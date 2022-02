Gary Brooker von Procol Harum gestorben

Gestorben Gary Brooker hat mit seiner Hymne «A Whiter Shade Of Pale» den «Summer of Love» definiert Der Sänger und Komponist von Procol Harum ist am vergangenen Samstag im Alter von 76 Jahren an Krebs verstorben. Im März hätte die Band in der Schweiz spielen sollen. Stefan Künzli Aktualisiert 22.02.2022, 21.26 Uhr

Der Sänger und Pianist Gary Brooker.

Gary Brooker und seine Band Procol Harum haben 1967 mit «A Whiter Shade of Pale» einen der grössten Klassiker der Rock- und Popgeschichte geschaffen. Brooker sei «ein hell leuchtendes, unersetzliches Licht in der Musikindustrie» gewesen, heisst es auf der Homepage der Band. «Garys Stimme und sein Klavier waren die einzige bestimmende Konstante in Procols 50-jähriger internationaler Konzertkarriere. Ohne irgendwelche Bühnenpossen oder andere Gimmicks war er ausnahmslos der sehenswerteste Musiker der Show,» heisst es weiter. Er war aber auch bekannt für seine Individualität, Integrität und gelegentliche dickköpfige Exzentrik.

«A Whiter Shade of Pale» hat Brooker mit Matthew Fisher geschrieben, der Text stammt von Keith Reid. Der Song erreichte die Spitze der britischen Charts zwei Wochen nach seiner Veröffentlichung, grad zum Beginn des «Summer of Love», dem Hippie-Nirvana von Sex, Drugs and Rock’n’Roll. Die Single dominierte auch die europäischen und US-Charts und verkaufte sich mehr als 10 Millionen Mal. Es wurde mehr als 1000 Mal von anderen Künstlern gecovert. Seine Eröffnungszeile «We skipped the light fandango» lösten eine Debatte über ihre Bedeutung aus. Einige glaubten, es sei die Geschichte einer zum Scheitern verurteilten sexuellen Begegnung, andere, dass es sich um einen Bericht über einen halluzinogenen Drogentrip handele. Einige glaubten sogar, es sei eine Nacherzählung von Chaucers Canterbury Tales.

Erst 2006 hat Organist Matthew Fisher per gerichtlichen Entscheid seinen Anspruch auf die Komposition durchgebracht. Brooker legte Berufung ein. 2009 wurde endgültig zugunsten von Fisher entschieden. Demnach hatte er auch Anspruch auf 40 Prozent des Urheberrechts. Brooker sagte 2014, dass einige der Inspirationen für seine Komposition von Johann Sebastian Bach stammten. «Wenn Sie das akkordische Element verfolgen, spielt es ein oder zwei Takte von Bachs Air auf einer G-Saite, bevor es abfällt. Dieser Funke war alles, was es brauchte. Ich habe Rock nicht bewusst mit Klassik kombiniert, es war einfach so, dass Bachs Musik in mir war», sagte er.

Es folgten weitere Hits wie «Homburg» und «A Salty Dog» sowie das Erfolgsalbum «Grand Hotel». Die Besetzung wechselte häufig, Brooker blieb. Die Band veröffentlichte bis zu ihrer Auflösung 1977 zehn Alben, darunter «Live with the Edmonton Symphony Orchestra». Charakteristisch waren einfallsreiche, oft an klassischer Musik orientierte Kompositionen. Daneben finden sich im Werk von Procol Harum aber auch immer wieder Songs, die stark im Blues verwurzelt sind.

Procol Harum löste sich 1977 auf und fand 1991 wieder mit Frontmann Gary Brooker zusammen. Die Band war bis zuletzt auf Tour und genoss einen formidablen Ruf. Am 8. März hätte die Band in Genf und am 9. März im Zürcher Volkshaus spielen sollen. Die Konzerte mussten wegen Brookers Krankheit aber abgesagt werden.