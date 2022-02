Weshalb Büne Huber beinahe zum Hubgablerstapler wurde

MTV Unplugged Ritterschlag für Patent Ochsner. Und wieso Büne Huber beinahe zum Hubgablerstapler wurde Der Sänger und Frontmann über das Ochsner-Konzert bei «MTV Unplugged», seinen baldigen 60. Geburtstag und seine Beziehung zum verstorbenen Endo Anaconda. Interview: Stefan Künzli Jetzt kommentieren 08.02.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patent Ochsner MTV Unplugged im Oktober im Casino Bern. Büne Huber mit dem Unplugged-Chor Daniela Sarda, Andreas Schärer und Heidi Happy.

Patent Ochsner ist die erste Schweizer Band, die für die legendäre Konzertreihe MTV Unplugged angefragt wurde und aufnehmen konnte. Wie kam der Deal zu Stande?

Büne Huber: Wir wurden im Sommer 2020 von MTV Deutschland angefragt. Aus der Schweiz waren noch andere Bands im Rennen. Namen wurden nie genannt, aber wir waren sicher die einzigen Idioten, die nicht mal geschnallt hatten, was das bedeutet. Wegen anderen Verpflichtungen hatten wir zunächst gezögert. Erst externe Reaktionen haben uns die Augen geöffnet. Es ist die grösste, intensivste und herausforderndste Kiste, die wir je gemacht hatten. Teilweise waren bis zu 75 Leute involviert.

Büne Huber und Heidi Happy.

MTV war in den 1980er- und 1990er-Jahren stark, hat die Popmusik visualisiert und damit entscheidend verändert. Doch ist das heutige MTV nicht von gestern?

MTV als Fernseh- und Musiksender hat seit seinen Anfängen unglaublich an Relevanz verloren. Das stimmt. Aber das Label «MTV Unplugged» überhaupt nicht. Das funktioniert nach wie vor prächtig. Wenn in der Schweiz oder in Deutschland eine Band ein Livealbum macht, erreicht es nie die Verkaufszahlen eines Studioalbums. Der Umsatz ist rund ein Viertel kleiner. Aber wenn das Label «MTV Unplugged» draufsteht, erreichen die Alben Rekordumsätze. Die MTV-Alben waren in Deutschland die erfolgreichsten Alben der letzten Jahre. Für uns ist das ein Ritterschlag.

War SRF von Anfang an involviert?

Nein, das Schweizer Fernsehen kam erst später dazu. Jetzt wird ein einstündiger Konzertfilm gezeigt und später noch eine Dokumentation über die Entstehung und Umsetzung des MTV-Abenteuers.

Wie ist denn die MTV-Hausordnung?

Du musst Gäste einladen und neue Songs präsentieren. Auf deine Hits darfst du aber auch nicht verzichten. Es soll ein Hitprogramm sein. «Bälpmoos», «W. Nuss», «Scharlachrot» und «Für immer uf di» mussten wir also spielen. Die Definition von «unplugged» ist dagegen verhandelbar. Wir durften zum Beispiel eine Hammond-Orgel benutzen. Der Reiz von «MTV Unplugged» ist aber, dass sie dir die Möglichkeit geben, altes Material neu zu definieren und neu einzukleiden, ohne den Kern der Songs zu verraten.

Wie ist die Auswahl der Gäste zu Stande gekommen?

MTV hat klingende, international grosse Namen wie Patty Smith und Nick Cave vorgeschlagen. Auf meiner Wunschliste standen zum Beispiel auch Sven Regener und Stephan Eicher. Beide hätten wunderbar gepasst. Aus terminlichen Gründen hat das nicht geklappt. Mit allen Gästen teile ich eine gemeinsame Geschichte.

Die Sängerinnen Daniela Sarda und Heidi Happy und der Sänger Andreas Schärer sind aber mehr als Gäste?

