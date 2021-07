Freiluft-Theater auf dem Seetalplatz

Freiluft-Theater Die rollende Theaterwerkstatt macht Halt in Emmenbrücke Mit dem Stück «Die letzte Säule» bespielt die Theatergruppe «Fahr.Werk.ö!» mit ihrem Ensemble aus Profis und jungen Nachwuchskräften den Seetalplatz auf dem Areal des NF 49. Stefan Welzel 28.07.2021, 12.38 Uhr

Warten an der Tankstelle - Szene aus «Die letzte Säule». Bild: PD

Am Wochenende gastiert mit «Fahr.Werk.ö!» eine Zürcher Theatergruppe auf dem Seetalplatz in Emmenbrücke. Am Freitag, 30. Juli und Sonntag, 1. August um jeweils 19.30 Uhr zeigt sie ihr neuestes Stück «Die letzte Säule». Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist die fahrende Truppe unterwegs, die sich aus erwachsenen Theaterprofis und jugendlichen Laiendarstellerinnen und -darstellern zusammensetzt. Gemeinsam erarbeiten sie Geschichten, die jeweils auch von den Landschaften und Liegenschaften, in denen sie gespielt werden, inspiriert sind. Ein «junges, unmittelbares Theater mit viel Live-Musik, Leidenschaft und Witz», wie es die Betreibenden umschreiben.