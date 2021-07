Dürrenmatt vs. Frisch: Wer war besser? Eine Debatte

Frisch vs. Dürrenmatt Literaten von Weltrang sind beide – doch wer war besser? Eine Debatte Die beiden Grossen der Schweizer Literatur starben vor 30 Jahren kurz nacheinander. Was uns Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt heute bedeuten, und wessen Werk auch die nächste Generation inspirieren wird. Daniele Muscionico und Hansruedi Kugler 24.07.2021, 05.00 Uhr

Der Neuenburger Regen klatschte in Kaskaden, als hätte der Meister selbst eine Beerdigung orchestriert. An der Grablegung von Kommissar Schmid jedenfalls, der für Friedrich Dürrenmatt im Roman «Der Richter und sein Henker» ins Gras biss – kann es nicht heftiger «gesträzt» haben. Naturkräfte kommentierten meinen Besuch beim Autor im Herbst 1990, zwei Monate später war er tot.

Der alte Mann roch nach altem Mann. Das Stillleben seiner Medikamente neben dem Ohrensessel, sein Körper darin gefaltet, kaum aufzufinden – unvergessen. Charlotte Kerr vernichtete mich mit ihren Blicken, Dürrenmatt mit seinem Stierengrind und Berndeutsch schwerer Zunge. Denn er widersprach. Es schien sogar, als würde ihn der Widerspruch am Leben erhalten: Er widerrief seine früheren Aussagen, seine Figuren, seinen Erfolg, sogar sich selbst. Die Tragödie des Sterbens, ein Feuerwerk des Lebens.

Die Begegnung gab meiner Ahnung recht: In Dürrenmatts Denkerschädel, der mich faszinierte, seit ich kapierte, dass nur im Theater das Leben wahr wird, ballte sich die Absurdität und Paradoxie unserer Zeit – und verdichtete sich zu allergrössten wahrhaftigen Bühnenstoffen.

Und auch das kapierte ich in Dürrenmatts Gegenwart: Ein unsterblicher Schriftsteller kann tatsächlich nicht sterben. Er hatte es mit ­seinem Nobelpreisträger Wolfgang Schwitter durchdekliniert. Der «Meteor», eine Komödie an den Grenzen ihrer Möglichkeiten.

Dürrenmatts Geschenk an das Theater ist nicht zu ermessen. Es wirkt so lange, wie es die Kunstform Theater geben wird. Die «urgeschichtlich historische Komödie Romulus der Grosse» etwa, kann man sie in ihrem Aberwitz – und in ihrer Sinnlichkeit – toppen?

Romulus, der Kaiser von Westrom, bejaht den Untergang seines Reichs, weil er ein bekömmlicheres erhofft. Als Machthaber erkennt er den mächtigsten Mann seines Imperiums in seinem Leibkoch; sein Kaiserhof ist ein Hühnerhof – das legelustigste Tier heisst wie sein Erzfeind, der ihn stürzen wird, Odoaker, der Germanenfürst.

Die alte Dame Korruption kennt uns alle

Seine teuflischste Bühnenerfindung, natürlich, ist Claire Zachanassian. Ein Humanoid aus menschlichen und technischen Ersatzteilen, der in einem Drecksloch namens Güllen – leicht denkbar als Vorort von Konolfingen – ein Wirtschaftswunder mit Blut erkauft: Im Weltkaff Güllen waltet die alte Dame Korruption, die alte Dame Versuchung, und immer gewinnt sie. Denn sie kann sich der menschlichen Bereitschaft sicher sein, vor ihr in die Knie zu gehen. Jeder Einzelne von uns, früher oder später.

Mit seinem Sinn für den schwachen, geilen, geldgierigen Menschen in uns nehmen Dürrenmatts Komödien sein Geschlecht und seine Zeit ins Visier. Viel mehr und wichtiger für die Gegenwart ist aber: Indem er über die Gegenwart schrieb, erzählte er von der Zukunft. Frei von Moral und intellektuellem Glanz.

Erst kürzlich überraschte mich Dürrenmatts Visionskraft schon wieder. Aus dem Nachlass erschien die Kurzgeschichte «Die Virusepidemie in Südafrika» neu. Die Erzählung schildert eine merkwürdige Krankheit, die im Apartheidstaat wütet. Dürrenmatt fantasierte einen Virus, der aus Weissen Schwarze machte und aus Schwarzen Weisse. Man las die Erzählung als die galligste literarische Prophezeiung für das, was auf der Welt gerade geschieht. Eine Epidemie prallt auf die Rassismusdebatte, Corona trifft auf Black Lives Matter, vorhergesehen 1989.