Ja. Wie Sophie Hunger, der Cantautore Mimmo Locasciulli und Olombelo Ricky aus Madagaskar waren sie zunächst als normale Gäste vorgesehen. Die Zusammenarbeit mit ihnen entwickelte sich aber so fruchtbar und inspirierend, dass wir sie als Chor in die Band integrierten. Wir waren somit in der Luxussituation, dass wir mit insgesamt neun Sängern arbeiten konnten. Das eröffnete uns ein Klang- und Farbspektrum wie wir es noch nie hatten. Wir haben deshalb beschlossen, das Gewicht auf den Gesang zu legen.

Welche Songs oder Momente haben Sie selbst am meisten berührt?

Mit «Für immer uf di» und «Jänner» haben wir die Hommagen an meine Mutter und meinen Vater gleich hintereinander programmiert. Das hat mich mächtig durchgeschüttelt. Dann aber auch die Duette mit Daniela Sarda und Heidi Happy. «Durscht u Hunger» hat mich in den Proben emotional so aufgewühlt, dass ich immer Tränen in den Augen hatte. Unsere Herausforderung war, auf der Bühne eine peinliche Situation zu verhindern.

Am 27. Februar werden Sie 60 Jahre alt. Was löst das bei Ihnen aus?

Im Gegensatz zu 40 und 50 macht mir das weniger zu schaffen. Okay, ich merke mein fortgeschrittenes Alter am Morgen beim Aufstehen. Hier schmerzt es, dort knackst es. Da gibt es nichts mehr schön zu reden. Aber der Punkt ist: Ich habe eine fünfjährige Tochter und einen sechsjährigen Sohn. Sie lassen mir gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Ich habe mich in meinem Alter noch mal für Kinder entschieden. Es gibt kein Entrinnen, kein Gejammer. Ich muss einfach machen, was ich machen muss. Aber es stimmt schon: das Alter hinterlässt Spuren. Und ich habe nicht besonders zurückhaltend gelebt.

Und wie war es während Corona? Ich habe sicher mehr Wein getrunken als sonst.

Ich massiv mehr. Ich habe es genossen, mit meinem Schatz ein tägliches Tröschterli zu trinken. Mit der Zeit wäre eine Hubstaplerprüfung angesagt gewesen, um die Berge an Altglas zu entsorgen. Es ging bis zum Punkt, wo ich mir sagte: Büne, jetzt hast du ein Alkoholproblem. Meine monatliche Abstinenz habe ich deshalb verlängert und habe dann erleichtert festgestellt, dass ich absolut kein Problem habe, einen Monat dicht zu machen.

Der letzte Woche verstorbene Endo Anaconda hinterlässt in der Schweizer Musikszene eine grosse Lücke. Wie war Ihr Verhältnis?

Ja, sein Tod hat mich sehr getroffen und betroffen gemacht. Er war ein ganz Grosser und was die Schweizer Öffentlichkeit nicht weiss: Endo und ich waren familiär verbunden. Er hat lange bei BETAX Behinderten-Taxi gefahren und dabei auch meinen Vater transportiert. Wir haben uns in diesem Zusammenhang kennen gelernt, lange bevor wir beide in der Musik für Furore sorgten. Dazu hatten wir Mitte der 2000er-Jahre unsere Ateliers gleich nebeneinander und am Schluss hat er mit Stiller Has bei mir im Keller geprobt. Wir waren immer irgendwie verbunden, während Corona haben wir uns aber etwas aus den Augen verloren.

Sie haben sicher eine Anekdote?

Ja, eine sehr schöne sogar. Als er einmal am Schreiben einer Kolumne war, kam er zu mir rüber und fragte: «Ich komme grad nicht weiter, hast du was zu trinken?» Ich hatte nur noch eine Flasche Whiskey. Er setzte sich, begann zu trinken und zu reden. Er redete sich in einen Fluss, redete und redete. Wenn ich mal etwas fragte, antwortete er nicht. Null Reaktion. Die Kommunikation war total einseitig. Er trank und schwadronierte sich in einen Rausch, in eine wilde Welt. Er war der Sender, ich der Empfänger. Für seine Kolumne brauchte er einfach ein Publikum, dann klappte es. Nach einer Stunde Wortschwall stand die Kolumne und die Flasche Whiskey war leer. Ich habe sie nie zurückerhalten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen