Djokovic erzürnt die echten Märtyrer aus Literatur und Film

Glosse Djokovic-Gate: Jetzt melden sich die wahren Märtyrer aus dem Jenseits Seit der beste Tennisspieler der Welt von seiner Familie zum Märtyrer erklärt wurde, erreichen uns pausenlos Anrufe und Kurznachrichten von entnervten Märtyrerfiguren des europäischen Kulturkanons. Wir haben ein paar von ihnen die Möglichkeit gegeben, sich zu erklären. Julia Stephan Jetzt kommentieren 19.01.2022, 12.45 Uhr

William Wallace aka Mel Gibson aus dem Film «Braveheart»

Mel Gibson als schottischer Freiheitskämpfer William Wallace in einer Szene des Films «Braveheart». Bild: Getty

Lesen Sie auf Youtube mal die Kommentare unter einem meiner besten Filmmomente, dann merken Sie, wie Ihrer Gegenwart gerade jeder Sinn für Verhältnismässigkeit verloren gegangen ist. In der Szene, die ich meine, stehe ich, der grosse schottische Freiheitskämpfer, vor meinen Jungs, peitsche sie auf gegen die Engländer. Ich schreie: «Ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit!» Und in den Youtube-Kommentaren darunter sind sich die Impfskeptiker alle einig: Es bräuchte in diesen Tagen mehr Helden wie mich. Auch man selbst werde bis zum bitteren Ende kämpfen.

Welches Ende meinen die?, frage ich euch. Sorry, Herr Djokovic, auch ich mag aus privatem Ärger über die Verhältnisse mein persönliches Schicksal zur nationalen Frage erklärt haben – Bruder, Vater, Ehefrau, alle gelyncht von den Engländern. Keiner von denen hat laut protestiert, als man mich in einen Londoner Kerker schmiss und dann enthauptet hat – Ihr australisches Hotelzimmer war ein ziemlich komfortables Nest dagegen. Zugegeben, ich mag Ihre «Ich-gegen-den Rest-der-Welt»-Attitüde. Aber bei Ihren Schlachten auf dem Sandplatz gehen doch höchstens ein paar Tennisschläger in die Brüche. Bei mir gehts um Leben und Tod.

Mel Gibson aka William Wallace hält seine berühmte Schlachtrede im Film «Braveheart». Quelle: Youtube

Michael Kohlhaas aus Heinrich von Kleists gleichnamiger Novelle

David Warner als Michael Kohlhaas in der Volker-Schlöndorff-Verfilmung «Michael Kohlhaas - der Rebell» von 1969. Bild: Getty

Ich, dieser ewige Gerechtigkeitsfanatiker der Literaturgeschichte, bin es wie Sie, Herr Djokovic, ja gewohnt, die Rolle des bad guy zu übernehmen. Und ja, auch ich bin ein «Querschläger», also das, was Sie, Herr Djokovic, im eigentlichen Wortsinn manchmal auch auf dem Tennisplatz sind, wenn sie irgendeiner Linienrichterin aus Wut den Ball mit 130 Stundenkilometern an den Hals hauen.

Und wahrscheinlich gibts von meiner Sorte noch mehr, sonst würden sich nicht so viele über die aktuelle Weltordnung aufregen. Ich meine, da trotzt mir so ein mit der Staatsmacht verbandelter Junker aus fadenscheinigen Gründen auf einer meiner Geschäftsreisen als Pferdehändler so einen Passierschein ab, und dann finde ich raus, dass dieser Wisch, dem ich zwei meiner Pferde geopfert habe, nichts als Betrug war.

Ich kann schon verstehen, dass Sie sich diesen Schlamassel mit Ihren Einreisepapieren so zu Herzen nehmen, dass sie sich von denen da oben gegängelt fühlen, die sie in irgendeinem Hotel unter Arrest setzen wie mich seinerzeit in Dresden. Auch ich hätte mich am liebsten in den Nahen Osten abgesetzt damals und wäre wie Sie einfach in den Flieger nach Dubai gestiegen.

Aber wäre ich dann auch ein Anti-Held geworden? Sorry, Herr Djokovic, um mir das Wasser reichen zu können, müssen Sie die gut gemeinten Ratschläge ihrer Kommunikationsberater schleunigst über Bord werfen. Seien Sie zornig! Machen Sie alles kaputt – auch Ihren Ruf! Damit machen sie mehr Schlagzeilen als mit ein paar gewonnenen Grand-Slam-Turnieren.

Heiliger Sebastian

«Saint Sebastian», gemalt von Giovanni Francesco Barbieri, auch Guercino genannt (1591-1666), im Jahr 1642. Bild: Getty

Als Patron der Sportler und durch unzählige Gemälde autorisierter Märtyrer bin ich, lieber Herr Djokovic, ja eigentlich für Sie zuständig. Aber können Sie sich überhaupt mit mir identifizieren? Ihre Familie schiesst ja lieber selbst mit Pfeilen bzw. Bällen auf andere, als sich von solchen durchsieben zu lassen.

Immerhin verbindet uns diese Aufstehmentalität und eine felsenfeste Überzeugung, die uns gleichgültig macht gegenüber der Ablehnung der anderen. Der römische Kaiser Diokletian liess mich einst mit Pfeilen durchlöchern, weil ich mich zum Christentum bekannt hatte. Jetzt schiesst die Presse auf Sie, weil Sie die Impfung ablehnen und an die alternative Heilmedizin glauben. Wir haben das beide überlebt, auch wenns mit mir irgendwann dann doch mal vorbei war – ich kämpfte ja auch nicht gegen australische Zollbeamten.

Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf: Als Märtyrer muss man sein Schicksal mit Demut tragen. Sie scheinen mir da auf dem richtigen Weg zu sein. Nach Ihrer Disqualifikation bei den US-Open vor zwei Jahren, wo Sie einer Linienrichterin einen Ball an den Hals schossen, gaben Sie ein Interview, in dem Sie bekannten: «Für uns beide war das sehr unglücklich, aber vielleicht musste es einfach so sein. Das Leben hält manchmal solche unangenehmen Überraschungen bereit.»

