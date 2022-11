Goldschatz von Mangich Kunstraub oder nur Goldraub? Warum die Keltenmünzen so wertvoll sind Der Raub von keltischen Goldmünzen im bayrischen Mangich diese Woche macht klar: Nicht das Material ist wertvoll. Warum, erklärt ein Fachmann. Hoffentlich sehen das die Diebe auch so. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 25.11.2022, 17.00 Uhr

Der größte keltische Goldfund des 20. Jahrhunderts wurde 1999 bei Manching gefunden. Nun wurde der Goldschatz von Einbrechern gestohlen. Keystone

Knapp vier Kilogramm wiegen die 483 keltischen Goldmünzen und der rundliche Goldbarren, die aus dem Kelten-Römer Museum Manching in Bayern geraubt wurden. Vier Kilo Gold kosten aktuell 210 000 Franken. Polizei und Museumsleute reden aber von einem Millionenverlust, weil für Museen der historische und wissenschaftliche Wert zählt.

Der Fachmann erklärt den Wert

Christian Weiss, Fachmann für Münzen beim Landesmuseum Zürich, erklärt: «Ein so grosser Hortfund, aus einer archäologisch gut dokumentierten Siedlung wie in Manching ist einzigartig.» Weil man die Münzen erst vor 23 Jahren entdeckt hat, seien sie mit wissenschaftlicher Sorgfalt ausgegraben worden. «So kann man durch Vergleiche der Prägungen geografische Muster erkennen und die chronologische Abfolge der Prägungen rekonstruieren.» Sie geben auch Auskunft über Handelsrouten der Keltenstämme, die von etwa 800 bis zur Römerzeit Mitteleuropa beherrschten.

Die keltischen Münzen sind von Hand geprägt und dadurch eingebuchtet. Fachleute reden von Muschelform. Keystone

Die Beute nach dem Goldpreis zu berechnen, ist also unsinnig. Ausser, die Räuber würden sich mit dem Materialpreis zufrieden geben, die Münzen einschmelzen – und zerstören. Für Christian Weiss «der schlimmste Fall».

Der Überfall war dreist, schnell und gut organisiert

Doch man muss mit dem Schlimmsten rechnen. So dreist und organisiert passierte der Raub: Am Dienstagmorgen kurz nach ein Uhr wurden bei der Telekom Manching Glasfaserkabel durchtrennt, Internet und Telefon fielen bei 13 000 Haushalten aus – auch beim Kelten-Römer Museum. So funktionierte der Alarm an die Polizei nicht. Die Diebe brachen eine Türe und die Vitrine auf und verschwanden nach wenigen Minuten mit dem Goldschatz.

Schnell wurden Parallelen zu den beiden letzten spektakulären Kunsträubereien in Deutschland gezogen: 2017 wurde aus dem Bode Museum in Berlin die 100 Kilogramm schwere goldene Schaumünze «Big Maple Leaf» gestohlen, Wert gegen 4 Millionen Franken. Zwei junge Männer aus dem arabischstämmigen Remmo-Clan in Berlin und ein Wachmann des Museums wurden verurteilt, die Münze blieb verschwunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie zerstückelt und eingeschmolzen wurde. Bei diesem Fall hält sich der Schock in Wissenschaftskreisen in Grenzen: Die Münze war vor allem gross, sie wurde 2007 als 1-Millionen-Dollar-Goldmünze in sechsfacher Ausführung in Kanada hergestellt.

Von kulturellem Verlust muss man dagegen beim Raub von 21 historischen Schmuckstücken aus dem Grünen Gewölbe im Residenzschloss Dresden sprechen. Die mutmasslichen Täter – wieder aus dem Remmo-Clan – stehen aktuell vor Gericht. Von der Beute aber fehlt jede Spur. Man vermutet, dass die Schmuckstücke zerstört und die Edelsteine, vor allem Brillanten und Diamanten, einzeln verkauft wurden.

25.11.2019, Sachsen, Dresden: Zwei Mitarbeiter der Spurensicherung stehen vor dem Residenzschloss mit dem Grünen Gewölbe hinter einem Absperrband. In Dresdens Schatzkammer Grünes Gewölbe ist am frühen Morgen eingebrochen worden. Sebastian Kahnert / dpa-Zentralbild

Es gibt legalen Handel mit keltischen Münzen

Könnten auch die keltischen Münzen aus Manching in den Handel kommen? «Kaum» sagt Numismatiker Christian Weiss. «Händler und Sammler sind alarmiert». Zudem könne man jede einzelne Münzen identifizieren. «Weil sie von Hand geprägt wurden, ist jede etwas anders. Und ich gehe davon aus, dass sie genau dokumentiert sind.»

Andere keltische Münzen gibt es aber im Handel. Ist das legal? Weiss erklärt, dass in der Schweiz jeder und jede bis ins 19. Jahrhundert archäologische Funde behalten durfte. Erst seit 1917 mit dem Artikel 724 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches wurden «archäologische Funde von erheblichem wissenschaftlichem Wert» dem Kanton vorbehalten. 2005 wurde in der Schweiz das «Schatzregal» verschärft, seither gehören alle archäologischen Funde dem Kanton. 3553 keltische Münzen wurden laut dem Standardwerk von Michael Nick in der Schweiz gefunden. Wo, lässt sich auf «fundmuenzen.ch» einsehen.

Münzfunde in der Schweiz: die grünen Punkte zeigen keltische Funde. Website: fundmuenzen.ch Screenshot Altorfer

Weltweit floriert der Handel mit archäologischen Schätzen aus illegalen Grabungen oder Diebesgut. Die Plünderung des Irakischen Nationalmuseums in Bagdad schockte 2003 die Welt. Tausende Artefakte gelangten in den (Schwarz-)Handel.

2003: Das Nationalmuseum in Bagdad wird im Irak-Krieg geplündert. Was übrig blieb, wird bewacht. Das Bild vom 16. Mai zeigt US-Soldaten und eines der wenigen verbliebenen Stücke: eine sumerische Statue von 2700 v.Chr. Alexander Zemlianichenko / AP

Bei Gemälden zählt nicht der Materialwert

Für Schlagzeilen sorgen Diebstähle berühmter Gemälde – nicht erst seit 1911, als die Mona Lisa aus dem Louvre verschwand. Sie kam zurück, ebenso geraubte Werke von Picasso, «Der Schrei» von Edvard Munch (1994 und 2004), «Die Spindel» von Leonardo da Vinci (2003) oder Werke von Vincent van Gogh (1991). Wer solche Gemälde klaut, weiss, dass sie kaum verkäuflich sind. Und die Vorstellung, ein fanatischer Sammler gebe einen Raub in Auftrag, ist romantische Fiktion. Umso realer sind Lösegeldforderungen – an Versicherungen oder Museen.

Die serbische Polizei präsentiert 2012 eines der bei Bührle 2008 gestohlenen Werke: Paul Cézanne «Der Knabe mit der roten Weste». Keystone / AP SERBIAN INTERIOR MINISTRY

Auch beim spektakulärsten Kunstraub der Schweiz, dem Diebstahl von vier Werken aus der Bührle-Sammlung 2008 in Zürich floss Geld. 1,4 Millionen Euro zahlten verdeckte Ermittler als Anzahlung für den geraubten Cézanne «Der Junge mit der roten Weste». Dabei flogen die Diebe auf, das Gemälde kehrte 2012 aus Serbien nach Zürich zurück. (Fast) unversehrt fand man auch die anderen Bilder. Das Geld aber blieb verschwunden.

