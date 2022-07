Gott, Genie und schiefe Töne Johnny Depp und Jeff Beck performen am Montreux Jazz Festival – eine unglaubliche Geschichte mit Happy End Was verbindet den Übergitarristen Jeff Beck mit Johnny Depp? Und was taugt der Schauspieler als Gitarrist und Sänger? Nächste Woche gastiert das ungleiche Paar am Montreux Jazz Festival. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Persönlich verbindet sie vieles, musikalisch liegen Welten zwischen Jeff Beck (links) und Johnny Depp. Alamy

Jeff Beck ist ein Gitarrengott. Das Magazin «Rolling Stone» zählt ihn zu den fünf grössten Gitarristen aller Zeiten – und für uns ist er sogar der beste. Einzigartig sind seine Bendings (Tondehnungen mit Vibratohebel, Handballe und Fingern), seine Schwellsounds mit dem Lautstärkeregler sowie sein virtuoser, fast beiläufiger Umgang mit Verzerrung, Geräuschkaskaden und Rückkopplung.

Kein anderer Gitarrist verfügt über ein solches Arsenal an klanglichen Ausdrucksmitteln, über ein solch feinmotorisches Gefühl und mikrotonales Gespür für die Intonation, die Tonbildung. So erhält fast jeder Ton einen eigenen Charakter. «Ich liebe es, wenn jemand meine Musik hört und keine Ahnung hat, was ich für ein Instrument spiele», sagt der Brite selbst über seine unerhörte Gitarrenkunst. Am meisten interessiere es ihn, Wege zu finden, um seinem Instrument Klänge zu entlocken, die noch kein Mensch gehört habe.

Kurz: Der 78-jährige Jeff Beck ist ein genialer Gitarrist. Warum, so stellt sich da die Frage, lässt er sich auf ein musikalisches Projekt mit Johnny Depp ein? Depp war ein erfolgloser Musiker, bevor er als Schauspieler entdeckt wurde, zum Superstar und zum höchstbezahlten Schauspieler mit einem Jahresgehalt von 75 Millionen Dollar aufstieg. Man muss betonen: Erst sein Erfolg im Filmgenre öffnete ihm die Türen zu Pop- und Rockgrössen wie Keith Richards und Paul McCartney.

Ohne seinen Status als Hollywood-Superstar hätte es auch die Band Hollywood Vampires nie gegeben, die er mit Schock-Rock-Opa Alice Cooper und Joe Perry, dem Leadgitarristen von ­Aerosmith, vor sieben Jahren gründete. Ein rockendes Spass-Projekt, mit dem er immerhin zwei Alben aufnahm und 2018 auf eine Tour ging, die ihn auch an den Genfersee, ans Montreux Jazz Festival, führte. Auf dem zweiten Album, «Rise» (2019), war auch schon Jeff Beck als Gast-Gitarrist beteiligt.

Der 59-jährige Johnny Depp gehört nicht zu jenen unzähligen Schauspielern, die aus purer Langeweile auch noch eine musikalische Karriere einschlagen. Seine Leidenschaft für die Musik ist echt und glaubhaft. Trotzdem hat er als Musiker bisher keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Er ist ein mittelmässiger Rhythmusgitarrist, ein sehr durchschnittlicher Sänger und auch als Songwriter hat er bisher keine grossen Stricke zerrissen.

Die Stunde der Wahrheit schlägt auf der Bühne

Dieser Eindruck verfestigt sich auch auf «18», dem gemeinsamen Projekt von Beck und Depp. Acht von dreizehn Songs sind Cover (Beach Boys, Killing Joke, Velvet Underground, Marvin Gaye, Everly Brothers, Davy Spillane und John Lennon), davon drei Instrumentals. Depps gesanglicher Beitrag auf «18» ist jedenfalls überschaubar. Er singt relativ tief, auf der Eigenkomposition «Stars» fast gehaucht und selten mit Druck. Auf zwei Songs spricht er mehr, als er singt. Er wagt sich an «What’s Goin On» und fällt durch – ­logisch. Wer sich mit Marvin Gaye misst, kann eigentlich nur scheitern.

Ganz okay ist dagegen Johnny Depps Eigenkomposition «This Is A Song For Miss Hedy Lamar» zu Ehren der österreichisch-amerikanischen Filmschauspielerin und Erfinderin. Und auf John Lennons «Isolation» singt er sogar ganz gut. Wirklich!

Die Stunde der Wahrheit für den Musiker und Sänger Johnny Depp schlägt auf der Bühne. Erste aufgetauchte Videos von Konzertausschnitten aus London, Kopenhagen, Helsinki und Birmingham klingen aber wenig berauschend. Depp singt fahrig und unsauber.

