Zum 80. Geburtstag von Sly Stone, dem Vater des Funk Rock

Funk Rock Er war ganz oben und ist ganz tief gefallen: Sly Stone, der fast vergessene Vater des Funk Rock, wird 80 Jahre alt Ohne ihn wäre Prince undenkbar gewesen. Der Absturz des einstigen Musikwunderkindes und Pioniers ist ein Symbol der gescheiterten Versöhnung zwischen Schwarz und Weiss in Amerika.

Stefan Künzli 15.03.2023, 05.00 Uhr

Sly Stone in seiner Blütezeit. Bild: Michael Putland / Hulton Archive

Ende der 60er-Jahre gehörten er und seine Family Stone zum Explosivsten und Besten, was die Musikszene zu bieten hatte. Fast 40 Jahre später, 2007 in Montreux, war er aber nur noch ein Schatten seiner selbst. Er schlurfte auf die Bühne, wirkte apathisch und teilnahmslos. Die Zeit und die Drogen hatten bei der Funk-Legende tiefe Spuren hinterlassen. Ein durchgeknalltes, bemitleidenswertes Wrack.

Sly Stone: 2015 ist er noch einmal aufgetaucht. Bild: Tim Mosenfelder / Getty Images North America

Multi-Instrumentalist Sly Stone betrat 1967, «im Summer of Love» die Bühne. Im Jahr des grossen Umbruchs. Die schwarze Popmusik hatte den Anschluss an den von Weissen dominierten Popmarkt gefunden. Als Ende des Jahres Soulkönig Otis Redding bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, trat Sly Stone in seine Fussstapfen und setzte dessen Prozess der Integration konsequent fort.

Party, Dialog und Liebe waren seine Losung. Sly & the Family Stone fingen den damaligen Optimismus ein, kombinierten den aufkommenden Funk mit Soul, Psychedelic und Rock und Stone wurde zum Vater des Funk Rock. Ohne ihn wären Jimi Hendrix’ Band of Gypsys, George Clintons, Betty Davis, Mother’s Finest und Prince nicht denkbar gewesen. Aber auch weisse Bands wie Red Hot Chili Peppers kann man in dieser Linie sehen.

Die Annäherung an den weissen Musikmarkt fand aber nicht nur musikalisch statt. Wie selbstverständlich nahm Stone weisse Musiker in seine Multikulti-Truppe auf. Aber auch Frauen, in jener Zeit nur als Background-Sängerinnen und Groupies geduldet, waren bei Sly Stone als Instrumentalistinnen (Cynthia Robinson, Trompete, und Rose Stone, Orgel) ein willkommener Teil der Familie. Sly Stone war seiner Zeit voraus. Ein Pionier in gesellschaftlicher und musikalischer Hinsicht.

Sly Stone war die Brücke zwischen Weiss und Schwarz

Sly Stone legte eine enorme Pace vor. In kurzen Abständen erschienen die Alben «A Whole New Thing» (1967), «Dance To The Music» (1968), «Life» (1968) und «Stand» (1969). Songs wie «Don’t Call Me Nigger, Whitey» und «Everyday People» sind typische Songs jener integrativen Phase, in denen er sich gegen die Beurteilung eines Menschen nach Hautfarbe und anderen Äusserlichkeiten einsetzte.

Die Strategie der Versöhnung und Toleranz hatte Erfolg. Als einer der wenigen schwarzen Künstler spielte er als Headliner sowohl am Hippiefestival Woodstock als auch am Harlem Cultural Festival in New York. Sly Stone verband die Hippie-Kultur von Love & Peace mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Sly & The Familiy Stone waren ganz oben angekommen.

Doch gleichzeitig stiess die friedliche Bürgerrechtsbewegung an ihre Grenzen. Im realen amerikanischen Alltag, vor allem im Süden, hatte sich die Situation für die Afroamerikaner kaum verbessert. Im schwarzen Amerika setzte eine Ernüchterung ein und die Bürgerrechtsbewegung radikalisierte sich. James Brown, der Godfather of Funk, symbolisierte diesen neuen Geist.

Wie kein anderer stand er für diesen aggressiveren Kurs der Bürgerrechtsbewegung, die dem weissen Amerika fordernd begegnete und ein neues schwarzes Selbstbewusstsein betonte. «Say it loud, I’m black and proud» hiess sein erfolgreichster Song, der prompt zum Slogan der «Black Panther Movement» wurde.

Unter Druck der Blac- Panther-Bewegung

Sly Stone und seine Familie der Versöhnung standen plötzlich im Gegenwind. Die Familie wurde von Spannungen erfasst, Drogenexzesse gaben ihr den Rest. Von allen gebuchten Konzerten in den Jahren 1970 und 1971 bestritt Sly Stone nur gut einen Viertel. Die Black-Panther-Bewegung setzte ihn unter Druck, forderte mehr Militanz und erwirkte sogar den Rauswurf der weissen Bandmitglieder. Das Album «There’s A Riot Going On» war das Resultat dieser neuen Radikalität. Es war ein letztes Aufbäumen, bevor er im Drogensumpf verschwand und fast vergessen ging.

War Sly Stone wie Jimi Hendrix und Janis Joplin ein Opfer seiner Drogensucht? Oder ein Opfer der gesellschaftlichen Verwerfungen jener Zeit? Ein Opfer des rassistischen Amerika? Sly Stones Absturz kann heute als ein Sinnbild für die gescheiterte Versöhnung in den USA gedeutet werden.

Eine Dokumentation von 2009 zeigte das einstige Musikwunderkind in einem Wohnwagen ausserhalb von Los Angeles. Verarmt und fast vergessen. Sly Stone wird heute, am 15. März, 80 Jahre alt.

"Thank You" von 1969 war der erste Song mit Slap-Bass, Larry Graham der Urheber.