Schillernd wie ein Versprechen, einsam wie der Tod: Die Künstlerin Manon kommt mit über 80 Jahren endlich zu Ruhm. Zu spät? Manons ist die Urfeministin der Schweizer Kunst. Im hohen Alter wird sie von den Museen wiederentdeckt. Denn viel zu früh behandelte ihr Werk Geschlechterthemen, die erst heute breit diskutiert werden. Für die Künstlerin selbst ist der späte Anerkennung zwiespältig. Daniele Muscionico

Wer ist Manon? In ihrem «Selbstporträt in Gold» (2014) inszeniert sie ihren lädierten Körper. Bild: Manon 2022 / ProLitteris Am Anfang stand ihr entweiblichter Schädel. Manon, ein Kind des Punks, war in Paris «La Dame au crâne rasé» 1977/78. Bild: Manon 2022 / ProLitteris Sinnlichkeit, Lebenslust, auch das ist Manon. Aus der Serie «Hotel Dolores», aufgenommen in einem alten Badener Kurhotel. Bild: Manon 2022 / ProLitteris

Zu spät, «too late» ist mit rotem Lippenstift auf den Spiegel geschrieben, die Handschrift ist akkurat gesetzt. Der Schriftzug ist für alle sichtbar, und niemand passiert ihn ohne Reaktion, der in Winterthur die Ausstellung in der Fotostiftung Schweiz besucht. Und das sind viele in diesen Tagen.

Denn da liegt etwas in der Luft, das Glamour verspricht, Lust und Sinnlichkeit. Man wird empfangen auf einem roten Teppich – ist es denn nicht ein ­purer Luxus, am Leben zu sein? –, und hörbar verrinnt die Zeit. Eine sprechende Uhr spielt Saalaufsicht. Ihre Stimme hallt bis in die hintersten Winkel. Denn untrennbar mit der Poesie der ausgestellten Fotografien, Installationen und Objekte ist hier die Rede von tiefster Einsamkeit. Ein Frauenleben stellt sich unter Beobachtung, und dieses Leben nähert sich dem Ende.

Manons neuste Arbeit in der Fotostiftung Schweiz, das «Schachzimmer»: Installation aus Fotos aus der Serie "Elekrokardiogramm", Geh- sowie Blindenstock. Christian Schwager

«Zu spät» sei es für Ruhm und Ehre, meint deshalb die Künstlerin, deren Decknamen längst ein Synonym für die Schönheit des Schmerzes ist: Manon. Ihr Urteil ist das Motto der Ausstellung «Einst war sie ‹La Dame au crâne rasé›», und es spricht für ihre schonungslose Ehrlichkeit, sich selbst und anderen gegenüber.

«Heute ist mir die Kraft ein Stück weit abhanden gekommen, ich habe zu viele Ängste, Angst vor Hinfälligkeit, vor Einsamkeit und vor allem Angst vor der Dunkelheit. Die Ängste wiegen schwerer als jede Freude.»

Niemals hat die Künstlerin, 1940 in Bern geboren und in St. Gallen aufgewachsen, mit ihren Auftritten und Aktionen jemanden geschont, am wenigsten sich selbst. Nicht, als sie Anfang der Siebzigerjahre ihr Schlafzimmer als «Lachsfarbenes Boudoir» in einer Galerie zum Kunstwerk erklärte; nicht, als sie schwule Männer einlud, sich in ein Schaufenster zu stellen; nicht, als sie Zuschauer aufforderte, sich in einem Käfig ihr gegenüberzusetzen und sie als Objekt zu behandeln. Marina Abramovic, im Publikum anwesend und Künstlerin derselben Galerie, die auch Manon vertrat, wurde mit genau derselben Idee Jahre später ein Weltstar.

Domina oder Opfer, Hure oder Heilige?

Genauso wenig meidet Manon das Unangenehme, wenn sie ihren operierten, havarierten Körper in Latex einkleidet und sich als «Frau in Gold» inszeniert. Ob die Person auf dem medizinischen Folterstuhl Verliererin oder Gewinnerin sei, Domina oder Opfer, mag die geneigte Betrachterin entsprechend ihrer eigenen Lebens- und Leidenserfahrung entscheiden. Jedenfalls scheint es, als gewinne die gemachte, die therapierte Frau, indem sie sich fotografiert, die symbolische Kontrolle über ihren Körper und ihre Unabhängigkeit wieder zurück.

