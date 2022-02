Grand Prix Literatur: Auszeichnung für Reto Hännys Gesamtwerk

Grand Prix Literatur Anarchische Wucht: Reto Hänny erhält endlich die Würdigung, die der Autor verdient Der Bündner Schriftsteller Reto Hänny wird mit dem Grand Prix Literatur 2022 geehrt. Charles Linsmayer 10.02.2022, 11.21 Uhr

Der Schweizer Autor Reto Hänny, aufgenommen an den 36. Solothurner Literaturtagen, am Freitag, 30. Mai 2014, in Solothurn. Gian Ehrenzeller / Keystone

«Boden unter den Füssen zu gewinnen, flüchtet man in Erinnerung», beginnt «Glaspass», Reto Hännys eben erschienene jüngste Erzählung. Und nimmt einen hinein in einen Erinnerungs- und Bewusstseinsstrom von elementar-anarchischer Wucht, in eine Explosion, einen Sprach-Ausbruch, aus dem man erst allmählich, Bruchstück für Bruchstück, heraushören kann, dass es sich da um einen Vater und einen Sohn auf einer winterlichen Wanderung durchs Gebirge handelt und die Erinnerungen zurückreichen in den Zweiten Weltkrieg und zur Schweizer Gebirgsinfanterie in der sturmumtosten Gebirgswüste.

«Wie käme ein Erzähler zu einer Sprache wie dieser, wenn er nicht am eigenen Leib Sprachunterdrückung- und Vernichtung erfahren hätte», hat Heinz F. Schafroth sich schon 1985 gefragt, als die drei ersten Sprachschöpfungen des 1947 im bündnerischen Tschappina geborenen Bergbauernsohnes vorlagen.

Autobiografische Anfänge eines Virtuosen

Da war zunächst der autobiografische Bericht «Ruch» (1979), rückwärts geschrieben für «Chur», wo der ausgegrenzte Legastheniker mit Kafka zur eigenen Sprache und zum Anschluss an die (in der Schweiz mit Misstrauen beobachtete) Moderne gefunden hatte. Kurz danach «Zürich, Anfang September», der in Berlin verfasste, unbeschönigte Rückblick auf die Zürcher Jugendunruhen von 1980, die ihn in seiner bis heute beibehaltenen kritischen Haltung zur Schweiz bestärkt hatten.

Ein Flug- und ein Sprachakrobat

Und schliesslich «Flug» von 1984, das seit 2020 in dritter Fassung unter dem Titel «Sturz» vorliegende eigentliche Meisterwerk, das sich sehr wohl mit «Ulysses» von James Joyce vergleichen lässt. Reto Hänny spiegelt darin seine Entwicklung zum Schriftsteller und Sprachakrobaten auf so brillante Weise, dass der immer wieder neu formulierte, immer radikaler gewordene Text zugleich das einleuchtendste Beispiel dafür ist.

Im Grunde ist es, auch wenn er den Flugpionier Louis Blériot auf- und abstürzen lässt, die Geschichte vom Bergbauernbuben, der vom Fliegen träumt, in die Enge der Schweizer Provinz abstürzt und sich dann, nachdem er mit einem Koffer voller Notizen nach Berlin geflohen ist, schreibend doch noch in die Luft erhebt und Kunstfiguren dreht, wie sie ihm keiner nachmacht.

Intellektuelles Lesevergnügen

Nicht dass Hännys Texte leicht zu lesen wären: etwas von der Konzentration und Ausdauer, denen sie ihr Entstehen verdanken, verlangen sie auch vom Lesepublikum. Aber sie vermitteln dem, der dranbleibt, ein intellektuelles Vergnügen wie wenig andere Druckerzeugnisse. Man führe sich bloss vor Augen, was Hänny 1991 unter dem Titel «Am Boden des Kopfes» aus seiner Polenreise im Wendejahr 1989 machte. In jenem Buch, das minutiös genau festhält, wie die «Verwirrungen eines Mitteleuropäers in Mitteleuropa» – so der Untertitel – in jenem Land sich ausnahmen, das sich als erstes aus der Umklammerung des kommunistischen Nachbars zu befreien vermochte.

Noch spektakulärer – und wieder stärker seiner eigenwilligen modernen Schreibweise verpflichtet – erscheint, was Hänny 2014 unter dem Titel «Blooms Schatten» gelang: den «Ulysses» seines erklärten Vorbilds James Joyce auf 139 Seiten in einem einzigen Satz nachzuerzählen. Am radikalsten, am modernsten und in seiner eigenwilligen Sprachkunst am konsequentesten aber war Reto Hänny schon 1994 im Band «Helldunkel». Da liess er einen Forschungsreisenden mit vielen eigenen und fremden Erinnerungen im Kopf in eisige Zonen aufbrechen, um in rätselhaften Vexierbildern eine Ahnung von unserer Zukunft zu bekommen. «Das in Sonatenform gebrachte Ergebnis eines sprachlichen Beschreibungsfurors ohnegleichen» hat Adolf Muschg den Text genannt. D

ass die Jury des Klagenfurter Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs ihm für ein Kapitel daraus, das in seiner Radikalität so ganz anders war als die übrigen Beiträge jenes Jahres, den Ingeborg-Bachmann-Preis 1994 verlieh, machte klar, dass sie zur Überraschung vieler Reto Hännys Grösse und das Ausserordentliche seines Schreibens voll anerkannte.

Die Verleihung des Grand Prix Literatur 2022 bedeutet 28 Jahre später nichts weniger, als dass der kompromisslos-eigenwillige Schriftsteller Reto Hänny nun auch in seinem eigenen Land endlich die Anerkennung findet, die ihm gebührt.

(Reto Hännys Bücher sind bei Suhrkamp greifbar, der eingangs erwähnte Text findet sich in meinen Lesebuch «20/21 Synchron», erschienen 2022 bei Th.Gut, Zürich)