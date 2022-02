Freedom Day Milo Rau, war Wilhelm Tell ein Freiheitstrychler? Regisseur Milo Rau inszeniert im April einen «Wilhelm Tell» am Schauspielhaus Zürich. Mitmachen dürfen auch Laiendarsteller. Alle haben sie gemein, dass sie für ihre Freiheit kämpfen. Interview: Julia Stephan Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Der Schweizer Theatermacher Milo Rau lebt seit über 25 Jahren im Ausland. Nun kehrt er für die Inszenierung des «Wilhelm Tell» in die Schweiz zurück. Bild: Sabine Gudath / Imago

Milo Rau, für Ihre «Tell»-Inszenierung haben Sie Bürgerinnen und Bürger der Schweiz gecastet, die Ihnen erklären, was Ihnen Freiheit bedeutet. Wer hat sich bei Ihnen beworben?

Milo Rau: Es haben sich erstaunlich viele Jägerinnen und Jäger für die Rolle des «Tell» gemeldet. (Lacht) Aber auch Impfgegner oder Aktivistinnen, die sich für queere Anliegen einsetzen. Es gibt Menschen vom Land und aus der Stadt, es gibt Alte und Junge, Rechte und Linke, Migrantinnen und Alteingesessene. Wir haben sogar einen Mitspieler, der auf dem Rütli geboren wurde. Mir war wichtig, das ganze Spektrum der Schweiz abzubilden. Ich lebe seit über 20 Jahren im Ausland, da schien mir diese Arbeit eine Chance zu sein, herauszufinden, was die Schweiz umtreibt.

Warum lässt sich dieser Tell so einfach vor jede Freiheitskampagne spannen?

Wilhelm Tell ist ja zunächst überhaupt kein politischer Mensch. Als die Revolte losgeht, hält er sich komplett raus. Es sind die Umstände, die ihn zur Tat zwingen. Man hat hier nicht wie in anderen Schiller-Dramen einen Helden, der aus innerer moralischer Schönheit das Richtige tut. Tell muss schon stark erniedrigt werden, ehe er sich widersetzt. Diese Bis-hierhin-und-nicht-weiter-Haltung verbindet viele meiner nicht professionellen Darstellenden. Sie teilen ein Grundempfinden, wie weit man Zugeständnisse an eine Regierung, an den Kapitalismus, an die Konsumgesellschaft, an Impfzwänge, an Rollenbilder oder was auch immer machen darf.

Sie haben sich bei Ihren Recherchen auch mit einem Freiheitstrychler unterhalten. Welche Auffassung von Freiheit ist Ihnen da begegnet?

Die Kontaktaufnahme war nicht einfach. Er wollte keine Maske tragen und war nicht geimpft. Seinen Lehrerberuf hat er verloren, weil er irgendwo eine Rede gehalten hatte. Aus finanziellen Gründen ist er aufs Land gezogen, wegen der Maskenpflicht fährt er wieder Auto. Mich hat dieser Mann in seiner Entschiedenheit, die weder paranoid noch beschränkt ist, sehr interessiert. Das ist einfach seine Meinung, ich kann das akzeptieren. Er will es so und hat dafür den Preis bezahlt.

Würden Sie sagen, dass diese extrem empathische Herangehensweise den Kern Ihrer Arbeit ausmacht?

Mir ist fremd, Menschen, die nicht absolut meiner Meinung sind, belehren oder gar vernichten zu wollen. Auch wenn viele denken, ich sei ein linker Dogmatiker. Ich habe meine Meinung, aber in ihr liegt nicht das Wesen meiner Kunst. Als politischer Mensch muss man eine Position einnehmen, Kante zeigen. Aber künstlerisch muss man fähig sein, sich in einen völlig entgegengesetzten Standpunkt einzufühlen. Nicht, um mit ihm einverstanden zu sein. Sondern um zu verstehen, was jemanden antreibt.

Beim Casting zum neuen Tellspiel des Schauspielhauses Zürich in Bürglen lernte Regisseur Milo Rau (Bild) einige Urnerinnen und Urner kennen. Bild: PD / Urner Zeitung

Das Stück vertritt auch eine sehr wertneutrale Haltung gegenüber den Bevölkerungsteilen, die in ihm auftreten.

Absolut! Das gefällt mir an Schillers «Tell». Das wurde zu Beginn der Romantik geschrieben, das ist voller wunderbarer Landschaftsbilder, aber das Landleben wird nicht romantisiert. Ich komme aus St.Gallen, also eigentlich vom Land. Aber man hat schon auch Sympathien für diesen Ulrich von Rudenz, der zu den Österreichern überläuft, weil er nicht mit Leuten zusammen leben will, die gleich mit der Axt zuschlagen, wenn einer die Ehefrau schief anschaut. Schiller zeichnet eine unberechenbare Natur, in der eine Art Taliban-Gesellschaft lebt, die gleichzeitig völlig durchmischt ist. Sehr interessant für eine Schweiz-Studie, finde ich.

Kam bei der Lektüre dieses Klassikers nie Langeweile auf?

