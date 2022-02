Gestorben Das waren Endo Anacondas letzten Tage Andreas Flückiger, der als Endo Anaconda die Schweizer Mundartszene prägte, ist für alle überraschend für immer eingeschlafen. Was war passiert? Stefan Künzli Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endo Anaconda auf seiner letzten Tour. Hier im Stadttheater Olten. Patrick Luethy

Alle waren überrascht, alle waren überrumpelt und geschockt vom plötzlichen Tod von Endo Anaconda. Auch oder erst recht sein nächstes Umfeld. Er lebte zuletzt hauptsächlich in seinem Heimetli im Emmental, wo noch mit Holz geheizt werden musste. Ende des letzten Jahres musste er immer wieder Husten. Er sprach von einer Rauchvergiftung oder vermutete Corona. Deshalb zog er noch im Dezember nach Olten und wohnte vorübergehend im Hotel Astoria. Geplant war, dass er in Olten eine Wohnung beziehen würde. In der Nähe seines Duo-Partners, dem Pianisten Roman Wyss und seiner Frau Annetta. Aber auch in der Nähe seiner Freundin Sonja Schnider, die in Erlinsbach wohnt.