Friedrich Dürrenmatt ist ein Jahrhundertkünstler, weil er auch das Jahrhundert nach ihm kommen sah.

Natürlich ist man in der Bewertung befangen, wenn man selbst am 9. April 1991 wie viele andere junge Menschen zur Kirche St. Peter in Zürich ging. Dort, wo die Abdankungsfeier für Max Frisch stattfand. Man wartete, wie die meisten, draussen.

Was trieb uns? Die Bewunderung für seine altersradikale, späte Unterstützung der Armeeabschaffungsinitiative? Der Re­spekt vor seiner lebenslangen patriotischen Schweizkritik? Oder hatten wir den Lebemann bewundert, der zuerst konservativ dachte, dann das kriegszerstörte Europa bereiste, die bürgerliche Enge sprengte und an all jenen Orten mit immer neuen Frauen lebte, wo man selbst nur allzu gern hinziehen wollte: Tessin, Berlin, Rom, New York?

Während Dürrenmatt oberhalb Neuenburg, also eigentlich weit weg, mit seinem Fernrohr nach Planeten Ausschau hielt und Weltgrotesken entwarf, glaubte man Max Frisch als einen der unseren – auch wenn man ihn nie traf. Aber wir wussten, welche Wohnung in der Stadelhofen-Passage ihm gehörte. Und wir tauchten ehrfürchtig ins Wasser des Freibads Letzigraben ein, die er als Architekt gestaltet hatte.

Wir dachten ihn uns als geistigen, kreativen Vater, auch über die harte Generationengrenze hinweg. Er, der Autor der bie­deren und vom Kalten Krieg infizierten 1950er-Jahre – wir, die Studenten der frühen 1990er-Jahre des Anything goes. Er, der ­Autor der politischen Parabeln und der merkwürdigen Identitätsromane, deren verbissenes Herumkauen auf dem Ehe­thema uns jungen vermeint­lichen Freigeistern ein wenig­ lächerlich schien.

Seine Männerfiguren sind egozentrisch und ratlos

Das Werk von der Aura dieses Mannes zu trennen, ist für meine Generation kaum möglich. Die Distanz zu seinem Tod, aber vor allem das eigene Älterwerden bringt mir seine Romane immer näher, die für mich Klassiker wurden. Sie waren nie für junge Menschen gedacht, immer für Eheleute. Erstaunlich an «Stiller», «Homo Faber», «Mein Name sei Gantenbein», und später «Montauk»: Wie Frisch die Verletzlichkeit, Eitelkeit und Ratlosigkeit des Mannes in seinem Verhältnis zu den Frauen als Krisen erzählt und als Künstlerroman, als Tragödie, als autobiografischer Bericht auch formal variiert und thematisch radikalisiert – alles in schlackenlos-eleganter Sprache.

Seine Romanhelden sind Ehemänner, Fremdgeher, Eifersüchtige. Typisch Mann: Er flüchtet vor Problemen. Stiller flieht aus der als frigid emp­fundenen Ehe und aus Kunstfrustration in die USA und will ein ganz anderer sein; Faber schläft in der Tragödie mit einer jungen Frau, die seine Tochter sein könnte und es auch ist; Gantenbein zerbricht auch formal in verschiedene Figuren, weil er sich als Eifersüchtiger lächerlich vorkommt. Der Glaube an eine Identität zerrinnt. Zuletzt «Montauk», wo das lebenslange Nachdenken in den schonungslosen Blick auf die Un­fähigkeit als Mann mündet.

Zumindest im Kopf war Max Frisch Feminist. «Wenn sie gelingen sollte, die Emanzipation der Frau, und das wäre ja auch eine Emanzipation des Mannes, das würde die Gesellschaft mehr verändern als die Verstaatlichung der Banken, was ich mir beiläufig auch wünsche. Das ist in unserer Industriegesellschaft wahrscheinlich die einzige revolutionäre Chance.» Ein Frauenversteher war er in seinen Romanen aber nicht, zu folienhaft sind seine Frauenfiguren.

Frischs Vermächtnis bleibt für mich ein persönliches: Seine Romane sind eine Quelle der Befragung der eigenen Männerrolle. Frisch bleibt der Meister der Frage – leider habe ich das Plakat mit dem Frisch-Fragebogen, das in meiner Studentenbude hing, bei einem Umzug verloren. Da stellt er zum Beispiel die verblüffende Frage: «Möchten Sie Ihre Frau sein?»