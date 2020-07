«Geburtsei» aus Lehm, Nabelschnurscheren und Gebärhocker: Die Ausstellung des Frauenmuseums Hittisau über Geburtskultur ist ein Ereignis für die ganze Familie

Das preisgekrönte Vorarlberger Museum schenkt sich zu seinem 20. Geburtstag ein vielschichtige Schau. Darin sind Schöpfungsmythen, Mutterkult und traditionelles Hebammenwissen ebenso Thema wie Sexualität, Reproduktionsmedizin und Leihmutterschaft.

Brigitte Schmid-Gugler 28.07.2020, 05.00 Uhr

Der «Raum für Geburt und Sinne» ist der Höhepunkt der Jubiläumsausstellung «Geburtskultur. Vom Gebären und Geborenwerden» im Frauenmuseum Hittisau.

Angela Lamprecht

Auf die Welt kommen. Auf die Welt gebracht werden. Ein Umstand am Beginn allen Seins. Und so passend für das Frauenmuseum! Das aus Holz und viel Glas gestaltete Gebäude im Zentrum des Vorarlberger Dorfes Hittisau hat sich in den 20 Jahren seines Bestehens zu einem Begegnungs- und Experimentierzentrum der besonderen Art entwickelt. Keine schläfrig wirkenden Räumlichkeiten. Keine still vorbeihuschenden Besucherinnen und Besucher.

Eine offene breite Treppe führt in den eigentlichen Ausstellungsraum im Obergeschoss. Luftige Setzungen, erdacht und umgesetzt von generationenübergreifender Frauenpower. Das Kuratorinnenteam um die Museumsleiterin Stefania Pitscheider Soraperra hat weit ausgeholt und geschafft, dass die Jubiläumsausstellung zu einem Ereignis wird – eines nicht nur für die gebärende Frau, sondern für die ganze Familie, Männer mitgemeint.

Ein Stübchen im Freien

Das Innere des «Raums für Geburt und Sinne» strahlt Geborgenheit und Sanftheit aus.

Angela Lamprecht

In unmittelbarer Nähe des Museums, draussen auf der Wiese, umgeben von einem speziell angelegten Heilkräutergärtchen, steht der «Raum für Geburt und Sinne». Das aus Lehm, Kalk und rot gebeizten Schindeln erbaute «Geburtsei» ist ein Werk der Architektin und angehenden Hebamme Anka Dür. Sie ist Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft «Geburtskultur a-z», die sich für eine ganzheitliche und gesundheitsfördernde Geburtskultur in Vorarlberg einsetzt.

Gemeinsam mit der Architektin und Lehmbauerin Anna Heringer erschuf sie einen Ort, wie man ihn sich fürs Gebären, Geborenwerden schöner kaum ausdenken könnte. Der Rundbau wirkt warm, strahlt Geborgenheit und Sanftheit aus. Eintreten ist erlaubt, sich hinlegen ist erlaubt. Man möchte bleiben in dieser freundlichen Kuhle.

Die Ausstellunng «Geburtskultur. Vom Gebären und Geborenwerden» erlaubt künstlerisch-sinnliche Erlebnisse.

Angela Lamprecht

Historische Nabelschnurscheren.

Angela Lamprecht

Auch im Museum selbst hat man die Freiheit, an einem beliebigen Ort zu verweilen und die Ausstellung als ein Kreislauf von Lebenskultur zu begehen. Der weitläufige Raum besteht aus vielerlei nicht linear gesetzten «Kammerspielen». So unterschiedlich wie die Rahmenbedingungen einer Geburt, des Gebärens sind, so vielschichtig werden sie hier verhandelt. Es geht – teilweise mit audiovisuellen Mitteln – um Rituale, Schöpfungsmythen und Mutterkult, um traditionelles Hebammenwissen. Eingeflochten sind Sexualität, Reproduktionsmedizin, Leihmutterschaft. Teilweise darf man schmunzeln über Leihgaben wie etwa aus dem Arsenal des historischen Instrumentariums.

Geburtshocker. Angela Lamprecht

Dann wieder wird man nachdenklich: Gebären und Geborenwerden bergen immer auch das Sterben in sich. Zeitgenössische Installationen und Bilder – darunter eine Textilarbeit der Ostschweizerin Nesa Gschwend – führen das Thema weiter in eine künstlerisch-sinnliche Wahrnehmung. Zusammen mit der mitverantwortlichen Theaterregisseurin Brigitta Soraperra und der Designerin Sabrina Summer ist es dem Kuratorinnenteam gelungen, ohne jegliche kopflastige Schwere den Bogen vom räumlich engen Tal in die weite Welt zu spannen.

Mit wichtigem Preis ausgezeichnet

Im Frauenmuseum hat es seit der Eröffnung 40 Ausstellungen gegeben zu frauenrelevanten Themen aus allen Bereichen der Kultur- und Kunstgeschichte. Jede Intervention eröffnete neue, unverbrauchte und ungewöhnliche Aspekte, weitete den Blick in die Welt, ohne den Fokus auf die ländlich-bäuerliche Umgebung des Ortes aussen vor zu lassen. Erinnert sind etwa die Ausstellungen «Ich, am Gipfel. Eine Frauenalpingeschichte», oder «Gestickte Moral. Spruchtücher zwischen Tradition, Rollenzuschreibung und Illusion». Vor drei Jahren erhielt das Haus mit dem Österreichischen Museumspreis die höchste staatliche Auszeichnung. Wohlverdient!

Frauenmuseum Hittisau, bis April 2021; www.frauenmuseum.at