Ich werde oft gefragt, warum ich mich mit diesen abgenudelten Mythen beschäftige – mit der Bibel, den griechischen Tragödien oder mit dem Genter Altar. Meine Erfahrung ist: Die allereinfachste und bekannteste Geschichte eignet sich am besten, um Komplexität aufzuzeigen. Schillers «Wilhelm Tell» ist ja eigentlich ein Wimmelbild. Wenn man das liest, wundert man sich, wie selten Tell zwischen all den anderen faszinierenden Figuren auftaucht. Und vieles bleibt an diesem seltsamen Charakter rätselhaft.

Zum Beispiel?

Dass er darauf verzichtet, Gessler zu erschiessen, als er es öffentlich tun könnte. Stattdessen macht er es viel später und auch noch aus dem Hinterhalt. Das ist erbärmlich und für die Erschaffung eines Nationalhelden völlig uneffektiv. Trotzdem scheint das bis heute niemanden wirklich zu stören. Und dann gibt es zwischen Gessler und Tell eine flirrende erotische Spannung, behaupte ich. In einer Schweizer Verfilmung aus dem Jahr 1960 begegnen sich die zwei irgendwo im Hochgebirge. Tell geht dem Gessler entgegen, stützt sich an einer Felswand ab, sagt etwas Mehrdeutiges, Belangloses. Dann schauen die beiden sich an, und man merkt sofort, dass bei Gessler etwas passiert! Das ist für mich eine der sexuell aufgeladensten Szenen überhaupt. Wie in einem Kirk-Douglas-Film. Ich war begeistert.

Wie wollen Sie das Drama umsetzen?

Bis heute gibt es von intellektueller Seite nur die ironisierende, dekonstruktive Lesart. Max Frischs «Wilhelm Tell für die Schule» ist die bekannteste: Wir brauchen keine Helden, Tell ist ein Trottel, Gessler der aufgeklärte, moderne Typ. Ich finde das uninteressant. Ich versuche eine bejahende Lesart, aber aus einem offenen Geist heraus. Es gibt diese berühmte Inszenierung mit Heinrich Gretler, die in den 30ern im Zuge der geistigen Landesverteidigung hier in Zürich entstand. Die ist sehr klassisch, mit Kostümen, dem ganzen Schiller-Text. Falls ich tatsächlich Schiller-Szenen in meiner Fassung haben werde, werde ich es genau so machen. Aber das wird sich zeigen. Und neben der Inszenierung wird es auch politische Aktionen geben, die dann ins Stück einfliessen.

Zum Beispiel?

Es wird um den kriminellen Finanzplatz Schweiz gehen. Es wird Aktionen geben, die auf den Bührle-Skandal abzielen. Beispielsweise werde ich mit der Künstlerin Miriam Cahn zusammenspannen, die ihre Bilder aus dem Kunsthaus zurückziehen will. Den Historiker Erich Keller haben wir gefragt, wie man die Bührle-Sammlung «befreien» könnte. Es wird auch eine ehemalige Zwangsarbeiterin des Bührle-Konzerns mitspielen. Die musste in der Ostschweiz in einer Textilfabrik schuften, abends wurde sie in ein Kloster eingesperrt – und das Anfang der 60er! Wer, wenn nicht sie, dachten wir, muss die Zwing-Uri bauen? Ein anderes Thema werden die Bürgerrechte sein. Wir leben in einer Demokratie, in der fast ein Drittel der Bevölkerung keine politischen Rechte hat. Das werden wir thematisieren.

Wo wird Ihre Zwing-Uri stehen?

Der Anbau des Zürcher Kunsthauses wäre natürlich eine schöne Metapher. Aber sobald man anfängt zu suchen, findet man in der Schweiz viele Zwing-Uris und Hüte, die runter müssten. Es sind nur nicht immer die gleichen, wenn man mit verschiedenen Menschen spricht. Das ist ja das Schöne und gleichzeitig das Verrückte am «Wilhelm Tell»: Die sind sich alle total uneinig, der Kantönligeist ist fantastisch porträtiert. Aber irgendwann rauft man sich dann trotzdem zusammen.

Wenn es nach Milo Rau geht, ist der Chipperfield-Bau, der die Sammlung Bührle beherbergt, die neue Festung Zwing Uri. Bild: Matthias Scharrer / Limmattaler Zeitung

Christoph Schlingensief hat an der Pfauenbühne vor über 20 Jahren mit seinem «Hamlet», für den er Neonazis auf die Bühne holte, für grosse Aufregung gesorgt. Dürfen wir etwas Ähnliches erwarten?

Ich habe diese Inszenierung als junger Student in Zürich miterlebt und mir schon damals gedacht: So muss Theater sein. Dass man mitten in der Gesellschaft an den Schräubchen herumdreht und das Ganze dann irgendwie in einen Abend verwandelt. Ich habe deshalb auch den Schauspieler Sebastian Rudolph, der damals den Hamlet gespielt hat, für meine «Tell»-Inszenierung engagiert. Schlingensief ist für meine Arbeit wichtig, gerade bei Inszenierungen wie dieser, wo die Dokumentation des Entstehungsprozesses genauso entscheidend ist wie die Inszenierung selbst.

