KKL-Chef verspricht unbeschwerte Konzerterlebnisse wie früher

Freedom Day Massnahmen-Wirrwarr in der Kultur: Wo die Masken fallen und wo nicht In Zürichs grossen Kulturhäusern bleibt Maskenpflicht, im KKL Luzern, St. Gallen und in Basel hingegen wird aufgeatmet. Christian Berzins 16.02.2022, 17.41 Uhr

Bald fällt die Maske: aber nicht überall. Keystone

Lockerung – welch süsses Wort. Die Kultur erwartet sie seit zwei Jahren. Immer wieder war ein Schritt nach vorne da, dann zwei Schritte zurück. Und nun geht es weiter wie «damals», in der Zeit vor Februar 2020? Keine Maske, kein Zertifikat – keine Schranken für den Kulturgenuss?

Will man Philipp Keller glauben, dem mächtigen CEO des KKL Luzern, dann ist dem so. Aus seinen Worten spricht geradezu ein Strahlen: «Wir begrüssen diese Schritte des Bundesrates und gehen davon aus, dass damit die Kulturveranstaltungen bei uns im KKL Luzern wiederum von deutlich mehr Besuchenden frequentiert werden.»

Die seit letztem Sommer teilweise schleppenden Billettverkäufe hätten bereits seit einigen Tagen deutlich angezogen. Dies biete sehr gute Aussichten auf die kommenden Monate – mit ausverkauften Konzerten, Gästen ohne Maske und einem Konzertbarbetrieb in den Foyers: «Bereits das kommende Wochenende werden wir damit bei uns wieder unbeschwerte Konzerterlebnisse wie zu Zeiten vor der Pandemie bieten können und freuen uns sehr darüber!»

Gefragt, ob die einzelnen Veranstalter selber bestimmen können, ob das so sein soll, und ab wann die Massnahmen gelten, sagt er: «Bei uns entfällt ab morgen für alle Kunden die Maskenpflicht und der Veranstalter der nächsten Konzerte wird dies so auch umsetzen.» Es sei aber jedem Kunden freigestellt, weiterhin eine Maske zu tragen, wenn ihm dies als bessere Variante erscheint.

Gewisse sind in Luzern noch zögerlich

Ein sehr wichtiger KKL-Player ist noch zögerlich, Numa Bischof Ullmann – Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters - sagt: «Wir werden erst in den nächsten Tagen entscheiden, wie man fortfahren wird.» An der Maske scheiden sich die Geister, hatten doch auch sehr viele Konzertbesucher Verständnis dafür, auch wenn es kein Spass ist, vier Stunden lang mit einer Maske, womöglich einer FFP2, in einer Oper zu sitzen.

Und doch sagten viele: «Solange ich da eine Maske tragen muss, gehe ich nicht hin.» Andere wiederum vertraten den gegenteiligen Ansatz.

Ab Sonntag muss im KKL Luzern niemand mehr eine Maske tragen, in der Tonhalle in Zürich hingegen schon. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 19. Dezember 2021)

In Zürich bleibt die Maske grösstenteils auf

Ab Donnerstag entfällt auch im Opernhaus Zürich die Zertifikatsprüfung, aber die Maske bleibt auf. Das Haus schreibt: «Um dem Sicherheitsbedürfnis des Publikums Rechnung zu tragen, wird das Opernhaus Zürich in Abstimmung mit dem Tonhalle Orchester Zürich, dem Schauspielhaus Zürich und weiteren Schweizer Bühnen bis auf Weiteres an einer Maskenpflicht für alle Vorstellungen im Opernhaus und Bernhard Theater festhalten.» Hier beruft man sich auch auf eine Umfrage, die zeigte: Eine Mehrheit der Besucher und Besucherinnen stimmt der Maskenpflicht zu.

Ein Kantonsgraben bei der Maske? Das Sinfonieorchester Basel jedenfalls jubelt. Der Künstlerische Direktor Hans-Georg Hofmann sagt: «Ich spüre grosse Freude und Erleichterung. Diese Entscheidung kommt zum richtigen Zeitpunkt und wird eine starke Signalwirkung für unser Publikum und die ganze Branche haben. Im Unterschied zu unseren Nachbarländern hatten wir in der Schweiz das grosse Glück, seit dem Sommer einen einigermassen kontinuierlichen Konzertbetrieb führen zu können.»

Mit dem Rückgang der Zertifikatskontrollen, Tests und Maskenpflicht, so Hofmann, werde die Mehrbelastung im Kulturbetrieb, die kritische Formen angenommen hatte, deutlich Entlastung bringen.

Schutz der Mitarbeitenden in St. Gallen im Mittelpunkt

Vom Theater St. Gallen hört man ähnlich Worte. Werner Signer, Geschäftsführender Direktor, freut sich persönlich wie auch für den gesamten Kulturbetrieb über den Entscheid des Bundesrates. «Der heutige Tag markiert den Schritt zurück zu jenem Kulturleben und Kulturerleben, das wir schätzen, weil nun neben dem kulturellen auch der wichtige soziale Aspekt wieder zum Tragen kommt.» Und er betont auch, dass man nun wieder für alle Menschen Theater spielen und Musik machen könne. Weiterhin stehe der Schutz der Mitarbeitenden im Mittelpunkt und somit blieben im Bühnenbereich deshalb die aktuellen Corona-Regeln vorläufig weiterhin in Kraft.

Auch im Aargau ist man nicht auf der Zürcher Linie, aber appelliert an die Vernunft und die Gewöhnung. Peter-Jakob Kelting, künstlerischer Leiter der Bühne Aarau, sagt: «Die Bühne Aarau begrüsst prinzipiell die Aufhebung der Massnahmen. Aus Rücksicht auf Zuschauerinnen und Zuschauer, die noch unsicher oder die besonders gefährdet sind, empfehlen wir weiterhin das Tragen von Masken.» Trotz Hoffnung auf den Normalbetrieb bleibt Kelting der mahnende Theatermann, der von Abgründen zu erzählen weiss: «Wir hoffen, dass sich die Gesundheitsbehörden vorausschauend darauf einstellen, dass es durchaus einen Rückfall durch eine neue Variante geben kann.»

Ein Schritt vorwärts, zwei zurück?