Dodo und Stern spannen zusammen und schaffen eine neue Welt

Schweizer Mundart Pop Dodo und Adrian Stern wollen gemeinsam eine neue Welt erschaffen Die beiden Schweizer Musiker Dodo und Adrian Stern spannen zusammen und packen ihre Botschaften in den Song «Neui Welt». Stefan Künzli Jetzt kommentieren 17.08.2022, 16.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Optimisten Adrian Stern und Dodo am Waldrand in Baden.

«D Wält isch am Arsch, wel sie wird regiert vo Ärsch», singen die Schweizer Sänger und Liedermacher Dodo und Adrian Stern in ihrem ersten gemeinsamen Song «Neui Welt» und verbreiten doch eine Botschaft der Hoffnung und des Optimismus. Sie sind überzeugt, dass die Menschheit das Zeug hat, eine neue Welt zu kreieren. Mit Eigenschaften, die alle in sich tragen: Liebe, Frieden, Ehrlichkeit, Respekt und Gerechtigkeit. Wir treffen uns am Wohnort von Stern in Baden, unmittelbar am Waldrand, zu einem Gespräch der Hoffnung.

Kollaborationen sind im Trend. Ist das der Anfang eines dauerhaften Duo-Projekts wie Blay (Bligg und Marc Sway) oder die Büetzer­buebe Trauffer und Gölä?

Dodo: Ich mag Kollaborationen. Ein Werk teilen, das entspricht meinem Verständnis von Musik machen. Wir haben in der TV-Sendung «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» auf 3+ gemerkt, dass wir ähnlich denken. Hier ging es aber einfach um den einen Song. Hier sind zwei, die Musik lieben und die gleiche Botschaft haben.

Sie haben sich hier schätzen gelernt. «Sing meinen Song» 2021 - Seven, Beatrice Egli, Dodo, Jaël, Adrian Stern, Ta'Shan, Kung Zvg / Aargauer Zeitung

Adrian Stern: Wir spannen nicht zusammen, um im Hallenstadion oder im Letzigrund zu spielen. Ich könnte mir aber vorstellen, an einem Anlass oder im Rahmen eines Festivals zu spielen, das sich dem Thema «Neui Welt» widmet. Oder im Rahmen eines Friedensfestivals oder Wohltätigkeitskonzerts wie «Live Aid». Es ist ja schon erstaunlich, dass es bisher nichts in diese Richtung gegeben hat. Wir wären dabei.

Das neue Lied hat einen Moll- und einen Dur-Teil. Wer ist von euch Moll, wer ist Dur? Oder anders gefragt: Wer ist der Melancholische und Traurige und wer der Optimist?

Stern: Dodo ist vielleicht der Extrovertiertere, der Zupackendere von uns beiden, aber eigentlich haben wir beide eine nachdenkliche Seite. Gleichzeitig sind wir beide Optimisten. Wir tragen diese Hoffnung in uns, dass es am Schluss doch noch gut kommt.

Reden wir über den Song «Neui Welt» und seine Botschaft von Liebe, Frieden, Ehrlichkeit, Respekt und Gerechtigkeit. Was hat Sie zu diesem Song bewogen?

Dodo: Der Song ist unser Beitrag zur aktuellen Weltlage. Es geht im Song darum, wie wir miteinander und mit der Welt umgehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir im direkten Austausch miteinander eine bessere, eine neue Welt schaffen können. Es ist einfach, das Schlechte zu beklagen. Besser ist, das Gute im Schlechten zu betonen. Nur so können wir den Funken Hoffnung am Leben erhalten.

Die beiden Musiker Dodo (mit Hut) und Adrian Stern in einem Baumhaus. Fotografiert am 16. August 2022 im Wald in Baden. Sandra Ardizzone / KUL

Wenn Sie König dieser Welt wären, was wäre der erste konkrete Befehl?

Dodo: Ich würde zuerst mal meine Krone ablegen und sie mit allen Menschen teilen: Wir alle sind Könige und Königinnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir die Macht und Kraft verteilen sollten.

Stern: Ich beschäftige mich stark mit dem Wachstumswahn. Ich wünschte mir eine Welt, die sich bewusst ist, dass sie endlich ist und nicht unendlich wachsen kann. Meine erste Amtshandlung würde deshalb den Fokus vom maximalen Wachstum der Wirtschaft zum Gemeinwohl verschieben. Ich glaube, es war Gandhi, der sagte: Der einzige Ort, wo der Mensch endlos wachsen kann, ist im Geist. Dem versuche ich nachzuleben.

