Boris Blank von Yello über Gewinn Grand Prix Musik: 100'000 .

Grand Prix Musik Band Yello gewinnt höchsten Musikpreis – «Ich könnte mir vorstellen, dass wir das Geld spenden», sagt Boris Blank Das Zürcher Elektro-Duo erhält den Grand Prix Musik, den höchstdotierten Musikpreis der Schweiz. Boris Blank, 70 ist motiviert und wird vielleicht schon bald zum Komponisten für die NASA. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 12.05.2022, 11.00 Uhr

Yello-Musiker Boris Blank in Baden. Alex Spichale / AGR

Yello hat 1997 den Kunstpreis der Stadt Zürich erhalten, 2010 einen Swiss Music Award, 2014 einen Echo für das Lebenswerk und jetzt den Grand Prix Musik. Wie ordnen Sie den aktuellen Preis ein?

Es ist immer schön, wenn man einen solchen Preis erhält. Umso erfreulicher ist es, dass wir mit diesem höchsten Musikpreis der Eidgenossenschaft geehrt werden, solange wir noch jung sind (lacht). Kulturminister Berset wird uns den Preis höchst persönlich überreichen. Es motiviert uns auch, weiterzumachen. Aber eigentlich kann ich ja auch nichts anderes als Musik machen.

Sie kriegen 100'000 Franken. Das ist nicht wenig. Als Sophie Hunger 2016 den Grand Prix erhielt, löste dies eine Kontroverse aus. Sie als Diplomatentochter hätte es doch gar nicht nötig, hiess es. Sie haben es aber noch viel weniger nötig.

Diese Kontroverse ist an mir vorbei gegangen. Aber ich halte von solchen neidgetriebenen Diskussionen nichts. Soviel ich weiss, ist der Grand Prix kein Förderpreis, sondern ein Anerkennungspreis.

Aber was machen Sie mit dem Geld?

Das haben wir uns noch nicht überlegt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir das Geld spenden.

Dieter Meier sagte mal, sie seien am kommerziellen Erfolg nie wirklich interessiert gewesen. Gilt das auch für Sie?

Auf jeden Fall. Wir hatten immer wieder attraktive Offerten für Veranstaltungen, die wir ausgeschlagen haben. Zum Beispiel auch von «Wetten, dass…», obwohl uns das einen Run auf die Plattenläden garantiert hätte. Dieser Aspekt des Showbusiness hat mich aber nie interessiert. Ich bin auch heute nicht gern im Mittelpunkt. Ich bewege mich lieber im Hintergrund. Als eine Art musikalischer Mönch, der in Klausur im Studio tüftelt. Dass Stücke wie «The Race» oder «Oh Yeah» zu Hits wurden, hat uns immer überrascht.

Was ist Ihnen denn wichtig?

Mit ist es wichtig, dass ich meine Fantasie in der Musik ausleben kann, dass ich Stimmungsbilder malen darf. Das ist mein Antrieb. Das ist das, was mich auf diesem Planeten atmen lässt. Darin verliere ich mich täglich aufs Neue. Ich bin ja eher ein Stimmungsmaler als ein Musiker. Von Noten und Partituren habe ich keine Ahnung.

Was war für Sie der bedeutendste Moment in Ihrem Leben?

Sie erwarten jetzt sicher etwas aus meiner musikalischen Karriere. Da gab es natürlich auch sehr viele wichtige Momente. Aber die Geburt unserer Tochter Olivia vor inzwischen 24 Jahren hat das alles getoppt. Es war für mich das unglaublichste Erlebnis. Meine Tochter hat mich auch künstlerisch immer wieder inspiriert. Ich habe stets versucht, die kindliche Freude und Neugierde zu bewahren und in die Musik einzubringen.

Sie hatten zuerst in den USA Erfolg. Es gab diesen sagenumwobenen Auftritt im legendären New Yorker Nachtclub Roxy. Das war sicher ein Coup, aber war der Auftritt eigentlich gut?

Es waren zwei Abende. Am ersten Abend waren vor allem Afroamerikaner und Latinos da, die wegen Rapper Afrika Bambaataa gekommen waren. Dementsprechend erstaunt waren sie, als dort zwei Bleichgesichter aus der Schweiz standen. Es war sehr turbulent und unheimlich, weil gewissen Leuten an der Kasse Messer und Pistolen abgenommen werden mussten. Der Auftritt wurde denn auch durch einen Stromausfall unterbrochen und es wurde stockdunkel im Club.

Und wie verlief der zweite Auftritt?

Er verlief reibungsloser. Es waren viele Insider da und der Applaus war frenetisch. Aber es war nicht ein Erlebnis, das ich jeden Tag haben müsste.

Wie würden Sie die Beziehung zwischen Ihnen und Dieter Meier beschreiben?

Wir sind beste Freunde und haben immer Freude aneinander. Uns verbindet neben Yello vor allem der Humor.

Yello besteht nun seit 44 Jahren. Was ist das Rezept dieser aussergewöhnlichen Lebensdauer?

Vielleicht hilft es, wenn man sich nicht täglich sieht. Klar, wenn es um ein Yello-Projekt geht, treffen wir uns häufiger. Doch manchmal vergehen Monate ohne Kontakt. Noch entscheidender ist aber wohl, dass Yello keine demokratische Band ist. Wir haben eine klare Aufgabenteilung. Ich herrsche als Egomane über die Musik, die Sounds und Rhythmen. Dieter ist der Sänger, Sprecher und Texter, der sich in meine Klanggebilde einfügt.

