WM in Katar ist unter allen Gesichtspunkten eine Schande

Fussball-WM Die WM in Katar ist eine Schande – mit reiner Symbolpolitik wird sich gar nichts ändern Wer sich an der WM in Katar beteiligt, sollte zumindest ehrlich dazu stehen. Einzelne Protestaktionen überdecken nur ein schlechtes Gewissen und sind völlig risiko- und wirkungslos. Tobias Sedlmaier Jetzt kommentieren 26.10.2022, 12.08 Uhr

Auf den Baustellen in Katar sind viele Arbeiter ums Leben gekommen: Mitglieder der Gewerkschaft UNIA demonstrierten schon im im Oktober 2013 vor dem Hauptsitz des Weltfussballverbandes FIFA in Zürich. Darko Bandic / AP

In einem Monat startet die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Es ist eine Endrunde, die bereits vor dem Anpfiff der ersten Partie zu den hässlichsten Kapiteln der Fussballgeschichte zählt. Nicht alleine, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenso gekauft war wie die WM in Deutschland 2006, das dürfte bei der Fifa inzwischen eher Regel als Ausnahme sein. Sondern, weil sie um den Preis Tausender Menschenleben ausgespielt wird.

Das Ausmass der Ausbeutung von migrantischen Arbeitskräften und die vielfältigen Menschenrechtsverletzungen wurden so ausführlich von Amnesty International dokumentiert wie nur möglich. Wer den Anstrengungen der Organisation nicht traut, kommt damit allerdings kaum weiter. Das Emirat selbst veröffentlicht keine genauen Statistiken, die den etwaigen Zusammenhang zwischen den zahlreichen Todesfällen und dem Bau der Spielstätten erhellen würden.

Dass es in Katar mit Transparenz nicht weit her ist, kann man aktuell auch daran sehen, dass das Land laut «Guardian» bereits im Vorfeld der WM die Pressefreiheit einschränkt. Film- und Fernsehteams sollen eine Liste mit strikten Auflagen für ihre Drehgenehmigung unterschreiben. Das letzte Wort ist in dieser Angelegenheit zwar noch nicht gesprochen. Aber dass die Sender ihrer selbstauferlegten Chronistenpflicht nachkommen und über die Zustände im Land, die Diskriminierungen gegen Frauen oder Homosexuelle frei berichten können, ist stark zu bezweifeln.

Ob ein halbwegs reibungsloser Ablauf des Turniers für alle, die sich das überteuerte, vollkommen unökologische Vergnügen vor Ort nicht entgehen lassen wollen, garantiert werden kann, steht ebenfalls in den Wüstensternen. Bei einem ersten Test Mitte September ging das Trinkwasser im Lusail-Stadium, dem Ort des Finals, aus. Die Infrastruktur war mit dem Publikumsandrang überlastet. Wundern braucht sich niemand, sollten Spieler wie Publikum reihenweise kollabieren, in einem Staat, der primär durch Zwang organisiert ist.

Die vollmundigen Reformversprechen, mit denen die Fifa und die Befürworter der WM im Emirat argumentieren, harren in der Praxis vielfach ihrer Erfüllung. Der Trickle-down-Effekt ist schon in der Wirtschaft ein fragwürdiges Konzept. Erst recht kann man nicht erwarten, dass sich durch das Ausrichten eines Luxus-Events etwas an der Situation der Armen oder Unterdrückten ändern würde. Lag man nicht bereits mit der Hoffnung, ein diktatorisches System durch sportliche Grossereignisse sanft demokratisieren zu können, in jüngster Zeit mit Russland fatal daneben?

Die Schande von Katar hat dazu geführt, dass die Vorfreude bei vielen Menschen äusserst gedämpft ist. Wer glaubt ernsthaft, die Fans auf der Nordhalbkugel würden – ausgerechnet in diesen ohnehin düsteren Krisenzeiten – ekstatisch mitfeiern, wenn statt Public Viewing und Fanmeile ein Gedränge am Weihnachtsmarkt und Minusgrade angesagt sind? Laut Radio SRF hat bisher noch keine grosse Schweizer Stadt ein Gesuch für ein Public Viewing eingereicht. Auch aus Deutschland und Frankreich kommt eine Welle öffentlicher Ablehnung. Gut so!

