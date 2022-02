Unser Allzweckheld Rechte wie Linke haben eine Schwäche für Tell: Was würde er zum Freiheitstag sagen? Bild: Christof Sonderegger/Alamy Zwar sind die Coronamassnahmen weitgehend aufgehoben, doch die Schweiz kommt nicht zur Ruhe. Jetzt debattiert das Land über die Frage, ob es einen Freiheitstag geben soll. Mitten im Getümmel wie immer Wilhelm Tell. Julian Schütt 0 Kommentare 19.02.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Welcher Freiheitstyp sind Sie? Eher Typ A oder Typ B? Typ A: Das Wort «Freiheit» kommt Ihnen leicht über die Lippen. Entsprechend haben Sie auch nichts gegen «Freiheitstrychler». Für Sie ist klar, wer die Freiheit in der Pandemie mit Füssen getreten hat. Das Vertrauen in die da oben haben Sie verloren. Freiheitliche Gefühle spüren Sie noch im Volk, also unter Ihresgleichen und auf dem Land.

Typ B: Freiheit ist Ihnen schon wichtig, ohne dass Sie dauernd mit dem grossen Wort hausieren. Der «Freedom Day» weckt in Ihnen mulmige Gefühle. Da fühlen Sie sich freier, wenn Sie weiter eine Maske tragen. Trotz allen Versagens setzen Sie auf die Politik. Und lieber mehr Expertokratie als Demos der Unvernünftigen.

Die Covid-Pandemie konfrontiert uns mit Viren - und Wilhelm-Tell-Klonen

So unterschiedlich Typ A und Typ B ticken, in einem sind sie sich erstaunlich einig: Sobald sie an Freiheit und Unabhängigkeit denken, ist schnell der Tell zur Stelle. Eingebrannt hat sich das Bild von dem bärtigen Armbrustträger, der einen Umzug von «Freiheitstrychlern» anführt.

Ein Bild, das sich eingebrannt hat: Die Covid-Pandemie konfrontierte die Schweiz nicht nur mit immer neuen Viren, sondern auch mit immer neuen Wilhelm-Tell-Klonen, die sich wie hier vor die Demonstrationszüge der «Freiheitstrychler» spannen liessen. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Aber Rechte wie Linke, urbane Leute wie solche aus ländlichen Gegenden, alle haben eine Schwäche für Tell. Ihre Bilder von ihm sind allerdings so kontrovers wie ihre Freiheitsbegriffe. Während die Coronaskeptiker den Medien misstrauen (ausser der Internetplattform Telegram), zog eben noch das Komitee für ein Ja zur staatlichen Medienförderung mit dem Schweizer Nationalheiligen in den Abstimmungskampf, um sich für unabhängige Medien im Land einzusetzen. Erfolglos, wie sich am vergangenen Wochenende zeigte.

Geschlossen, aber vergeblich weibeln Wilhelm Tell und Mutter Helvetia für die Vollgeld-Initiative. Bild: G. Ehrenzeller/Keystone

Tell knurrt zwar bloss, dennoch ist er die ideale Siri der Schweiz

Es ist merkwürdig: Tell überlässt zwar in den meisten Chroniken und Darstellungen das Reden anderen, murmelt, brummt und knurrt meist nur vor sich hin, dennoch oder gerade deshalb legt man ihm alles Erdenkliche in den Mund. Er ist die ideale Siri der Schweiz, sobald Freiheit und Unabhängigkeit gefährdet scheinen.

Auch in der Kultur dient ausgerechnet der denkbar unintellektuelle Tell als willkommener Trigger, um Denkprozesse in Gang zu bringen. Das Schauspielhaus Zürich bringt im April einmal mehr Schillers «Wilhelm Tell»

Schon in den nächsten Tagen erscheint vom Schweizer Bestsellerautor Joachim B. Schmidt ein neuer Roman, der schlicht «Tell» heisst. Er erzählt die sagenhafte Tell-Story als Blockbuster zwischen «The Revenant» und «Game Of Thrones», wie der Klappentext etwas vollmundig behauptet.