Geht es in eurer neuen Welt auch um Verzicht und Enthaltsamkeit?

Stern: Ja, Verzicht, teilen, reparieren statt wegwerfen. Was kann ich, was kann jeder Einzelne zum Wohl von allen beitragen. Es geht um die kleinen Dinge im Leben, die in ihrer Summe vieles bewirken können. Wachstum hat uns vorwärtsgebracht und unseren Wohlstand ermöglicht. Heute, wo die Grenzen des Wachstums erreicht sind, geht es darum zu erkennen, dass heute der Verzicht ein Gewinn ist. Dass der Überfluss von uns Privilegierten das Schöne verdeckt. Doch dazu müsste man sein Leben verändern, aber das fällt Vielen schwer. Viele Leute haben Angst vor Veränderungen.

Dodo: Mir geht es um das Zusammenleben der Menschen. Wie können wir als Gesellschaft einen Weg schaffen, die das Gute bewahrt und gleichzeitig einen Schritt vorwärts bedeutet? Klar ist, dass wir das nur zusammen erreichen. Wenn wir begreifen, dass wir eine Familie sind und aufeinander angewiesen sind.

Mir scheint, es läuft aber in eine völlig gegenteilige Richtung. Die Spaltung der Gesellschaft war doch noch nie so gross.

Dodo: Der Optimist in mir sagt, dass es genau umgekehrt ist. In früheren Jahrhunderten fehlte uns das heutige Know-how. Heute ist ein grosses Bewusstsein vorhanden, wie wir es zusammen besser machen könnten. Im Weg steht uns aber eine Wirtschaft, die nur auf Gewinnmaximierung aus ist. Ich bin aber überzeugt, dass wir das Energieproblem lösen können, ohne unsere Ressourcen zu zerstören. Ich glaube an die Kraft und die Intelligenz der vereinigten Menschheit. Und ich bin überzeugt, dass inneres Wachstum zu einer positiven Veränderung führen wird.

Wie wollen Sie den «Ärschen» dieser Welt, den Putins & Co. begegnen, wie wollen Sie sie zur Vernunft bringen?

Stern: Ich fände es falsch, wenn wir uns auf unsere Neutralität berufen würden. Ich erwarte in dieser Situation von unserem Land eine klare Haltung. Selbst dann, wenn es etwas wehtun würde. Auch hier geht es darum, auf etwas zu verzichten, um etwas Höheres zu erreichen. Dodo: Ich bin Musiker, nicht Politiker. Als Musiker habe ich nur meine Melodien und meine Worte. Ich versuche, mit Musik und dem Aufruf von Liebe, Frieden, Ehrlichkeit, Respekt und Gerechtigkeit, die Herzen zu erreichen. Und so würde ich auch Putin begegnen. Ich bin in dieser Sache alles andere als neutral, ich verurteile seinen Aggressionskrieg, aber ich würde ihm unsere Botschaft übermitteln und ihn als Teil der Menschenfamilie umarmen. Ich glaube an die Kraft meiner Musik und meiner Gedanken.

Ihr plädiert auch für Respekt und Gerechtigkeit. «De Name vor Mame isch Gerächtigkeit», singen Sie. Was ist denn Gerechtigkeit für die Ukraine und seine Menschen?

Stern: Gerechtigkeit bedeutet, dass sich die Ukraine selbstbestimmt als Land behaupten kann. Dass die Völkergemeinschaft sich weiterhin solidarisch erklärt, das Land unterstützt und den Menschen hilft. Grosse, komplexe Themen können auch blockieren. Was kann der Einzelne schon zum Weltfrieden beitragen? Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne durch seine Lebenshaltung etwas bewirken kann. Zum Beispiel in der Familie, in der Beziehung oder seinem sozialen Umfeld. Hier kann man den Samen sähen für die grosse Welt.

Dodo: Ich will für etwas stehen, nicht gegen etwas. Was können wir gut tun, was können wir vorleben, wie können wir uns gegenseitig stärken.

Dodo feat. Adrian Stern: Neui Welt. Erscheint am 19. August. Live: 17. September, Bye Bye Show, Hafen Basel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen