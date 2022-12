Fleetwood Mac-Sängerin gestorben

Würdigung Christine McVie ist tot. Mit Fleetwood Mac machte sie das Private zu grosser Kunst Mit «Don't Stop», «You Make Loving Fun» und «Little Lies» schrieb sie Klassiker der Pop-Geschichte. Jetzt ist sie nach kurzer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben. Sie war die Miss Perfect in einer turbulenten Band. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 01.12.2022, 09.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christine McVie wurde mit Fleetwood Mac 2019 Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Evan Agostini / AP

1975 bis 1980 war die erfolgreichste Zeit von Fleetwood Mac. Zur Band gehörten damals Christine McVie und ihr Mann John McVie, Mick Fleetwood, Stevie Nicks und Lindsay Buckingham. Die Sängerin trat 1970 der Band bei und forcierte massgeblich den Wandel der Band von der Bluesband zur Rock- und Popband. Als Songschreiberin schrieb sie einige der grössten Songs wie «Don’t Stop», «Little Lies» und «You Make Loving Fun». In den 1960er-Jahren feierte sie in der Band Chicken Shack erste Erfolge bevor sie zu Fleetwood Mac kam.

Jedes Bandmitglied spielte eine charakteristische Rolle: Schlagzeuger Fleetwood und John McVie steuerten den tiefen und bluesigen Groove bei, Lead-Gitarrist Buckingham war das verrückte Genie, Sängerin Nicks die charismatische Dramatikerin und Christine McVie, die am 12. Juli 1943 im englischen Greenodd als Christine Anne Perfect geboren wurde, wirkte wie ein ruhender Pol. Ihr sparsamer Gesangs- und Klavierstil schien dabei gut zu ihrem Mädchennamen zu passen: Perfect. «Ich war offenbar wie Mutter Teresa, die mit jedem abhing oder einfach versuchte, dafür zu sorgen, dass alles schön und cool und entspannt blieb», sagte Christine McVie in einem Interview des Magazins «Rolling Stone».

youtube

Persönliche Turbulenzen sind in Erfolgsalbum «Rumours» eingeflossen

Neben den McVies waren damals auch Stevie Nicks und Lindsay Buckingham ein Paar. Doch nach den Aufnahmen zu «Rumours» waren beide Beziehungen zerstört. Diese erfolgreichste Phase der Band war von schweren persönlichen Turbulenzen innerhalb der Band geprägt - und doch gelang ihnen das Kunststück, Streit und Dissonanzen untereinander 1977 in das Album zu transformieren. «Wir kamen auf den Titel Rumours (Gerüchte), weil wir über die anderen Bandmitglieder Songs schrieben, als würden wir ein Tagebuch führen», sagte Christine McVie Jahre später im «Rolling Stone».

«Don't Stop» schrieb McVie zur Trennung von ihrem Mann, «Oh Daddy» widmete sie Mick Fleetwood und «You Make Loving Fun» schrieb sie nach einer Affäre mit dem Lichttechniker. Die Songs vermitteln eine Wohlgefühl, dahinter verbargen sich aber Abgründe. Vor allem John McVie litt unter der Trennung und schlich in der Nacht zuweilen ums Haus, wo die beiden Frauen wohnten, und brüllte nach Christine.

youtube

Aus den Songs schimmern Dekadenz und Glamour

«Es war die schlimmste Zeit, aber wir schrieben die besten Songs«», sagte Stevie Nicks über diese Zeit. Dekadenz und Glamour schimmern aus den bittersüssen Songs dieser glorreichen Tage. Diese Ambivalenz macht sie attraktiv bis heute. Auf «Rumours» wurde das Private zur öffentlichen Kunst. Mit über 40 Millionen verkauften Alben gehört «Rumours» zu den zehn erfolgreichsten Alben der Popgeschichte.

Bereits 1968, noch zu Zeiten des Bandgründers Peter Green in der Gruppe, spielte McVie Keyboards auf den Album «Mr. Wonderful». Die 1967 von Green in London gegründete - und nach den Rhythmusmusikern benannte Band - wurde 1998 in die Rock and Roll Hall of Fame eingeführt.

Der Trennungssong «Don’t Stop» gewann an unverhoffter politischer Relevanz, als ihn der frühere US-Präsident Bill Clinton für seine Kampagne 1992 einsetzte. Die Band, die damals die gemeinsame Arbeit an Alben praktisch schon eingestellt hatte, fand sich später für einen Auftritt bei der Vereidigungsfeier für Clinton zusammen.

youtube

1995 entschloss sich Christine McVie, Fleetwood Mac zu verlassen, war jedoch bei der Comeback-CD und Amerika-Tour The Dance 1998 nochmal dabei. 1995 stieg sie bei Fleetwood Mac aus, spielte danach aber noch bei einigen derer Alben mit und veröffentlichte mehrere Soloplatten. Am 25. Februar 2020 gehörte sie zu den von Mick Fleetwood nach London gerufenen Musikerinnen und Musikern, die in einem Konzert die Musik von Peter Green - «Celebrate the Music of Peter Green» - feierten.

Christine McVie sich immer als Teamplayerin gesehen. «Ich wollte nie eine Solokünstlerin sein. Ich bin nicht der Typ. Ich bin zu schüchtern, habe mich immer als Bandmitglied gesehen, statt davor (als Frontfrau) zu stehen. Das hat mir nie Spass gemacht. Ich hatte Angst umzufallen, so bekam ich meine Klaviere», erzählte sie.

Sie habe nie vorgehabt, im Musikbusiness zu sein. «Eins führte zum anderen und dann war ich in einer grossen Rockband.» John McVie habe sie geliebt. «Aber er trank bis zu dem Punkt, an dem er nicht mehr zu erkennen war. Und dann täglich miteinander zu arbeiten, das wurde zuviel, besonders während der Scheidung.» Über die Zeit hätten sie eine gute Beziehung entwickelt. Nach der Jahrtausendwende hätten Mick und John aufgehört, zu trinken.

Todesursache noch ungeklärt

«Es gibt keine Worte, die unsere Traurigkeit über ihr Ableben ausdrücken», hiess es in der Erklärung der Band. «Sie war wahrhaft einmalig, besonders und talentiert über die Massen. Sie war die beste Musikerin, die man in seiner Band haben und die beste Freundin, die man in seinem Leben haben konnte.» Die Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt. In einer Erklärung ihrer Familie hiess es, sie sei «nach kurzer Krankheit friedlich im Krankenhaus verschieden», umgeben von Angehörigen. (dpa/sk)

youtube

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen