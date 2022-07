80. Geburtstag: Adolf Ogi und Toni Vescoli gratulieren sich

Der Musiker feiert seinen 80. Geburtstag am Freitag, 15. Juli, in seiner Wohngemeinde, dem zürcherischen Wald, mit einem ganz speziellen Konzert. Im Garten der Villa Flora singt er solo, begleitet nur von seinen Gitarren und seinen Mundharmonikas. Der Schweizer Pop-Pionier nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Vescoli-Jahre als Rock ‹n› Roller, als Swiss Beatle, als Mundart-Liedermacher bis zu seinen neuesten Songs als Singer-Songwriter. (Türöffnung: 18 Uhr, Konzert 20 Uhr, Tickets: Eventfrog)

Am 2. Dezember gastiert Toni Vescoli bei alt Bundesrat Adolf Ogi an der Geburtstags-Gala der Stiftung «Freude herrscht» in Interlaken. (sk)