Das Album «18» trägt aber trotz der Präsenz von Sänger Depp die Handschrift von Jeff Beck. Er und seine ­Gitarrenkunst sind die Attraktion dieses Albums. Johnny Depp mag ein netter musikalischer Farbtupfer sein, aber das Gefälle zwischen dem Genie und dem passionierten Sänger und Musiker ist einfach zu gross. Es ist ein Klassenunterschied. Mindestens.

Gemäss Beck war Johnny Depp die treibende Kraft hinter dem Album gewesen. Klar! Als sich die beiden 2016 kennen lernten, reichte Amber Heard gerade die Scheidung ein, beschuldigte ihren Noch-Ehemann der wiederholten häuslichen Gewalt. Und als Beck und Depp 2019 das gemeinsame musikalische Projekt lancierten, war der Amerikaner am Boden zerstört. Ein Jahr zuvor verlor er seinen Job als Jack Sparrow in der Filmreihe «Fluch der Karibik» – als Folge der Vorwürfe seiner Ex-Frau.

Eine erschütternde Reportage im Magazin «Rolling Stone» zeichnete damals das Porträt eines gescheiterten Mannes. Gezeichnet von Alkohol und Drogensucht, von seiner geschiedenen Frau verleumdet, voll von Selbstzweifeln und so gut wie pleite. «Der Vorwurf, dass ich jeden Monat 30000 Dollar für Wein ausgab, ist eine Beleidigung. Es war bedeutend mehr», sagte er damals. Johnny Depp war ein Wrack, Ruf und Karriere waren ruiniert. Da kam das Projekt mit dem britischen Gitarrengott gerade recht. Es war ein Strohhalm und der Rettungsanker. In seinen schwersten Stunden gab es ihm Halt, Ablenkung und ein Stück Hoffnung.

Musik und Männerfreundschaft wirken wie ein Jungbrunnen

Doch was hat den Übergitarristen Jeff Beck zur Kollaboration der Ungleichen bewogen? Kommerzielles Kalkül kann es jedenfalls nicht gewesen sein. Niemand konnte damals ahnen, dass Johnny Depp im Verleumdungsprozess ­rehabilitiert würde. Das Projekt Beck & Depp hätte ebenso gut im Fiasko enden können. Diese Unsicherheit im laufenden Verfahren hat Becks Management und das Montreux Jazz Festival bis zuletzt dazu bewogen, den vorgesehen Auftritt von Depp zunächst unter Verschluss zu halten.

Corona hat das Projekt ermöglicht, befeuert und angetrieben. Dazu verstanden sich die beiden Männer prächtig. Verband sie doch nicht nur die Liebe zur Gitarre, sondern auch die Leidenschaft für schnelle Autos sowie, jedenfalls früher, eine exzessive Lebensweise mit Alkohol, Drogen und Sex-Eskapaden. Gemäss Beck hat das gemeinsame Projekt bei ihnen einen «jugendlichen Geist» entfacht, der die Altstars wie 18 fühlen liess. Deshalb heisst das Album «18» und auf dem Cover werden Beck und Depp als 18-Jährige dargestellt. Musik und Männerfreundschaft als Jungbrunnen.

Nun ist Johnny Depp unverhofft als Superstar auferstanden. Schon wird in Gerüchten gemunkelt, dass Disney seinen beliebtesten Piraten wieder zurück an Bord holen möchte. Bestätigt ist nichts, aber seine Tour mit Jeff Beck dürfte jetzt wohl zu einem Triumphzug werden mit einem hollywoodartigen Happy End für alle Beteiligten. Das Montreux Jazz Festival darf neben Diana Ross, Nick Cave, Robert Plant und Van Morrison einen weiteren Weltstar empfangen, und zwar genau am Tag der Veröffentlichung des Albums. ­Johnny Depp kann auf Tour seine Karriere neu lancieren und Jeff Beck hat am Abend seiner langen Karriere so etwas wie den Joker gezogen.

Zweimal wurde Beck in die «Rock and Roll Hall of Fame» aufgenommen. Er wird als Gitarrist geehrt und gefeiert. Acht Grammys, sieben goldene und zwei Platin-Auszeichnungen zieren seine lange Karriere. Aber im Gegensatz zu seinen schärfsten Konkurrenten um die Krone des grössten lebenden Gitarristen – Eric Clapton, Keith Richards oder Carlos Santana – erreichte Beck mit seinen Alben noch nie die Spitze der Hitparade. Zu oft stand er sich selber im Weg, zu oft wechselte er Stil und Genre. Jetzt spielen die Mechanismen des Popbetriebs. Die Aussichten sind gut, dass es dank der blossen Präsenz von Johnny Depp doch noch klappen könnte. Ein paar schiefe Töne mag es da durchaus leiden.

Jeff Beck & Johnny Depp: 18 (Warner). Erscheint am 15. Juli. zvg

Live: Jeff Beck with very special guest Johnny Depp: 15. Juli, Montreux Jazz Festival im Auditorium Stravinski (ausverkauft).