Wer sich als freiheitlich eingestellter Schweizer mit dem Begriff «Boykott» schwer tut, kann die WM einfach privat, sagen wir: ignorieren. Sportnachrichten wegschalten, Fussball-App deaktivieren oder diejenigen Beizen öfter frequentieren, in denen die Spiele nicht übertragen werden. Für die beteiligten Spieler kommt eine Verweigerung nun natürlich zu spät, sie ist bei den meisten auch nicht gewollt. Das ist verständlich, es ist ihr Beruf, Ball rund muss in Tor eckig.

Wirklich peinlich und ärgerlich ist allerdings das ewige Rumdrucksen beim Thema. Kaum ein Spieler, der es nicht zerknirscht bedauert, in Katar demnächst antreten zu müssen – obwohl im Gegensatz zum Verein niemand vertraglich einer Nationalmanschaft verpflichtet wäre. Uli Hoeness war wenigstens konsequent, als er letzte Woche nach der Mitgliederversammlung des FC Bayern, an der das Katar-Sponsoring inzwischen trauriger Running Gag ist, polterte: «Wir sind nicht Amnesty International!»

Doch andere Akteure glauben, sie könnten sich aus der Angelegenheit herauswinden, indem sie unangebrachte politische Botschaften in homöopathischen Dosen verteilen. Anstatt zuzugeben, dass es schlicht wie üblich um Geld und Ruhm geht. So haben die Dänen zur WM medienwirksam ein eigenes Trikot kreiert, komplett in Schwarz. Ob das Leibchen, das lediglich das Ausweichtrikot ist, überhaupt einmal auf dem Platz zum Einsatz kommen wird, ist nicht gewiss. Hauptsächlich wird «Danish Dynamite» in ihren Farben, rot und weiss, auflaufen. Das Trauertrikot hat sich dennoch prächtig bei den Fans verkauft. So weh kann der Protest gar nicht tun, dass er nicht ordentlich die Kasse klingeln liesse.

Ebenso fragwürdig ist das permanente Auftreten mit Regenbogenbinde am Ärmel. Wo bei Homosexualität die Todesstrafe droht wie in Katar, braucht man sein schlechtes Gewissen nicht mit einem Stück Stoff beruhigen, wenn man dort aufläuft. Und grundsätzlich auch nicht als Vertreter einer Sportart, in der sich mit Jake Daniels gegenwärtig nur ein einziger aktiver Spieler geoutet hat und eine Fussballikone wie Philipp Lahm vor den Folgen eines Coming Outs sogar warnt.

Wo ist der Mumm, den Oliver Kahn einst mit einem legendären Spruch («Eier, wir brauchen Eier!») auf dem Feld eingefordert hatte? Symbolische Gesten sind völlig wirkungslos, solange man das Gegenteil von dem unterstützt, was man fordert. Es bleibt ein reizvolles Gedankenspiel, sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn auch nur drei oder vier grosse Fussballnationen wie Frankreich, Brasilien, England oder Spanien kollektiv Katar fern geblieben wären.

Ein solches Szenario war freilich undenkbar, die Spieler und die Verbände hätten zu viel zu verlieren. Aber ohne den Hauch eines Risikos kann man das Lippenbekenntnis zu den Menschenrechten ganz bleiben lassen. Treffender als Stefan Zweig in Maria Schraders Film «Vor der Morgenröte» kann man es nicht ausdrücken: Als sich der Schriftsteller im brasilianischen Exil weigert, die Zustände in Nazi-Deutschland zu kritisieren, schlägt ihm Unverständnis entgegen. Worauf Zweig erwidert: «Jede Widerstandsgeste, die kein Risiko in sich birgt und keine Wirkung zeigt, ist nichts als geltungssüchtig.»