Man muss mit Tell reden wie mit Kühen

Der Roman beweist, wie robust der Tell-Plot ist, selbst wenn man die Luft aus den nationalpolitischen und freiheitsphilosophischen Ballonen herauslässt, mit denen der Stoff üblicherweise zum Fliegen gebracht werden soll.

Schmidts Tell ist kein Freiheitskämpfer, eher ein in sich gekehrter, begriffsstutziger Bergbauer. Man muss mit ihm reden wie mit den Kühen, heisst es im Roman. Er kaut an einer Schuld; glaubt, verantwortlich zu sein für den frühen Tod des Bruders.

Im Übri­gen ist er damit beschäftigt, seine Sippschaft durchzubringen. Da bleibt keine Zeit für freiheitliche Sonntagsreden. Nimmt man ihm noch das wenige, was er hat, zum Beispiel sein Fleisch oder seinen Leiterwagen, sieht er rot.

Besteht das Erfolgsgeheimnis darin, dass wir alle Tell sind?

Für die Habsburger ist er nichts Besonderes. «Sie alle sind Tell», sagt Gessler über die Bergler. «Sie leben nach ihren eigenen Gesetzen und verteidigen sich in der Not eben selbst.»

In unserer postheroischen Zeit müssen Tell wie die Habsburger menschlich werden. Der tödlich verletzte Landvogt hat trotz des Attentats Verständnis für die Einheimischen. Auch Tell zeigt plötzlich Mitgefühl für die Gegner. Er erscheint eher als Antiheld. Taugt Tell darum über Politfolklore hinaus als Krisenbewältiger?

Impfwillige wie Impfgegner kämpften mit Phrasen aus Schillers "Tell"

Am Tell-Modell kann man studieren, wie sich in der Pandemie neue Fronten gebildet haben. Impfwillige wie Impfgegner bekämpften sich mit archaischen Parolen, Phrasen und Symbolen direkt aus Schillers «Wilhelm Tell»: Typ A wetterte gegen die «Tyrannei» des Bundesrates, während Typ B eine «Tyrannei der Ungeimpften» beklagte.

An Demos von Typ A sieht man nicht nur Tell-Klone, die ein «Freiheitstrychler»-Shirt tragen statt eines Hirtenhemds, man sieht auch einen Gessler-Hut auf einem Stecken, der auffällig einem Berset-Hut gleicht.

Schillers «Tell» scheint wie zugeschnitten auf jede Art von Rebellion von tatsächlich oder vermeintlich Unterdrückten. Es gibt darin genug Sentenzen: «Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht, / Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden».

Von der Tyrannei Napoleons zur Tyrannei der Maskenpflicht

Aber wer diese Sätze zur Tyrannei liest oder Schillers Gedanken zur Freiheit, sollte die Relationen nicht ganz verlieren: Ihm ging es um mehr als bloss das Tragen einer Schutzmaske. Als das «Tell»- Stück um 1803/04 entstand, war die Schweiz ein Protektorat Napoleons und der Widerstand massiv, obwohl man ihm die Abschaffung patrizischer Vorrechte und die Einführung bürgerlicher Zivilrechte verdankte.

Die Freiheit muss für Schiller von Menschen erkämpft werden, die selbst innerlich frei sind. Unter Napoleon sah er dagegen immer mehr eine Gesellschaft der Unfreien aufkommen, die nur die Macht und den Egoismus anbeten würden.

Tell hat keine Ahnung von Politik - und wird doch zum Freiheitskämpfer

Deshalb betont der Flachländer Schiller, der die Schweiz nie gesehen hat, in seinem «Wilhelm Tell» das Befreiungsmotiv und das Recht der Unterdrückten zu Widerstand und notfalls sogar zu Gewalt.

