Grösser, grandioser, geiler: Im «Geilen Block» in Arbon erhalten 28 Ostschweizer Kunstschaffende eine Soloshow

In aufwendigen Arbeiten setzen sie sich mit der Pandemie und dem ehemaligen Saurerwerk 1 auseinander, bemalen Wände und reissen Decken auf. Ein gelungenes Projekt, das in Zeiten des Abstandhaltens alles andere als selbstverständlich ist.

Christina Genova 06.08.2020, 05.30 Uhr

Die Bedrohung aus dem Nichts: «Kosmologie der Furcht» von Andy Storchenegger.

Reto Martin

Brandgeruch liegt in der Luft. Ein Gesteinsbrocken hat die Deckenverkleidung durchbrochen und droht, jederzeit herunter zu donnern. Am Boden ragen zwei Hände unter einem Teppich hervor. Auf einem Tablet daneben spielt ein Kätzchen mit dem herannahenden Meteoriten wie mit einem Wollknäuel.

Andy Storcheneggers ebenso bedrohliche wie rätselhafte Rauminstallation «Kosmologie der Furcht» ist offensichtlich unter dem Einfluss der Pandemie entstanden und thematisiert die Bedrohung aus dem Nichts, die uns alle getroffen hat.

Das ehemalige Saurerwerk 1 in Arbon beherbergt den «Geilen Block». PD

Storchenegger ist einer von 48 Ostschweizer Künstlerinnen und Künstlern, deren Werke im «Geilen Block» in Arbon im ehemaligen Saurer Werk 1 auf zwei Etagen ausgestellt sind; heute Abend ist Vernissage. Es ist bereits das dritte von der Kunstfigur Leila Bock organisierte Zwischennutzungsprojekt, das diesmal unter dem Motto «grösser, grandioser, geiler» steht. Dahinter stecken die Galeristen Jordanis Theodoridis und Werner Widmer und die Künstlerin Anita Zimmermann.

Der Boden als Druckplatte

Anita Zimmermann, Werner Widmer und Jordanis Theodoridis (von links nach rechts) stehen hinter der Kunstfigur Leila Bock. Hier mit dem Modell des ehemaligen Saurerwerks 1 von Alex Hanimann.

Reto Martin

Das Besondere an der Ausstellung ist, dass jedem der Kunstschaffenden ein eigener Raum zur Verfügung steht. Ein Glücksfall nicht nur für die Künstlerinnen, sondern auch für die Betrachter, die konzentriert in die unterschiedlichen Kunstwelten eintauchen können.

Die meisten Kunstschaffenden nutzen die Chance dieses prominenten Auftritts und zeigen aufwendige Werke, die eigens für die Ausstellung entstanden sind, obwohl dies nicht zu den Vorgaben der Kuratoren gehörte. Entstanden ist eine visuell attraktive Ausstellung, die einen guten Überblick über die lebendige und vielfältige Ostschweizer Kunstszene ermöglicht.

Fotoserie von Cécile Hummel und Katalin Deér.

Reto Martin

Denn anders als bei vergleichbaren Ausstellungen wie der Werkschau Thurgau oder dem Heimspiel leben fast alle der Ausstellenden in der Region. Neuentdeckungen und jüngere Kunstschaffende sind hingegen kaum auszumachen, es sind vor allem die Etablierten, die in Arbon ausstellen. Auch zahlreiche Persönlichkeiten aus Kultur und Politik beteiligen sich am «Geilen Block» in Form von Kurzvorträgen zu einem frei gewählten Thema, sogenannten «Schnörkeln».

Während des Lockdowns hat Josef Felix Müller seinen Garten umgegraben. Eine Auslegeordnung seiner Fundstücke ist Teil der Ausstellung.

Reto Martin

Mehrere Arbeiten sind – wen wundert’s – von der Pandemie geprägt: Josef Felix Müller begann im März, als alle seine Termine abgesagt wurden, seinen Garten umzugraben. Was er dabei zutage förderte – Scherben, Keramikteile oder verrostetes Metall – legte er am Boden auf 25 Bögen Papier als eine Archäologie der Gegenwart aus.

Beatrice Dörigs Linienzeichnungen stehen für jeden der 102 Tage des Lockdowns.

Reto Martin

Beatrice Dörig hingegen fertigte an jedem der 102 Tage des Lockdowns eine Zeichnung an. Die dichten Linien legen sich in Form einer liegenden Acht über- und aneinander und finden ihre Fortsetzung auf dem Boden, wo die Bürostühle der Saurer-Mitarbeiter ebenfalls ihre Spuren hinterlassen haben.

Geduldsarbeit: Andrea Vogel legte die asiatischen Körbchenmuscheln wie einen Teppich aus.

Reto Martin

Nicht nur das Virus stammt aus Asien, sondern auch die asiatische Körbchenmuschel, die 1920 von Asien über Nordamerika nach Europa gelangte und heute die einheimischen Arten bedrängt. Andrea Vogel sammelte am Ufer des Bodensees Hunderte dieser Muscheln und legte sie als Teppich auf dem Boden aus.

Aus der Vielfalt der Arbeiten stechen jene hervor, welche auf Raum und Ort eingehen. Marianne Rinderknecht nimmt dem grünen Novilonboden seine Hässlichkeit, indem sie ihn in ihre vegetabile Wandmalerei einbezieht. Das Künstlerduo Steffenschöni benutzte den Boden gar als Druckplatte, indem es tiefe Rillen darin eingrub, ihn einfärbte und damit grossformatige Drucke anfertigte.

Auseinandersetzung mit Brutalismus

Steffenschöni nutzen den Boden als Druckplatte. Chrsitna Genova

Mehrere Arbeiten setzen sich mit der markanten Architektur des Gebäudes auseinander, das vom Freiburger Georges-Pierre Dubois 1961 erbaut wurde – einem Corbusier-Schüler und Vertreter des Brutalismus. Karin K. Bühler projiziert einen Text an die gegenüberliegende Hauswand über ihre Recherchen zu Dubois. Christian Hörler verweist auf die damals herrschende die Technikgläubigkeit, indem er die Fensterfront mit Hilfe einer selbst gebauten Zeichnungsmaschine auf Leinwand «porträtierte».

Marianne Rinderknechts Wandmalerei integriert den grünen Novilonboden und nimmt ihm seine Hässlichkeit.

Reto Martin

Alex Hanimann schliesslich hat ein Architekturmodell des Gebäudes angefertigt. An der Wand daneben leuchtet die Neonarbeit «We» und führt den «Geilen Block» auf seinen Kern zurück: Das gemeinsame Engagement von Künstlerinnen und Kuratoren für ein Projekt, das in Zeiten des Abstandhaltens alles andere als selbstverständlich ist.

Alex Hanimanns Modell des Geilen Blocks, der sich im ehemaligen Informatikgebäude der Firma Saurer in Arbon befindet.

Reto Martin

Vernissage Freitag, 7.8., 18 Uhr, Weitegasse 6, Arbon. Bis 30.8., www.leilabock.ch.