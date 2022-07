Gesellschaft Punkto Essen, Schlafen und Geselligkeit: Die Schweiz ist ein Teil von Südeuropa Total global: Wir sind der Head of Entrecôte und essen in der «Buvette» Hummus und Tramezzini. Was ist im Sommer an unserer neuen, entspannten Identität eigentlich noch schweizerisch? Daniele Muscionico Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Madrid oder Barcelona? Nein, die Nacht zum Tag zu machen, gelingt mit etwas Vorstellungskraft auch in Zürich. Keystone

Lange mussten wir warten, jetzt sind die Schleifung der Alpen und der freie Blick aufs Mittelmeer Realität. Seit den 1970er-Jahren hat man diesen Moment ersehnt. Die «Bünzli»-Schweiz entdeckt ihr wahres Selbst, und dieses ist alles andere als bünzlig, hélas!

Tief in unserem Herzen nämlich sind wir ein Land der Seefahrerinnen. Unsere Hochseeflotte zwar, ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, besteht inzwischen nur noch aus 17 Schiffen. Und der alte Traum vom Wunderbauwerk «Transhelvetischer Kanal», das uns nicht nur mental, sondern auch real Meeranschluss garantierte, ist ausgeträumt.

Doch noch nie gab es derart vielfältige Furten und Schliche, sich auch bei uns am Meer zu wähnen. Ein purer Überlebensmechanismus, aber das ist ein anderes Thema. Im Sommer ins­zenieren wir locker-lässig-légère das südlichere Leben, sind kulinarisch Teil von Südeuropa und sozial ein Teil einer Herde von Trampeltieren, die nach kühlen Oasen lechzt. Die Schweiz sei ein Binnenland? Diesen Sommer jedenfalls nicht.

Ein Klippenspringer auf Sizilien? Nein, er heisst Leo und sucht Abkühlung im Rhein in Basel. Keystone

Dürrenmatts Gefängnis hat im Sommer geöffnet

Kein Abend ohne Gang zum Wasser, zum See, zum Fluss, zum Strandbad. Und Strände, um ihnen nicht Playa oder Beach zu sagen, gibt es bei uns wie den besagten Sand am Meer vor der Haustüre. Am Neuenburgersee, am Murtensee, am Walensee sind es sogar Strände mit Karibikqualität, man fläzt dort auf weissem Sand wie auf den Malediven. Und man geniesst Kulinarik, wie sie nur im – nun wörtlichen – Melting-Pot Schweiz zu finden ist. Was sich einmal fremd schien, schmilzt im Sommer ­zusammen.

Zu Hause am Outdoorgrill ist jeder sein eigener Head of Entrecôte. Doch in der Buvette (deutsch: Weinstube) am Basler Rhein essen wir Hummus und Tramezzini und wundern uns nicht, dass keiner über die Überfremdung der Sprache schimpft. Inzwischen finden nämlich auch wir: Italienisch und Arabisch klingen nun einfach welttauglicher als unsere Deutschschweizer Idiome.

Mit Hummus und Tramezzini laden wir uns die Welt auf den Teller. Keine Petersilie, keine Tomate oder Essig­gurke schmeckt – auch lautmalerisch – mehr nach Meer wie eben sie, Hummus und Tramezzini. Und mag das eine auch bloss ein Matsch aus verkochten Kichererbsen sein und das andere knausrig bemessenes belegtes Brot, bei dem man sogar an der Rinde spart, wir essen hier ein Stück «Tausend und eine Nacht» mit und dort den letzten Italienurlaub. Sehnsuchtssatt wird klar: Das «Gefängnis Schweiz» – was würde heute wohl Dürrenmatt zu unserem Lebensstil sagen? – ist offen.

In Griechenland, auf Malta? Nein, diese Buvette heisst «Volière» und steht auf dem Inseli in Luzern. Nadia Schäri

Verbote im öffentlichen Raum scheinen aufgehoben. Die Einladung zur Erholung von sich selbst winkt an jeder Ecke. Urlaubsresorts wachsen an Orten aus dem Boden, die man nicht für möglich gehalten hat. Die Strassenkreuzung kann ein Campingplatz sein, ein Parkplatz mitten in der Stadt ist das Durchgangslager für Menschen, die von den Schweizerischen Bundesbahnen enttäuscht, weil zu spät oder gar nicht abgeholt, wurden. Vor der Hitze sind alle gleich, schwitzende, triefende Wesen. Solidarität ist jetzt nur ein anderes Wort für Mitgefühl.

Die Stadt ist Kontaktbörse und Küchenzeile

«Essen im Freien verboten!» und «Rasen betreten verboten!», wer erinnert sich noch. Die Blockwartmentalität der berüchtigten Hauswarte mit Schweizer Armeeerfahrung, die damals Jugendliche an den Ohren von einem Grünstreifen schleiften – undenkbar. Sowieso: Wer bei dieser Hitze noch aufrecht steht, statt um, am oder auf dem Wasser Abkühlung zu suchen oder auf Grünflächen Kontakt mit der Basis herzustellen, dem ist nicht mehr zu helfen. Er hat übersehen, dass ihn die einst übel beleumundete «Mediterranisierung» längst eingeholt hat.

Wenn auf Capri die rote ­Sonne...? Nein, diese Stimmung findet sich im Juli auf dem Genfersee bei Villeneuve. Keystone

«Mediterranisierung» als Begriff wurde im letzten Jahrhundert zum ersten Mal heiss debattiert. Die Politik rief Arbeitskräfte, doch es kamen Menschen (Max Frisch), und diese brachten nicht nur ihren Arbeitswillen mit, sondern auch ihre Kultur: Lockerheit, Lebenslust, launiges Beisammenstehen, öffentlich. «Mediterranisierung» – so ­verstanden war die Angst vor der Zuwanderung und vor dem Verlust des Schweizerischen an der Schweiz.

Dass fünfzig Jahre später, der Hitze geschuldet, auch hierzulande südliche Sitten herrschen, darf uns zu denken geben. Aber was genau? Es ist zum Denken schlicht zu heiss.

