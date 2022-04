Hepatitis bei Kindern gehäuft: Ursache ist noch ein Rätsel

Gesundheit Häufung von Hepatitis-Fällen bei Kindern: Die Ursache gibt Rätsel auf In mehreren europäischen Ländern wird ein Anstieg von Hepatitis bei Kindern verzeichnet. Die wahrscheinlichste Ursache ist eine Infektion durch Adenoviren. Doch warum verlaufen die Fälle so schwer? Wanja Staubli 28.04.2022, 05.00 Uhr

Ein Kind liegt müde und krank im Bett. Bild: Nique Nager / Neue Luzerner Zeitung

Seit Anfang April häufen sich die Berichte von schweren Hepatitis-Fällen bei Kindern. Die ersten Fälle wurden aus Grossbritannien bekannt und der Weltgesundheitsorganisation WHO gemeldet. Seitdem wurden weltweit insgesamt 169 Fälle registriert, die meisten davon in Europa, einige auch in den USA und in Israel. Die Ursache dafür ist noch nicht gefunden worden.