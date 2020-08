Geheime Welten: Ein neuer Film schaut erstmals hinter die Kulissen der Ostschweizer Geistheiler Thomas Karrers Film «Zwischenwelten» über die Praktiken von Gebets- und Geistheilern startet heute in fast vierzig Schweizer Kinos. Der Regisseur aus dem appenzellischen Trogen sagt: «Sicher haben die Heilerinnen und Heiler mich auch getestet, ob es für sie mit diesem Film passt.» Martin Preisser 20.08.2020, 05.00 Uhr

Der Appenzeller Filmemacher Thomas Karrer hat mit Geistheilung am eigenen Leib positive Erfahrungen gemacht. Bild: Benjamin Manser

Thomas Karrer lebt im Palais Bleu in Trogen, einem ehemaligen Spital. Seine Filme schneidet er im einstigen Operationssaal. Seit sechs Jahren arbeitet er an seinem ersten Kinofilm «Zwischenwelten», in dem es auch um Krankheit, vor allem aber um Gesundheit geht. Gesundheit, die Menschen bei Gebets- und Geistheilern suchen. In der ganzen Ostschweiz, speziell aber im Appenzellerland. Thomas Karrer sagt:

«Im Innerrhodischen gibt es mehr Gebetsheiler als Hausärzte.»

Mit seinem Dokumentarfilm, der heute in fast 40 Schweizer Kinos anläuft, ist er in eine Welt eingedrungen, die immer noch das Tageslicht scheut. Karrer hat selbst Erfahrung mit geistigem Heilen gemacht. Eine chronische Erkrankung ist er einst losgeworden. Und auch seine Wohnung im Palais Bleu hat er von schlechten Energien reinigen lassen. «Mein Film über das geistige Heilen will auch einen Widerspruch aufheben helfen, den zwischen moderner Wissenschaft und Aberglauben.» Karrer versteht sich als Regisseur in diesem Sinne durchaus als «Anwalt der geistigen Welt».

Der Film zeigt ein hintergründiges Stück Ostschweizer Heilkultur

Mit «Zwischenwelten» ist ihm ein berührender Dokumentarfilm gelungen. Er wirkt nicht esoterisch, aber ruhig fliessend, fast ein wenig meditativ. Wenn Karrer acht verschiedenen Heilerinnen und Heilern aus der Ostschweiz bei ihrer Arbeit über die Schulter schaut, spürt man deutlich seinen respektvollen Zugang zu einer geheimnisvollen mystischen Welt.

«Zwischenwelten» ist kein Heimatfilm, der Klischees über die Ostschweiz, das Appenzellerland und seine Menschen transportiert. Im Gegenteil: Es ist ein Film, der in ein hintergründiges Stück Ostschweizer Heilkultur entführt. Subtil, feinsinnig, still. Thomas Karrer fasst es so zusammen.

«Das Wesentliche bleibt für die Kamera unsichtbar. Es ist ein Film über etwas, was man nicht sieht.»

Da sieht man eine Heilerin in ihrer Pyramide behandeln, oder einen Heiler, dessen Pendel würfelförmig ist, mit selbstgemalten Heilmandalas drauf. Oder die Heilerin, die nur arbeitet, wenn sie ganz konkret nach etwas gefragt wird. Oder den Aura-Chirurgen, der mit chirurgischen Instrumenten arbeitet, etwa in der Aura einen Wirbel richtet oder mit einem Instrument auf eine anatomische Abbildung drückt und dabei testet, wo es der Patientin wehtut.

Geistige Heilung ist ein Rätsel, auch für die Heilerinnen und Heiler selbst. «Wo wir dazwischen sind, wissen wir selbst nicht», sagt ein Heiler in «Zwischenwelten». Geistiges Heilen findet in einer Welt statt, die weit weg ist von allem, was uns gesichert erscheint. Dass es beispielsweise im Ausserrhodischen so frank und frei betrieben werden darf, liegt auch an dem sehr liberalen Gesundheitsgesetz des Halbkantons.

Der Regisseur geht an das Thema behutsam heran

Thomas Karrer ist für seinen Film – für ihn «ein Experiment mit offenem Ausgang» – allein und ohne Team zu den Heilerinnen und Heilern gegangen. Da musste viel Vertrauensarbeit vorausgehen. Das merkt man dem Film an. Er geht behutsam an die Geheimnisse, an Unbeschreibbares und eigentlich Unfilmbares, an die Rätsel von Wandel heran, lässt Raum zum Nachspüren. Und Karrer sagt auch: «Ich glaube, die Heilerinnen und Heiler haben mich sicher getestet, ob es für sie mit dem Film passt.»

«Zwischenwelten» dokumentiert nicht marktschreierisch irgendwelche Exotik, sondern erzählt die Geschichten von Heilung unaufgeregt. Karrer sieht bei Heilern Parallelen zu Künstlern: Forschen sei das Verbindende, wie auch das Wagnis, Überraschendes zuzulassen. Ficht Tanner, als Kontrabassist einer der Musiker des extra für diesen Film improvisierend entstandenen Soundtracks, sagt, der Film habe auf ihn wie ein Medikament gewirkt. Jedenfalls trägt die Musik (auch mit Noldi Alder) die Bilder emotional.

Naturbilder untermalen das Geheimnis des Heilens

Und dieser heilsame Moment, den man als Zuschauer spürt, resultiert auch aus den wunderschönen Naturbildern, die Thomas Karrer als eigenständige Intermezzi zwischen den Begegnungen mit den Heilenden eingebaut hat. Eis, Blattstrukturen, Äste, Wasser, Flechten, Tropfen: Das Geheimnis Natur bildet einen Kommentar zum Geheimnis geistigen Heilens, mit seinen Prozessen, die heute in der modernen Quantenphysik bisweilen interessante Entsprechungen aufweisen.

«Der Film hat auch etwas mit mir als Filmendem gemacht», sagt der Regisseur. Nicht zuletzt regt Karrer mit seinen so noch nie gezeigten Einsichten in eine verborgene Welt auch zum Nachdenken über die Eigenverantwortung jedes Einzeln für seine Gesundheit an. So wirken Karrers porträtierte Heilerinnen und Heiler nie wie selbst ernannte Gurus, sondern wie demütige Menschen. Sie können das Geheimnis stehen lassen, dass sie, wie immer geartet, nur ein Werkzeug, ein Durchgangskanal sind.

Filmstart: Heute, 17.30 und 20 Uhr, Kinok St.Gallen (mit dem Regisseur); Weitere Premieren heute in den Programmkinos in Frauenfeld, Herisau, Wattwil, Weinfelden und Wil; www.zwischenwelten-film.ch