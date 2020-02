Freunde erinnern sich an den verstorbenen ehemaligen Kreuzlinger Musikschulleiter Im Juli 2018 ist der Thurgauer Musiker Hartmut Wendland gestorben. Weggefährten gedenken seiner jetzt mit einem Konzert in der Kreuzlinger Steiner-Schule. Diejenigen, die Wendland kannten, nahmen ihn als leisen und feinsinnigen Menschen wahr. Martin Preisser 19.02.2020, 16.45 Uhr

Ein facettenreicher Mensch: Hartmut Wendland (1948–2018). Bild: PD

Eine normale Beerdigungszeremonie hätte Hartmut Wendland eher nicht zugesagt. «Ein Konzert des Erinnerns hätte er sich aber vorstellen können», sagt Tobias Engeli. Jetzt erfüllen Freunde und Musikerkollegen diesen Wunsch. Engeli, aus Kreuzlingen stammender Musiker, ist heute Kapellmeister an der Oper und der Musikalischen Komödie in Leipzig und organisiert den Anlass. Über zehn Jahre hat er die Streichergruppe des Thurgauer Jugend-Symphonieorchesters geleitet, als rechte Hand des Dirigenten Hartmut Wendland, der das Orchester seit der Gründung 1996 zu einem wahren Leuchtturm im Thurgau gemacht hat.

Ohne Tabus über den Tod reden

Mit Wendland habe man ganz offen und ohne Tabus auch über den Tod reden können, sagt Tobias Engeli und erinnert sich an ein lange zurückliegendes Gespräch, bei dem es auch um Schuberts Streichquintett ging. Ein Satz daraus erklingt jetzt am Gedenkkonzert. Freunde beschreiben den facettenreicher Musiker als feinsinnigen, eher schüchternen und leisen Menschen, als einen, der sehr gut, aber nie oberflächlich und stets mit Tiefgang erzählen konnte.

Marcel Maij, Leiter der Musikschule Frauenfeld sagt: «Hartmut Wendland war ein wunderbarer Gesprächspartner mit einem riesigen Herz.» Dieses Herz schlug bei Wendland für die Jugend. Mit Leidenschaft, aber auch mit Strenge führte er das Thurgauer Jugend-Sinfonieorchester immer wieder zu Höchstleistungen. «Die Verankerung der Musik in der Gesellschaft durch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen war ein wichtiger Antrieb seines Wirkens», sagt Tobias Engeli.

Der Musikpädagoge Hartmut Wendland habe sich mit jedem Kind ganz individuell beschäftigt, weiss Sonny Walterspiel, ehemalige Tanzpädagogin an der Musikschule Kreuzlingen. Fünf Musicals hat Wendland für sie geschrieben. «Und auch schwierige Kinder gingen bei ihm auf wie Blümchen», erinnert sich die Choreografin an ihren Kollegen und Chef.

Wendland hat zwanzig Jahre die Geschicke der Musikschule Kreuzlingen gelenkt und der musizierenden Jugend mit dem alten Postgebäude an der Nationalstrasse zu einem Heim verholfen. «Das Haus hat die Musikschule in der Stadt präsenter gemacht. Das gemeinsame Dach war nicht nur über, sondern auch in unseren Herzen», sagte Wendland damals. Der Tanzsaal der Schule träge heute seinen Namen.

Hartmut Wendland war Dirigent, Musikpädagoge, Komponist und Schriftsteller. Sein Buch «Mozart hat nie gelebt» räumte mit allen Klischees über den Komponisten auf. Und mit dem Buch «Kai lacht wieder» erzählte Wendland von seiner Arbeit während seiner Zivildienstzeit, als er ein autistisches Kind zu betreuen hatte.

Roger Ender, Ostschweizer Komponist, Dirigent und Trompetenlehrer, war in den letzten Jahren Hartmut Wendlands bester Freund. Jeden Mittwoch haben sich die beiden getroffen. «Hartmut hat meinen Horizont stark erweitert. Viele seiner Ideen sind in meine Kompositionen eingeflossen. Er hat mir eine andere Welt eröffnet», erinnert sich Ender. Wendland habe immer positiv gedacht, trotz seiner langen und belastenden Lungenkrankheit, der er 69-jährig im Juli 2018 erlegen ist.

«Er konnte gut mit sich alleine sein»

«Das wahre Glück ist gross, doch leise» ist das Motto des Erinnerungskonzerts mit zwanzig Beteiligten. Neben Schuberts Streichquintettsatz gibt es Ausschnitte aus dem zweiten Streichsextett von Brahms, aber auch eine Aufführung von Wendlands Komposition «Der Leuchtturm», ein Stück, das auch Musiktheorie zum Klingen bringt. Zur Musik gibt es Lesungen aus Büchern und Gedichten von Wendland. Ein Gedicht heisst «Einsamkeit». Lesen wird es Sonny Walterspiel, die von dem stets suchenden Menschen Hartmut Wendland auch sagt: «Er konnte es gut aushalten, mit sich alleine zu sein.»

Hinweis

Gedenkkonzert: So, 23.2., 17. 30 Uhr, Rudolf Steiner-Schule, Kreuzlingen