Zu den Raffinessen des Stücks gehört aber, dass Tell selbst keine Ahnung von Politik hat. Der Eigenbrötler macht nur seinen Job als Bergbauer und Gämsjäger. Dennoch wird er zur Lichtgestalt des Freiheitskampfes der Urschweizer.

Besonders wenn wir gegen die Nachfahren Napoleons Fussball spielen, ist Tell dabei. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Die Freiheit des Einzelnen ist heute gewiss ausgeprägter, aber nach wie vor gibt es keine Freiheit ohne Einschränkungen, auch durch Gesetze und Massnahmen des Staates. Zudem gibt es gemeinschaftliche Tugenden wie Solidarität, die mit der individuellen Freiheit in Einklang gebracht werden müssen.

Denn die eigene Freiheit hat ein lästiges Gegenüber: die Freiheit der anderen. Kollidieren diese beiden Freiheiten, entstehen, wie eben Schiller schon weiss, unausweichlich Probleme: das Problem der Macht des Stärkeren und das Problem des Egoismus.

Da wird Freiheit mit Egoismus verwechselt

Lieber Typ A, möglicherweise feiern Sie jetzt den «Freedom Day» als Ihren Triumph, weil Sie in der Pandemie unentwegt für die Freiheit getrychelt haben. Freuen Sie sich nicht zu früh. Es bringt nichts, nun einen «Index der Coronafreiheit» aufzustellen mit den Staaten, die bereits vollständig geöffnet haben oder nun weitgehend öffnen wie die Schweiz.

Da verwechseln Sie Freiheit mit Egoismus. Erst wenn die Pandemie in der Schweiz, aber vor allem auch in weniger privilegierten Erdteilen vollständig bekämpft ist, kann man die Covid-Freiheit ausrufen.

Respektieren Sie die Freiheit der anderen

Lieber Typ B, seit Max Frischs «Wilhelm Tell für die Schule» sympathisieren Sie eher mit den offener und moderner eingestellten Habsburgern als mit dem Hinterwäldler Tell. Genauso distanzieren Sie sich vehement von den «Freiheitstrychlern» und ihrem Gefolge.

Lassen Sie es gut sein, so schwer es Ihnen fällt. Respektieren Sie die Freiheit der anderen, dann respektieren die andern irgendwann auch Ihre. Seien Sie kein Tell, der nicht über seine Barthaare hinausschauen kann! Es gibt schon genug von der Spezies.

Der Held in vier Schlüsselwerken

«Wilhelm Tell»

Bild: zvg

Friedrich Schillers 1804 in Weimar uraufgeführtes Stück ist die grossartigste Darstellung des Tell-Stoffes und prägt bis heute den politischen und seelischen Haushalt der Schweiz, obwohl Schiller unser Land nie bereist hat.

«Wilhelm Tell für die Schule»

Bild: zvg

Max Frischs 1971 veröffentlichte Bearbeitung der Tell-Saga gilt heute als Archetyp der kritischen Auseinandersetzung der Schweizer Literatur mit dem eigenen Land und seinen Mythen. Frischs Apfelschütze ist ein cholerischer Depp.

«Wilhelm Tell in Manila»

Bild: zvg

Die Schweizer Autorin Annette Hug beweist in ihrem 2016 erschienen Roman, dass Tell längst in alle Welt ausstrahlt. Hug schildert, wie sich auf den Philippinen der dortige Dichter und spätere Nationalheld José Rizal des Tells annimmt.

«Tell»

Bild: zvg

Joachim B. Schmidts Roman, der am 23. Februar erscheint, vertraut ganz auf die unverwüstliche Tell-Geschichte, macht daraus einen Page­turner, aber ohne den politischen Kern oder den Freiheitsgedanken zu aktualisieren.

Schmidts Tell ist kein Freiheitskämpfer, kein Aufständischer, eher ein sich gekehrter Bergbauer, Im Roman sind die Frauengestalten meist stärker als der Anti-Held Tell.