Dieter Meier ist aber auch Gesicht und erster Sprecher von Yello. War das nie ein Problem, dass sie gegen aussen etwas in seinem Schatten standen?

Am Anfang manchmal schon. Ich spürte, dass ich meinen Kopf auch mal aus der Studioklause strecken sollte. Aber grundsätzlich war es mir recht, dass Dieter die Rolle des Aussenministers übernahm.

(Blank schreckt plötzlich auf und schreit): Ojojoi!...Lino! Lino, komm her! ….Tschuldigung mein Hund ist abgehauen…und ich will nicht, dass er unter den Rasenmäher kommt! Bleib jetzt sitzen, Lino, bleib bei mir!

Tschuldigung…wo waren wir…achja. Dieter hat auch immer wieder Dinge angerissen, die ich nie gemacht hätte. Ohne ihn wären wir nicht im Roxy gewesen, wir hätten das berühmte Video für «Desire» nicht auf Kuba gedreht. Er hat mich und meine Musik immer wieder herausgefordert und aus dem Keller in die Öffentlichkeit gerissen. Ohne ihn hätte ich das alles nie erreicht. Insofern ist er so wichtig für Yello wie ich auch. Es ist wie bei einem Steinpilz, der einen Baum braucht, damit er wachsen kann. Wir wissen nur nicht, wer der Pilz ist und wer der Baum.

Sie haben die Musik für das Thermalbad «Fourtyseven» in Baden komponiert. Waren Sie schon mal dort baden?

(lacht) Nein, aber ich muss wohl bald machen, weil mich so viele Leute danach fragen, was ich dort empfinde. Aber ich war vorher natürlich viele Male dort. Wir mussten es ja installieren. Mit Freunden aus dem deutschen Fraunhofer Institut haben wir Geräte entwickelt, mit denen wir die Lautsprecher einzeln ansteuern kann. Dabei entsteht eine unglaubliche Klangwolke. Das ist ein einmaliges Klangerlebnis - wie damals beim Wechsel von mono zu stereo.

Und die Musik?

Die Herausforderung für mich war, einen meditativ-chilligen, beruhigenden Sound zu kreieren, ohne die Grenze zum Kitsch zu überschreiten. Es hat schon Passagen, die einen lieblichen Klangcharakter haben, ich wollte aber Vogelgezwitscher und Bachrauschen vermeiden, die das Ganze belanglos gemacht hätten. Die musikalische DNA von mir sollte hörbar sein und ich glaube, es mir gelungen…Lino gopfridstutz, komm jetzt her! Heijeijei…dort ist eine Strasse! Ich kann mich schlecht konzentrieren, wenn der Hund immer wieder abhaut.

Welche Rasse hat er?

Ein Mischling. Er gehört eigentlich meiner Tochter. Ich war ja dagegen, einen Hund anzuschaffen. Aber Olivia wohnt jetzt nicht mehr hier und Lino ist inzwischen mein bester Freund.

Zurück nach Baden.

Die Londoner Firma Framestore hat sich für die Musik interessiert, die ich für das Solebad kreierte. Im Auftrag der NASA erarbeiten sie einen speziellen Trailer für das James-Webb-Weltraumteleskop. Wenn alles gut läuft, wird die NASA meine Musik für ihr Projekt verwenden.

Hören Sie aktuelle Musik?

Momentan höre ich sehr viel klassische Musik. Beethoven, Rimski-Korsakow, aber auch Chopin. Dann stelle ich für den Take-Away meiner Tochter und meiner Frau Playlists zusammen. Dort sind ganz unterschiedliche Sachen drauf wie The Stooges, James Brown oder Miles Davis. Dann aber auch neuere Sachen wie Billie Eilish oder Biga Ranx. Kennen Sie den? Sein Song Ova ist etwas vom Schönsten, das ich in letzter Zeit gehört habe.

Elektronische Musik gefällt mir dann am Besten, wenn ich Unerhörtes höre. Finden Sie noch Unerhörtes?

Es ist unglaublich, was allein an einem Tag veröffentlicht wird. So kann es sein, dass das Unerhörte unerhört bleibt. Mir ist aber vor allem wichtig, dass die Musik eine Seele hat und Gefühle transportiert.

Es wird aber auch für Yello immer schwieriger, Unerhörtes zu bieten?

Wir haben das Glück, dass wir unsere Sprache gefunden haben. Man erkennt Yello nach wenigen Takten, und wir hoffen, dass es auch so bleibt.

Was können wir noch von Yello erwarten?

Es gibt in meiner Soundschatztruhe ganz viele Stücke, die ich in Arbeit habe und die ich hervorhole und fertig stelle, wenn es Zeit ist. Jetzt bin ich aber an der Musik für eine Kunstinstallation im Herbst im Bishopsgate in London, dem höchsten Gebäude von Europa, wo ich einen Raum beschallen werde.

Sie haben zuletzt Yello auch auf die Bühne gebracht. Planen Sie wieder solche Auftritte?

Das kann ich mir schon vorstellen, aber dann vielleicht mehr mit artistischen Elementen, visuellen Projektionen und einer Lightshow, die uns vielleicht eher entsprechen als die Livemusik mit Band.

