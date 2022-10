Freie Improvisation Dreamteam Markus Eichenberger und Christoph Gallio: «Es läuft so gut wie noch nie» Im spannenden neuen Projekt «Unison Polyphony» haben sich zwei Gleichgesinnte gefunden. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Stefan Künzli Jetzt kommentieren 26.10.2022, 08.37 Uhr

Dreamteam: Markus Eichenberger (Klarinetten) und Christoph Gallio (Saxofone). Zvg / Aargauer Zeitung

Markus Eichenberger und Christoph Gallio sind so etwas wie die Gralshüter der frei improvisierten Musik. Beide Holzbläser, beide Jahrgang 1957 und beide haben im Kanton Aargau dicke musikalische Spuren hinterlassen. Dabei sind sie einen umgekehrten Weg gegangen: Eichenberger ist im Westaargau (Moosleerau und Aarau) aufgewachsen und in Zürich gelandet. Gallio ist über Basel und Zürich im ostaargauischen Baden hängengeblieben. Trotz der biografischen Nähe könnten sie vom Wesen her kaum unterschiedlicher sein. Hier der quirlige, etwas nervöse Gallio, da der bedächtige, ruhige Eichenberger.

Aber viel wichtiger: Wie keine anderen Musiker der Schweiz, und mit einer bewundernswerten Konsequenz und Beharrlichkeit, haben die Beiden das freie Spiel über die Jahre erkundet, ausgelotet und gelebt. Umso erstaunlicher ist es, dass sich die beiden seit den 80er-Jahren nicht mehr begegnet sind und sich erst jetzt wieder gefunden haben. Und es brauchte sogar noch einen Anstoss von aussen. Es war Musikerkollege Silvan Jeger von der Werkstatt für improvisierte Musik Zürich (WIM), der die Idee für dieses Duo vorschlug.

Wie lösen sie die Knacknuss?

«Unison Polyphony» nennen die beiden Aargauer ihr Projekt, das eigentlich etwas Unmögliches beschreibt. Unisono sind zwei oder mehrere Stimmen, wenn sie gleichzeitig dasselbe spielen. Polyphon sind Stimmen, die sich unabhängig voneinander entwickeln. Die beiden musikalischen Begriffe sind also das genau Gegenteil, ein Gegensatz. Dazu kommt, dass man die freie Improvisation meist mit Polyphonie assoziiert. Wie lösen Eichenberger und Gallio diese Knacknuss?

«Unison Polyphony» beginnt mit langanhaltenden Tönen, Eichenberger auf der Klarinette, Gallio auf dem Saxofon. Einklang wird erreicht, wenn die beiden denselben Ton gleich lang und in derselben Lautstärke spielen und sich daraus polyphone, melodische Verästelungen ergeben bis sie sich über den musikalischen Dialog wieder zu totaler Übereinstimmung finden.

Erstaunlich dabei ist, dass «Unison Polyphony» ohne vorgängigen Absprachen entsteht. Bei dieser Art Musik droht stets auch die Absturzgefahr. Ein traumwandlerisches gegenseitiges musikalisches Verständnis ist deshalb unabdingbar. «Wir haben einen unglaublichen Draht zueinander», sagt Eichenberger, «es muss da etwas geben, das uns musikalisch verbindet. Ich habe jedenfalls noch nie eine solch frappante, musikalische Übereinstimmung erlebt».

Der quirlige Gallio spielt sonst viel mehr Töne als Eichenberger. Auf dem Album geht er aber wie Eichenberger sehr vorsichtig, bedächtig und auch auffällig sanft vor. Man entdeckt bei Gallio ganz neue Facetten. Die Musik fliesst wie von selbst. «Es giiget», sagt dazu Eichenberger. Zwei Gleichgesinnte haben sich gefunden.

Viele Konzerte vor einem interessierten Publikum

«Es läuft so gut wie noch nie», sagt Eichenberger und zwar in allen Belangen. Die Kulturförderung ist dem Projekt zugetan. Warschau, München sind die Konzertstationen, Kassel, Wien, Münster und Köln folgen, dazwischen gibt es auch immer wieder Auftritte in der Schweiz. Und bereits flattern Anfragen für das kommende Jahr rein.

Die frei improvisierte Szene ist extrem klein und wird immer eine Nische in der Nische bleiben. Umso erfreulicher ist es für Eichenberger, dass der Publikumszuspruch heute so gross ist wie nie. «Wenn früher eine Handvoll von Leuten unsere Konzerte besuchten, können es heute gegen fünfzig sein», sagt Eichenberger, «für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen».

Eichenberger-Gallio: Unison Polyphony (ezz-thetics/hathut).

Live: 27. Okt Kunstraum Baden; 1. Nov Misterioso Jazz Club Zürich.

