vorher dirigiert und Haitink dabei assistiert. Klar, es war zu früh, in zehn Jahren mache ich das besser. Aber schauen Sie: Mit 14, als mein Vater starb, wurde ich ein Mann. Mit 16 verlor ich beide Grossväter – ich weiss, was der Tod ist und was die wichtigen Sachen im Leben sind. Mit 19 damals in Wien war ich verloren, ich bestand die Aufnahmeprüfung fürs Konservatorium nicht. Da sagte ich mir: «Lorenzo, du hast so viel erlebt, geht weiter!.» Und ja, mit 25 sagte ich den von Ihnen zitierten Satz, aber es ging weiter. Seit ich angefangen habe, habe ich nie – wirklich nie – von einer zu einer anderen Woche dasselbe dirigiert. Ich habe für mein Alter ein ziemlich breites Repertoire, denn ich langweile mich sehr schnell, aber ich lerne auch sehr schnell von Fehlern. Das kam alles zur richtigen Zeit.

Lehnen Sie noch Angebote ab?

Ja, durchaus: Die Bayreuther Festspiele haben angefragt. Ich sagte «Vielen Dank». Ich will das momentan nicht, mein Herz schlägt nicht für einen Bayreuther «Tannhäuser» in meiner Brust.

Ist es nicht gefährlich, wenn man sagt, ich komme nicht.

Nein, warum?

Weil sich dann wichtige Türen schliessen.

Dann sind die Häuser dumm. Aber Sie haben schon recht: Junge Künstler haben Angst, «nein» zu sagen. Wenn ich sage, ich fühle mich als Mensch – nicht als Musiker! – noch nicht bereit, dann muss doch das Gegenüber es verstehen, muss mich respektieren.

Setzt sich ein Dirigent bis 30 nicht durch, wird es nie mehr tun. Gibt es diese Angst?

«Es war nie mein Traum, einmal die Berliner zu dirigieren», sagt Viotti. Bild: Brecia Amisano - Teatro Alla Scala

Diese Mentalität kenne ich nicht. Was ist dieses «durchsetzen»? Es war nie mein Traum, einmal die Berliner oder die New Yorker Philharmoniker zu dirigieren. Wenn das mein Traum wäre, dann ist mir mein Leben nicht sehr wichtig. Mein Traum ist es, dass es meinem Bruder, meiner Schwester und meiner Mutter gut geht. Der Rest ist unwichtig. Ich war nie beeindruckt von Namen oder vom Scheinwerferlicht.

Aber diese grossen Häuser bieten schöne Bedingungen: eine hohe Gage, gute Arbeitsbedingungen und nebenbei dieser prächtige Mailänder Interviewraum mitsamt Flügel und Ölbildern. Das ist doch etwas anders als jenes Räumchen, wo wir zwei einst in Lausanne bei unserem ersten Interview sassen. Geniessen Sie das nicht?

Das geniesse ich eine Sekunde, dann ist es weg. Kleine Häuser können wunderbar sein: Da hat man Ruhe, Zeit und es gibt viele nette Menschen. Aber klar, ich liebe diese Mailänder Scala, ich muss geradezu hier sein: In dieser Geschichte fühle ich mich zu Hause. Aber es interessiert mich nicht, ob das alles golden oder aus einfachem Holz ist.

Wann können Sie ihr Tun als Dirigent geniessen?

Schwierig… Dürfen wir es geniessen? Ich weiss es nicht.

Bei einigen Dirigenten sieht es so aus: Leidend geniessen sie es, Carlos Kleiner, Riccardo Muti, Claudio Abbado...

Es gibt diesen kleinen Moment, wo man dirigierend total liebt, wo man von Selbstkritik völlig frei ist. Aber in der Oper muss man immer etwas voraus sein, sonst ist es zu spät für die Sänger. Wenn man total gelassen ist, verliert man den Schlag. Ich habe mich oft gefragt: Wie geniesse ich? Oder wie geniesse ich Musik zu Hause oder im Flugzeug? Und dann überlege ich, wie würde ich sie dirigieren, und alles ist kaputt. Aber für diese Millisekunde leben wir, wo man den Himmel erreicht. Aber nicht ich, sondern das Publikum muss im Himmel sein.

Sind sie denn nach der Vorstellung im Himmel?

Dann kommt die Realität zurück. Da war ein Saal, der die Emotionen genoss, und dann stehe ich bei McDonalds: «Sieben Franken!». Knall! Mein erstes grosse Erlebnis war in Salzburg: Ich habe im Chor gesungen und habe denen auch französisch beigebracht, ich war offiziell Sprachcoach. Es war ein riesiger Erfolg, Salzburger Festspiele! 20 Minuten danach war ich alleine in der Strasse, es regnete. Ich ass ein Sandwich und rief meine Mutter an, sagte: «Das ist so schwer.» Sie erwiderte: «Es ist wichtig, runterzukommen. Jetzt fängst du wieder an.» Man kann sich aber schnell verlieren: Berühmt, Erfolg…? Nein, nein: runterkommen