Bei Manon, dieser Königin der Parodie und der Subversion, ist wohl lediglich eines unmissverständlich gemeint: Während eines langen Lebens, darin angstbesetzte Jahre, auch psychiatrische Erfahrungen gehörten dazu, die Psychiatrie immerhin schenkte ihr damals die Freundschaft mit Sonja Sekula, hat sie sich selbst – und ihrem Umfeld – das eine nicht verziehen: Frauen werden in der Gesellschaft mit anderen Ellen gemessen als Männer.

Brians Gefängniszelle soll ihre letzte Ausstellung gelten

Doch just aus diesem (biografischen) Unglück entstand ein Werk, das das Thema Freiheit – von weiblichen Klischees und Zuschreibungen – mit einer Kraft umsetzt, die ihresgleichen sucht. Manon hat in der Schweiz, im Zuge von Punk und New Wave, die Gattung Performance miterfunden. Mit ihren künstlerischen Doubles, Selbstinszenierungen und fotografischen Ausei­nandersetzungen mit Weiblichkeit, Identität und Gender nahm sie vorweg, was erst heute breit thematisiert wird: Was ist das denn eigentlich, eine Frau?

Manon, Aus der Serie:

Die graue Wand oder 36 schlaflose Nächte, 1979 Bild: ProLitteris 2022

Doch wie gesagt, «too late» steht in Winterthur auf dem Spiegelglas, in dem auch wir uns erkennen sollen. Und es ist ja nicht nur Winterthur, auch das Kunsthaus Zürich widmet der über Achtzigjährigen Anfang April in der Ausstellung «Take care: Kunst und Medizin» viel Raum – und die Einladungskarte soll gar mit einem ihrer Sujets versehen werden.

Doch das Verdikt «zu spät» fällt wiederholt in einem Gespräch mit Manon, nah und vertraut, obwohl sich die Künstlerin als «extrem menschenscheu» bezeichnet: «Die Ausstellung wäre vor zehn Jahren wunderbar gewesen, damals hatte ich noch Energie und Power. Denn ich habe Schubladen voll von Ideen und von noch nie gezeigten Werken. Doch heute habe ich keine Kraft mehr, Neues zu beginnen.»

«Ich will noch die Isolationszelle von Brian nachstellen. Das Bett: ein Betonblock. Der Tisch: ein Betonblock. Kein Lavabo, kein WC. Kartonteller anstelle von Geschirr. Das ist Einsamkeit hoch zehn.»

Kürzlich wurde bei ihr eine seltene unheilbare Augenkrankheit diagnostiziert. Die Operation schlug fehl. Und so lebt sie heute mit 5O Prozent ihrer Sicht im Wissen, dass sie vollständig erblinden wird. Die Frau, die ein Leben lang gegen Ängste kämpfte, leidet seit dieser Diagnose an Depression. Und doch blitzt da etwas auf: «Eine vielleicht letzte Ausstellung möchte ich noch realisieren, seit ein paar Monaten bringe ich die Idee nicht mehr aus dem Kopf: Ich will die Isolationszelle von Brian nachstellen. Das Bett: ein Betonblock. Der Tisch: ein Betonblock. Kein Lavabo, kein WC. Kartonteller anstelle von Geschirr. Das ist Einsamkeit hoch zehn."

Eingesperrt in ihre Furcht, das ist auch Manon. Und sie sagt: « Heute wünsche ich mir vor allem liebevolle Freunde, die mit mir zusammen die nächsten Schritte tun.» Manon, Ausbruchskünstlerin aus weiblichen Klischees, weiss, was Gefangenschaft bedeutet.

«Manon: Einst war sie ‹La Dame au crâne rasé›», Winterthur, Fotostiftung Schweiz, bis 29.5. 2022. Publikation im Verlag Scheidegger und Spiess.

«Take care: Kunst und Medizin», Kunsthaus Zürich, ab 4.4.2022.

