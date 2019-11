Gitarren für Zauderer: Die US-Band Omni kommt nach St.Gallen Die US-Band Omni klingt verspielt, ruhelos, unentschlossen. Ihr einziges Schweizer Konzert haben sie in St.Gallen. Timo Posselt

«Musikmachen hat uns noch nie so zufrieden gemacht»: Gitarrist Frankie Broyles und Sänger Philip Frobos. Bild: Emily Frobos

Alles. Diese Band hat sich eine sehr unspezifische lateinische Vorsilbe zum Namen genommen: Omni. Im Internet klickt man sich so zuerst durch Resultate mit Hypnose-Seiten, stösst auf ein gleichnamiges Science-­Fiction-Magazin aus den 1980er-­Jahren, bis man schliesslich zur Band vordringt.

Hypnose-Methoden und ein altes Science-Fiction-Magazin sind keine schlechten Assoziationen, hört man sich den Sound von Omni an. Denn ihre Musik hat etwas rätselhaft Fesselndes: Gitarre, Bass und Schlagzeug sind bei dieser Band gewollt vertrackt, scheren dennoch ständig in Verspieltheit aus. Gleichzeitig haben ihre stotternden Gitarren deutliche Referenzen zu Post-Punk-Bands der 1980er-Jahre. Omni sind verkopft und eingängig, sie klingen wie aus der Zeit gefallen und dennoch merkwürdig gegenwärtig. Das trifft zurzeit für die wenigsten Gitarren-­Bands zu.

Durchbruch mit dem zweiten Album

Am Anfang von Omni steht der Streit von anderen. Philip Frobos (Bass & Gesang) und Frankie Broyles (Gitarre, Schlagzeug & Keyboard) spielten vor Omni ­bereits in zahlreichen Bands. Broyles gar bei der bekannten Indie-­Band Deerhunter. Als sich ihre Bands zerstritten, begannen sie, sich einzelne Instrumentalpassagen zuzusenden: Ein Bass-Riff hin, ein darübergelegter Gitarren-Part zurück und mit ein paar Zeilen Gesang wieder retour. Fertig war der erste Omni-­Song: «Eyes On The Floor».

«Egal, was wir gerade taten, es war so viel cooler, als alles, was wir bis dahin gemacht hatten.»

Das erzählte Sänger Frobos später dem Online-Magazin «Noisey». Kurz darauf traten sie an Hauspartys auf, und schon bald folgten die ersten Club-Konzerte. Das Duo konnte den Drummer Nathaniel Higgins gewinnen. Zu dritt schliesslich verschanzten sie sich im Ferienhäuschen der Urgrosseltern von Gitarrist Broyles im amerikanischen Niemandsland. Dort entstand das erste Omni-Album «Deluxe» (2016).

Rau, verschroben, kaputt klang das Debüt von Omni, und es traf einen Nerv: In kürzester Zeit fand die Band dafür ein Label, die Musikpresse reagierte begeistert, und in wenigen Wochen wurde es auf Spotify 100000 Mal gestreamt. Ein Jahr später folgte «Multi-Task»: Verspielter, sauberer und antreibender klang das zweite Album. Wiederum zeichneten die Gitarren Muster und waren nur eingängig, weil sie diese wieder­holten wie Schulkinder die Buchstaben im «Schnürlischrift»-Unterricht.

Statt die Melodien mit seinem Gesang zu tragen, plärrte Sänger Frobos lediglich Slogans. «Multi-Task» – alles gleichzeitig erledigen wollen. Das kennt jeder, und dennoch beschreibt es präzise, wie wir ständig von Selbstansprüchen überfordert sind. Das Album war der Durchbruch für Omni. Frobos und Broyles kündeten ihre Brotjobs in Atlanta und waren fortan auf Tour.

Der Soundtrack der «Generation Maybe»

Vor wenigen Wochen erschien das dritte Album «Networker». Wieder so ein Titel. Mit einem Wort bringt dieser auf den Punkt, was zur Kernkompetenz im entgrenzten Arbeitsmarkt verkommen ist: Auf Facebook bist du eine Marke, auf Insta­gram ein Werbeträger für dich selbst. Hier eine Freundschaftsanfrage, da Like als berufliche Vorsorge. «Was du siehst, die Präsentation von mir / Das hübsche Gesicht auf dem Bildschirm / Scroll einfach weiter», palavert Sänger Frobos dazu auf «Skeleton Keys». Das neue Album ist zugänglicher, dennoch alles andere als angepasst. Die Gitarren sind trocken, der Rhythmus unberechenbar. Omni-Songs klingen immerzu wie ihre Generation: Sich auf halbem Weg umentscheiden, dann doch einen melodischen Schlenker nehmen. Wie andere ihren Alltag organisieren, so komponieren Omni Songs. «Generation Maybe» nennt man die Generation der Zauderer, und nun hat sie ihren Soundtrack.