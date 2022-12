Glosse Wie hätte Albert Anker seinen Fan Christoph Blocher gemalt? Der Vorschlag der Künstlichen Intelligenz ist grandios – und grottenschlecht Eine Kulturredaktion verlangt von ihrem KI-Programm: male Christoph Blocher, in einer ärmlichen Bauernstube sitzend, im Stil von Albert Anker. Nun soll die Kunstredaktorin das Bild beurteilen. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Eine Künstliche Intelligenz malt à la Albert Anker. Mit nicht sehr intelligenten Fehlern. JST/DALL-E-2

Die Kolleginnen und Kollegen der Kulturredaktion haben gerade den Narren gefressen an der sogenannten «Künstlichen Intelligenz». So erreichte mich gestern spät das Mail einer Kollegin. «Ich hab versucht, eine KI einen Albert Anker zeichnen zu lassen mit einem Christoph Blocher in einer ärmlichen Bauernstube. Das kam dabei raus.» Meine erste Reaktion: Farbliche Stimmung und die Komposition sind recht gut getroffen. Wie der Ankerfan Blocher mit breiten Hosenträgern im braunen Stübchen hockt und ein Dokument mit Siegel zu entziffern versucht, erinnert tatsächlich an Albert Anker (1831-1910), etwa an seine berühmten «Gemeindeschreiber». Grandios!

Dann ein zweiter Blick – und mein Amüsement beginnt. Auch mein Zweifeln. Christoph Blocher hätte ich ohne den Hinweis der Kollegin nicht erkannt. Zu verschwommen ist das Gesicht – keine seiner physiognomischen Eigenheiten, die Porträtisten und Karikaturisten so schätzen, ist auszumachen. Und schon gar nicht die malerische Detailfreude von Anker, von der Blocher so begeistert ist. Wie schwärmt er doch von den mit feinsten Pinseln gemalten Härchen der blonden Mädchen auf seinen teuer bezahlten Kinderporträts. Hier wirkt nichts gemalt, sondern gesprayt. Übergänge, Kanten oder Details sind verpixelt oder schwammig übertüncht. Grottenschlecht! Dafür gratis.

Ist Blocher gefesselt?

Und erst die Füsse! Dünne, schwarze Beinchen in viel zu glatten Stiefelchen wurden ihm verpasst. Die würde Blocher wohl nie tragen – und das trugen auch die Bauern bei Anker nicht. Und hoppla, warum ist Blocher an den Stuhl gefesselt. Hat die Kollegin ihn bei der KI frecherweise gefesselt oder sonstwie eingeschränkt bestellt? Nein, beteuert sie. Dann ist der vermeintlich intelligenten Malmaschine also ein dummer perspektivischer Fehler unterlaufen. «Ebene nach hinten», müsste man ihr bei der Stuhlleiste befehlen oder «Hosensäume nicht als Gurt zusammennähen».

Mäkeln wir weiter: Die KI kennt offensichtlich den Unterschied zwischen Bauernstube und Scheune nicht. Der Tisch und der Stuhl mit dem Möbel-Pfister-Kissen suggerieren Wohnraum, der mit Kies oder Spänen bedeckte Boden aber einen Hühnerstall oder Hausvorplatz und die grobe dunkelbraune Wand mit den an landwirtschaftliche Gerätschaften erinnernden Korb-Imitaten eine Scheune oder einen Schopf. Aber was hängt rechts? Führt eine als Krallenhand gezeichnete Gabel in einen Science Fiction?

Das Programm ist Fan von Salvador Dalí

Sind die Fehlleistungen der KI eventuell gar gewollt? Sogar genial? Das Programm, das die Kollegin benutzt, heisst nämlich DALL-E-2. Also Dali zwei. Jä so, da will eine nicht Albert Anker sein, sondern eifert Salvador Dalí nach, dem grossen Surrealisten, bei dem Uhren zerlaufen, Giraffen Schubladen im Bauch und Elefanten spinnige Stelzenbeine haben. Alles klar. Klar auch, dass Dalí – wie Anker Liebhaber feinster Pinsel und Detail versessen – das reale Bauern-Bürger-Ambiente des Schweizers schöner und kreativer umgesetzt hätte als sein künstlicher, nicht sehr intelligenter Wiedergänger.

Christoph Blocher mit seiner, der ersten, Version von Albert Ankers «Gemeindeschreiber» (1894) und einem strickenden Mädchen. Fotografiert 2021 in seinem Privatmuseum in Herrliberg. Chris Iseli/AZ

Fragt sich nur, wie Christoph Blocher reagieren würde. Wahrscheinlich sähe er sich ja gerne als armes Anker-Bäuerlein, stirnrunzelnd etwas Amtliches entziffernd. Volkstümlich und konservativ halt, wie er Anker partout sehen will. Ob er meiner Kollegin aber Millionen dafür bezahlen würde? Vielleicht wenn sie Silvia Blocher als selig strickendes Landmädchen dazu erfinden liesse.

